Κατρακυλούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση συμφωνίας που ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ

Snapshot Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ

Ιράν για το Στενό του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent και West Texas Intermediate μειώθηκαν κατά περίπου 4,7% και 5,1% αντίστοιχα.

Η υπογραφή του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται την Παρασκευή στην Ελβετία.

Η συμφωνία προβλέπει την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ εντός 30 ημερών και τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ.

Το Πακιστάν διαδραμάτισε ρόλο μεσολαβητή στη διαπραγμάτευση της συμφωνίας. Snapshot powered by AI

Στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο έπεσαν οι τιμές του πετρελαίου, με την ανακοίνωση της συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που περιλαμβάνει την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν κατά 4% τη Δευτέρα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 4,08 δολάρια, ή 4,7%, στα 83,25 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate διαμορφώθηκε στα 80,53 δολάρια, σημειώνοντας πτώση 4,35 δολαρίων, ή 5,1%.

Η νέα υποχώρηση ακολουθεί την πτώση άνω του 3% της Παρασκευής.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν θα υπογράψουν μνημόνιο κατανόησης στην Ελβετία την Παρασκευή, δήλωσε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, η χώρα του οποίου έχει διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή.

Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι το Στενό του Ορμούζ θα είναι ανοιχτό «χωρίς διόδια» και ότι θα τερματιστεί επίσης ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ.

Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr ανέφερε ότι το σχέδιο συμφωνίας προέβλεπε την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ εντός 30 ημερών, σύμφωνα με ιρανικές ρυθμίσεις.