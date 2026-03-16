Τραμπ: «Αν δεν είχαμε επιτεθεί στο Ιράν, θα είχαμε έναν πυρηνικό πόλεμο»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι χωρίς την επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν θα είχε ξεσπάσει πυρηνικός πόλεμος που θα εξελισσόταν σε Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι ΗΠΑ προσπαθούν να συγκροτήσουν διεθνή υποστήριξη για να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ μετά το κλείσιμό τους από το Ιράν.

Μόνο λίγες χώρες έχουν συμφωνήσει να βοηθήσουν τις ΗΠΑ, με τον Τραμπ να εκφράζει απορία για την απροθυμία βασικών χωρών όπως η Κίνα και η Ιαπωνία.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει σύντομα τις χώρες που υποστηρίζουν τις ΗΠΑ στην κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι ζήτησε αναβολή της επίσκεψής του στην Κίνα για έναν μήνα λόγω των τρεχουσών εξελίξεων.

«Αν δεν είχαμε επιτεθεί στο Ιράν, θα είχαμε έναν πυρηνικό πόλεμο που θα είχε εξελιχθεί σε Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο» δήλωσε το βράδυ της Δευτέρας από το οβάλ γραφείο ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα ανακοινώσει «σύντομα» τις χώρες που συμφώνησαν να βοηθήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ, την ώρα που η Ουάσιγκτον προσπαθεί να συγκροτήσει διεθνή στήριξη μετά το κλείσιμο της κρίσιμης θαλάσσιας οδού από το Ιράν, εξέλιξη που έχει πυροδοτήσει παγκόσμια ενεργειακή αναστάτωση.

«Υπάρχουν μερικές, θα ανακοινώσουμε σύντομα κάποια ονόματα. Υπάρχουν ορισμένες που ανταποκρίθηκαν αμέσως».

Trump on The Strait of Hormuz:



They should be helping us. What surprises me is that they’re not more eager to do so.



— Clash Report (@clashreport) March 16, 2026

Πάντως, λίγες χώρες έχουν δηλώσει μέχρι στιγμής πρόθυμες να βοηθήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Αυτό που με εκπλήσσει είναι ότι δεν δείχνουν πρόθυμοι να βοηθήσουν», είπε, υποστηρίζοντας ότι χώρες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το πέρασμα για την προμήθεια πετρελαίου, όπως η Κίνα και η Ιαπωνία, «θα έπρεπε να μας ευχαριστούν».

Αναφορικά με την επίσκεψή του στην Κίνα, ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε ότι θα ήθελε πολύ να την επισκεφθεί, αλλά πρέπει να παραμείνει στις ΗΠΑ και πρόσθεσε ότι ζήτησε την αναβολή της για ένα μήνα.

Την ίδια ώρα, σημείωσε ότι κανείς δεν περίμενε πως το Ιράν θα εξαπέλυε επιθέσεις εναντίον γειτονικών χωρών του Κόλπου, εκφράζοντας εκ νέου την έκπληξή του για τα αντίποινα της Τεχεράνης.

Trump on Iran:



All of those missiles that were launched against their neighbors were set long ago, long before they expected to use them so quickly.



— Clash Report (@clashreport) March 16, 2026

Την ίδια ώρα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε σήμερα ότι έχει εμπιστοσύνη στον χειρισμό του πολέμου στο Ιράν από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Δημοσιογράφος ρώτησε τον Βανς εάν έχει επιφυλάξεις σχετικά με την εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, υπενθυμίζοντας επικρίσεις που είχε διατυπώσει στο παρελθόν - προτού αναλάβει κυβερνητικό αξίωμα - σχετικά με τις αμερικανικές παρεμβάσεις στη Μέση Ανατολή.

Αρχικά κατηγόρησε τον δημοσιογράφο που διατύπωσε το ερώτημα ότι προσπαθεί να προκαλέσει «ρήγμα» μεταξύ του ίδιου και του Τραμπ, ενώ στη συνέχεια ο Βανς είπε πως η διαφορά είναι πως τώρα «έχουμε έναν έξυπνο πρόεδρο, ενώ στο παρελθόν είχαμε ανόητους προέδρους».

«Εμπιστεύομαι τον πρόεδρο Τραμπ ότι θα κάνει τη δουλειά, θα κάνει καλή δουλειά για τον αμερικανικό λαό και θα διασφαλίσει πως τα λάθη του παρελθόντος δεν θα επαναληφθούν», τόνισε ο Βανς.

Διαβάστε επίσης