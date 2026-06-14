Η Ελβετία κάνει δημοψήφισμα για όριο στον πληθυσμό τα 10 εκατ. κατοίκους και stop στους μετανάστες

Snapshot Στις 14 Ιουνίου οι Ελβετοί ψηφίζουν σε δημοψήφισμα για τη θέσπιση ανώτατου ορίου πληθυσμού στα 10 εκατομμύρια, με στόχο τον περιορισμό της μετανάστευσης.

Η πρόταση του Ελβετικού Λαϊκού Κόμματος προβλέπει αυστηροποίηση της νομοθεσίας για άσυλο, οικογενειακή επανένωση και άδειες διαμονής, καθώς και επαναδιαπραγμάτευση διεθνών συμφωνιών.

Εάν ο πληθυσμός ξεπεράσει το όριο και δεν μειωθεί εντός δύο ετών, η Ελβετία θα μπορούσε να καταγγείλει τη συμφωνία με την ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, με σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες.

Η κυβέρνηση και οι επιχειρηματικοί κύκλοι προειδοποιούν για έλλειψη εργατικού δυναμικού και απώλεια ανταγωνιστικότητας, ενώ το SVP προβάλλει το ζήτημα ως θέμα βιωσιμότητας.

Περισσότερο από το ένα τέταρτο του πληθυσμού της Ελβετίας είναι μετανάστες, και οι πολίτες ανησυχούν για την ποιότητα ζωής λόγω αυξημένου πληθυσμού, υψηλών ενοικίων και κυκλοφοριακής συμφόρησης. Snapshot powered by AI

Μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις για τον πληθυσμό της Ελβετίας αναμένεται να κρίνει το δημοψήφισμα που θα διεξαχθεί στις 14 Ιουνίου. Πρόκειται για την απαγόρευση της μετανάστευσης, πρόταση που τέθηκε από το συντηρητικό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα (SVP).

Η πρόταση του κόμματος αποσκοπεί στον περιορισμό της αύξησης του πληθυσμού της χώρας, θέτοντας το όριο των 10 εκατομμυρίων. Το δημοψήφισμα θα κρίνει εάν θα τροποποιηθεί το Σύνταγμα της Ελβετίας ώστε να ληφθούν μέτρα για τη μετανάστευση, εάν ο πληθυσμός φτάσει τα 9,5 εκατομμύρια πριν από το 2050. Σημειώνεται ότι οι αλλαγές αφορούν και τους πολίτες της ΕΕ.

10% αύξηση του πληθυσμού σε μία δεκαετία

Πέρυσι, 9,1 εκατομμύρια άνθρωποι ζούσαν στην Ελβετία. Ο πληθυσμός της σημειώνει ραγδαία αύξηση τα τελευταία χρόνια με το ποσοστό να έχει ανέβει κατά 10% την τελευταία δεκαετία. Από το 2000 έχει αυξηθεί κατά περίπου 23%, ρυθμός ταχύτερος από αυτόν των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών, με το μεγαλύτερο μέρος των νεοαφιχθέντων να προέρχεται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αυξανόμενη επιρροή των ακροδεξιών πολιτικών κομμάτων στην Ευρώπη ασκεί πίεση στις κυβερνήσεις να θεσπίσουν αυστηρότερους κανόνες για τη μετανάστευση. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η ψηφοφορία θα είναι σχεδόν «ισοπαλία».

Πώς θα λειτουργήσουν τα μέτρα

Εάν η πλεοψηφία ψηφίσει υπέρ του περιορισμού στην αύξηση του πληθυσμού, η κυβέρνηση θα πρέπει να κινηθεί σε δύο άξονες. Στην πρώτη φάση, θα αυστηροποιηθεί η νομοθεσία για το άσυλο, την οικογενειακή επανένωση και την έκδοση αδειών διαμονής.

Σύμφωνα με την πρόταση, η ελβετική κυβέρνηση θα πρέπει επίσης να «επιδιώξει την επαναδιαπραγμάτευση διεθνών συμφωνιών που ενθαρρύνουν την αύξηση του πληθυσμού».

Εάν ξεπεραστεί το όριο των 10 εκατομμυρίων κατοίκων, οι αρχές θα υποχρεωθούν να «λάβουν όλα τα διαθέσιμα μέτρα» για να συμμορφωθούν, συμπεριλαμβανομένης της αποχώρησης από διεθνείς συνθήκες που η πρόταση περιγράφει ως «ενθαρρυντικές της αύξησης του πληθυσμού».

Εάν ο πληθυσμός δεν μειωθεί κάτω από το εγκεκριμένο όριο εντός δύο ετών, η Ελβετία θα καταγγείλει, ως έσχατη λύση, τη συμφωνία της με την ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων.

Αυτό θα είχε εκτεταμένες συνέπειες, καθώς πολλές άλλες διμερείς συμφωνίες με την ΕΕ θα ακυρωθούν αυτόματα. Θα διακυβευτεί επίσης η πρόσβαση της Ελβετίας στην ενιαία αγορά της ΕΕ. Ταυτόχρονα, θα τεθούν υπό αμφισβήτηση τα δικαιώματα διαμονής περίπου 1,5 εκατομμυρίου πολιτών της ΕΕ που ζουν και εργάζονται στην Ελβετία.

Τα επιχειρήματα των δύο πλευρών

Το SVP παρουσιάζει το δημοψήφισμα ως ζήτημα βιωσιμότητας και όχι ως ανοιχτή μάχη κατά των μεταναστών. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση και ο επιχειρηματικός κόσμος υποστηρίζουν ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε έλλειψη εργαζομένων με βασικές δεξιότητες στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, των δημόσιων μεταφορών και των κατασκευών.

Η μεγαλύτερη οργάνωση που εκπροσωπεί τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία, ασκώντας μεγάλη επιρροή, η Economiesuisse, χαρακτήρισε την πρόταση ως «πρωτοβουλία χάους».

«Η χώρα μας θα συνεχίσει να εξαρτάται από τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού στο μέλλον», ανέφερε η οργάνωση σε κοινό έγγραφο με την Ελβετική Ένωση Εργοδοτών, προβλέποντας ότι χωρίς ξένους εργαζόμενους οι εταιρείες θα μεταφερθούν στο εξωτερικό.

Οι επικριτές της πρωτοβουλίας ανέφεραν επίσης ότι το μέτρο θα βλάψει την ανταγωνιστικότητα της ελβετικής οικονομίας και θα πλήξει τις σχέσεις με την ΕΕ.

Ο Σοσιαλδημοκράτης υπουργός Δικαιοσύνης Μπεατ Γιανς χαρακτήρισε την ψηφοφορία ως «ελβετική στιγμή Brexit» και προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να έρθει σε σύγκρουση με διάφορες συμφωνίες με την ΕΕ, ειδικά τη συμφωνία για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων.

Ωστόσο, η ιδέα του ανώτατου ορίου πληθυσμού έχει αγγίξει ένα ευαίσθητο νεύρο σε μια χώρα που εδώ και καιρό παλεύει με τις επιπτώσεις της μετανάστευσης.

Περισσότερο από το ένα τέταρτο των κατοίκων δεν έχει ελβετική υπηκοότητα, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη.

Πολλοί Ελβετοί διαμαρτύρονται για τα εξαιρετικά υψηλά ενοίκια, την κυκλοφοριακή συμφόρηση και τον υπερπληθυσμό στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.

Οι Ελβετοί συμμετέχουν σε δημοψηφίσματα τέσσερις φορές το χρόνο. Κατά μέσο όρο, εγκρίνουν μία στις δέκα πρωτοβουλίες.

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