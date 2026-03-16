Στα ύψη ξανά το πετρέλαιο μετά τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ έπληξαν το νησί Χαργκ

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν ξανά εν μέσω αυξανόμενων φόβων για την προσφορά, αφότου οι ΗΠΑ χτύπησαν τον ζωτικής σημασίας πετρελαϊκό κόμβο του Ιράν στο νησί Χαργκ και ο Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε από τους συμμάχους να βοηθήσουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, αυξήθηκε κατά 1,8% στα 104,98 δολάρια ανά βαρέλι κατά τις πρώτες συναλλαγές της Δευτέρας. Ένα ακόμη Σαββατοκύριακο βίας σε όλη τη Μέση Ανατολή επιδείνωσε τις ανησυχίες για τη σύγκρουση και τις επιπτώσεις της στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε το Σάββατο ότι οι αμερικανικές επιδρομές είχαν «καταστρέψει ολοσχερώς» το μεγαλύτερο μέρος του νησιού Χαργκ, δηλώνοντας στο NBC News ότι ο στρατός του μπορεί να χτυπήσει την περιοχή «μερικές φορές ακόμα απλώς για πλάκα».

Το Χαργκ, ένα κοραλλιογενές νησί μήκους πέντε μιλίων στον Περσικό Κόλπο, 47 χιλιόμετρα από την ηπειρωτική χώρα, είναι ένας βασικός κόμβος επεξεργασίας για το Ιράν, μέσω του οποίου συνήθως διέρχεται το 90% των εξαγωγών πετρελαίου της χώρας. Ο Τραμπ ισχυρίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι απέφυγε να χτυπήσει πετρελαϊκές και ενεργειακές υποδομές στο νησί «για λόγους ευπρέπειας» και ότι είχαν πληγεί μόνο στρατιωτικοί στόχοι.

Αλλά η απόφαση να χτυπηθεί το Χαργκ, το οποίο είχε μείνει σε μεγάλο βαθμό ανέγγιχτο από την αμερικανο-ισραηλινή επιχείρηση κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες, δεν κατευνάζει τις ανησυχίες που σάρωναν τις παγκόσμιες αγορές. Τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες πλωτές οδούς στον κόσμο, μέσω του οποίου συνήθως διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των διεθνών προμηθειών πετρελαίου, έχει σχεδόν κλείσει από την έναρξη της κρίσης.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε αυτό το Σαββατοκύριακο ότι «πολλές χώρες» θα στείλουν πλοία για να βοηθήσουν στο άνοιγμα των Στενών. Δεν προσδιόρισε ποιες χώρες υποτίθεται ότι θα το πράξουν, αλλά προέτρεψε δημόσια συγκεκριμένους συμμάχους των ΗΠΑ - τη Γαλλία, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και το Ηνωμένο Βασίλειο - και την Κίνα να ενταχθούν σε μια «ομαδική προσπάθεια» για την προστασία των πλοίων που διέρχονται από το στενό από ιρανικές επιθέσεις.

Η απάντηση ήταν συγκρατημένη. Το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι «εξετάζει διάφορα μέτρα από πολλαπλές οπτικές γωνίες» για να βοηθήσει στην ασφάλεια των οδών μεταφοράς ενέργειας. Οι υπουργοί του Ηνωμένου Βασιλείου καταρτίζουν σχέδια για την αποστολή μη επανδρωμένων αεροσκαφών ναρκαλιείας στα Στενά, εν μέσω ανησυχιών ότι η συμμόρφωση με το αίτημα του Τραμπ για αποστολή πλοίων θα μπορούσε να κλιμακώσει την κρίση.

Οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν τα 100 δολάρια ανά βαρέλι την περασμένη εβδομάδα για πρώτη φορά από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πριν από τέσσερα χρόνια, καθώς η συμφωνία ΗΠΑ-Ισραήλ πυροδότησε ένα ράλι στην αγορά που αύξησε το κόστος των καυσίμων σε όλο τον κόσμο - και ώθησε τις μετοχές των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών σε ιστορικά υψηλά .

Η απογοήτευση αυξάνεται τις τελευταίες ημέρες, καθώς το κόστος των καυσίμων συνεχίζει να αυξάνεται σε όλο τον κόσμο. Η μέση τιμή καυσίμων στις ΗΠΑ έφτασε τα 3,70 δολάρια ανά γαλόνι την Κυριακή, σύμφωνα με την AAA, σημειώνοντας αύξηση 62 σεντς σε σχέση με το επίπεδο που βρισκόταν πριν από ένα μήνα.

«Δεν με νοιάζει καθόλου το Ιράν. Δεν θέλω να πληρώνω υψηλότερη τιμή βενζίνης», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στον Guardian στο Ντιτρόιτ ο Kέβιν Ντας, ένας υποαπασχολούμενος πατέρας δύο παιδιών , αφού πλήρωσε 3,49 δολάρια ανά γαλόνι για να γεμίσει το όχημά του.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, προσπάθησε να υποβαθμίσει τον κίνδυνο οι τιμές των καυσίμων να παραμείνουν υψηλές για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. «Νομίζω ότι θα πέσουν χαμηλότερα από ό,τι ήταν πριν», δήλωσε στο NBC . «Υπάρχει τόσο πολύ πετρέλαιο, φυσικό αέριο - υπάρχουν τόσα πολλά εκεί έξω», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Αλλά ξέρετε, έχουν λίγο φράξει. Θα ξεβουλώσουν πολύ σύντομα».

Χώρες σε όλη την Ασία αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση , από τις επιδοτήσεις καυσίμων στην Ταϊλάνδη έως την επιβολή δελτίων στο Μπαγκλαντές.

