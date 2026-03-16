Τραμπ: «Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα - Οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν σαν βράχος»

Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε μία αισιόδοξη αναφορά στο τέλος του πολέμου, στη διάρκεια αποκλειστικής συνέντευξής του στο PBS, όπου για πρώτη φορά αποκάλυψε τις στρατηγικές του επιλογές στο Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το τέλος του πολέμου είναι κοντά, και πως το στρατιωτικό κόστος για τις ΗΠΑ είναι «αμελητέο». Ωστόσο διευκρίνισε πως το Ιράν δεν είναι ακόμη «έτοιμο» να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξήγησε επίσης για πρώτη φορά γιατί δεν στόχευσε μη στρατιωτικές υποδομές.

«Το νησί Χαρκ είναι εκτός χρήσης εκτός από τους αγωγούς που άφησα. Δεν ήθελα να καταστρέψω τους αγωγούς γιατί θα χρειάζονταν χρόνια για να συναρμολογηθούν ξανά. Θα το ξαναχτυπήσουμε, τους είπα ξεκάθαρα, θα το διαλύσω εντελώς».

«Άφησα πολλές υποδομές στην Τεχεράνη γιατί αν το κάνεις αυτό, μιλάμε για μια κατασκευαστική διαδικασία που διαρκεί χρόνια. Μπορώ να καταρρεύσω σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής σε μια ώρα... Αλλά αν το κάνω αυτό, θα είναι μια πολυετής διαδικασία ανοικοδόμησης, η οποία θα είναι ένα τραύμα. Προσπαθώ λοιπόν να αναβάλω κάτι τέτοιο».

Εφιστώντας την προσοχή στην αλλαγή στην παγκόσμια οικονομία με το τέλος του πολέμου, ο Τραμπ μοιράστηκε την πρόβλεψή του για τις αγορές ενέργειας: «Όταν όλα τελειώσουν, οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν σαν πέτρα».

Διαβάστε επίσης