Η Ελβετία κάνει δημοψήφισμα για όριο στον πληθυσμό τα 10 εκατ. κατοίκους και stop στους μετανάστες

Την Κυριακή, 14 Ιουνίου οι πολίτες καλούνται να αποφασίσουν για το ανώτατο όριο πληθυσμού στα 10 εκατ. - Θα είναι η απόφαση για φρένο στη μετανάστευση η ελβετική στιγμή «Brexit»

Ελένη Ευστρατίου

Η Ελβετία κάνει δημοψήφισμα για όριο στον πληθυσμό τα 10 εκατ. κατοίκους και stop στους μετανάστες
Pexels
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στις 14 Ιουνίου οι Ελβετοί ψηφίζουν σε δημοψήφισμα για τη θέσπιση ανώτατου ορίου πληθυσμού στα 10 εκατομμύρια, με στόχο τον περιορισμό της μετανάστευσης.
  • Η πρόταση του Ελβετικού Λαϊκού Κόμματος προβλέπει αυστηροποίηση της νομοθεσίας για άσυλο, οικογενειακή επανένωση και άδειες διαμονής, καθώς και επαναδιαπραγμάτευση διεθνών συμφωνιών.
  • Εάν ο πληθυσμός ξεπεράσει το όριο και δεν μειωθεί εντός δύο ετών, η Ελβετία θα μπορούσε να καταγγείλει τη συμφωνία με την ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, με σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες.
  • Η κυβέρνηση και οι επιχειρηματικοί κύκλοι προειδοποιούν για έλλειψη εργατικού δυναμικού και απώλεια ανταγωνιστικότητας, ενώ το SVP προβάλλει το ζήτημα ως θέμα βιωσιμότητας.
  • Περισσότερο από το ένα τέταρτο του πληθυσμού της Ελβετίας είναι μετανάστες, και οι πολίτες ανησυχούν για την ποιότητα ζωής λόγω αυξημένου πληθυσμού, υψηλών ενοικίων και κυκλοφοριακής συμφόρησης.
Snapshot powered by AI

Μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις για τον πληθυσμό της Ελβετίας αναμένεται να κρίνει το δημοψήφισμα που θα διεξαχθεί στις 14 Ιουνίου. Πρόκειται για την απαγόρευση της μετανάστευσης, πρόταση που τέθηκε από το συντηρητικό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα (SVP).

Η πρόταση του κόμματος αποσκοπεί στον περιορισμό της αύξησης του πληθυσμού της χώρας, θέτοντας το όριο των 10 εκατομμυρίων. Το δημοψήφισμα θα κρίνει εάν θα τροποποιηθεί το Σύνταγμα της Ελβετίας ώστε να ληφθούν μέτρα για τη μετανάστευση, εάν ο πληθυσμός φτάσει τα 9,5 εκατομμύρια πριν από το 2050. Σημειώνεται ότι οι αλλαγές αφορούν και τους πολίτες της ΕΕ.

10% αύξηση του πληθυσμού σε μία δεκαετία

Πέρυσι, 9,1 εκατομμύρια άνθρωποι ζούσαν στην Ελβετία. Ο πληθυσμός της σημειώνει ραγδαία αύξηση τα τελευταία χρόνια με το ποσοστό να έχει ανέβει κατά 10% την τελευταία δεκαετία. Από το 2000 έχει αυξηθεί κατά περίπου 23%, ρυθμός ταχύτερος από αυτόν των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών, με το μεγαλύτερο μέρος των νεοαφιχθέντων να προέρχεται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αυξανόμενη επιρροή των ακροδεξιών πολιτικών κομμάτων στην Ευρώπη ασκεί πίεση στις κυβερνήσεις να θεσπίσουν αυστηρότερους κανόνες για τη μετανάστευση. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η ψηφοφορία θα είναι σχεδόν «ισοπαλία».

Πώς θα λειτουργήσουν τα μέτρα

Εάν η πλεοψηφία ψηφίσει υπέρ του περιορισμού στην αύξηση του πληθυσμού, η κυβέρνηση θα πρέπει να κινηθεί σε δύο άξονες. Στην πρώτη φάση, θα αυστηροποιηθεί η νομοθεσία για το άσυλο, την οικογενειακή επανένωση και την έκδοση αδειών διαμονής.

Σύμφωνα με την πρόταση, η ελβετική κυβέρνηση θα πρέπει επίσης να «επιδιώξει την επαναδιαπραγμάτευση διεθνών συμφωνιών που ενθαρρύνουν την αύξηση του πληθυσμού».

Εάν ξεπεραστεί το όριο των 10 εκατομμυρίων κατοίκων, οι αρχές θα υποχρεωθούν να «λάβουν όλα τα διαθέσιμα μέτρα» για να συμμορφωθούν, συμπεριλαμβανομένης της αποχώρησης από διεθνείς συνθήκες που η πρόταση περιγράφει ως «ενθαρρυντικές της αύξησης του πληθυσμού».

Εάν ο πληθυσμός δεν μειωθεί κάτω από το εγκεκριμένο όριο εντός δύο ετών, η Ελβετία θα καταγγείλει, ως έσχατη λύση, τη συμφωνία της με την ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων.

Αυτό θα είχε εκτεταμένες συνέπειες, καθώς πολλές άλλες διμερείς συμφωνίες με την ΕΕ θα ακυρωθούν αυτόματα. Θα διακυβευτεί επίσης η πρόσβαση της Ελβετίας στην ενιαία αγορά της ΕΕ. Ταυτόχρονα, θα τεθούν υπό αμφισβήτηση τα δικαιώματα διαμονής περίπου 1,5 εκατομμυρίου πολιτών της ΕΕ που ζουν και εργάζονται στην Ελβετία.

Τα επιχειρήματα των δύο πλευρών

Το SVP παρουσιάζει το δημοψήφισμα ως ζήτημα βιωσιμότητας και όχι ως ανοιχτή μάχη κατά των μεταναστών. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση και ο επιχειρηματικός κόσμος υποστηρίζουν ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε έλλειψη εργαζομένων με βασικές δεξιότητες στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, των δημόσιων μεταφορών και των κατασκευών.

Η μεγαλύτερη οργάνωση που εκπροσωπεί τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία, ασκώντας μεγάλη επιρροή, η Economiesuisse, χαρακτήρισε την πρόταση ως «πρωτοβουλία χάους».

«Η χώρα μας θα συνεχίσει να εξαρτάται από τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού στο μέλλον», ανέφερε η οργάνωση σε κοινό έγγραφο με την Ελβετική Ένωση Εργοδοτών, προβλέποντας ότι χωρίς ξένους εργαζόμενους οι εταιρείες θα μεταφερθούν στο εξωτερικό.

Οι επικριτές της πρωτοβουλίας ανέφεραν επίσης ότι το μέτρο θα βλάψει την ανταγωνιστικότητα της ελβετικής οικονομίας και θα πλήξει τις σχέσεις με την ΕΕ.

Ο Σοσιαλδημοκράτης υπουργός Δικαιοσύνης Μπεατ Γιανς χαρακτήρισε την ψηφοφορία ως «ελβετική στιγμή Brexit» και προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να έρθει σε σύγκρουση με διάφορες συμφωνίες με την ΕΕ, ειδικά τη συμφωνία για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων.

Ωστόσο, η ιδέα του ανώτατου ορίου πληθυσμού έχει αγγίξει ένα ευαίσθητο νεύρο σε μια χώρα που εδώ και καιρό παλεύει με τις επιπτώσεις της μετανάστευσης.

Περισσότερο από το ένα τέταρτο των κατοίκων δεν έχει ελβετική υπηκοότητα, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη.

Πολλοί Ελβετοί διαμαρτύρονται για τα εξαιρετικά υψηλά ενοίκια, την κυκλοφοριακή συμφόρηση και τον υπερπληθυσμό στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.

Οι Ελβετοί συμμετέχουν σε δημοψηφίσματα τέσσερις φορές το χρόνο. Κατά μέσο όρο, εγκρίνουν μία στις δέκα πρωτοβουλίες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:36ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ 2026: Ο Ιμπραΐμοβιτς τσακώθηκε live με τον streamer IShowSpeed - Βίντεο

08:35ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ευρωμπάσκετ 1987: Οι ήρωες, οι αριθμοί και η κληρονομιά ενός αθλητικού θαύματος

08:34ΚΟΣΜΟΣ

Αστυνομικός βιρτουόζος της μπάλας - Επίδειξη ποδοσφαιρικών δεξιοτήτων

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 16χρονης στη Νέα Σμύρνη, τι αναφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Ολέθριο μπάντζι τζάμπινγκ στη Βραζιλία: Νεκρή νεαρή γυναίκα - Το μοιραίο λάθος - Σκληρές εικόνες 

08:22TRAVEL

Άσπες: Η «μαύρη» παραλία των Αστερουσίων Κρήτης που μοιάζει βγαλμένη από κινηματογραφικό σκηνικό

08:16ΚΑΙΡΟΣ

Tο Ελ Νίνιο ξεκίνησε επίσημα: Πώς θα επηρεάσει τον καιρό, τι θα συμβεί αν μετατραπεί σε «Super»

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Το Peugeot 208 GTi επέστρεψε ηλεκτρικό και με 281 ίππους

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: 31χρονος έκανε όπισθεν και παρέσυρε ηλικιωμένη - Τι έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις

08:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ντύθηκαν μασκότ και συνέλαβαν μεγαλέμπορο ναρκωτικών

07:55LIFESTYLE

Τα ανοιχτά μέτωπα στα κανάλια - Γιατί αργούν οι αποφάσεις

07:47ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Έσωσαν την τελευταία στιγμή κοπέλα που πήγε να πέσει στο κενό - Βίντεο

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ηλεκτρικός» ο Ιούνιος στην Ελλάδα -Πάνω από 220.000 κεραυνικές αναλαμπές σε μόλις 12 ημέρες

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Η Ελβετία, όπου ένας στους 4 κατοίκους δεν έχει την υπηκοότητα, κάνει δημοψήφισμα για πλαφόν του πληθυσμού στα 10 εκατ και απαγόρευση της μετανάστευσης

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ γιορτάζει τα 80ά του γενέθλια με υπερθέαμα πολεμικών τεχνών σε οκτάγωνο κλουβί στον Λευκό Οίκο

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Μέχρι τις 22 Ιουνίου η ολοκλήρωση των εργασιών - «Τσουχτερά» τα πρόστιμα

07:33ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη κάνει σχέδια για πόλεμο χωρίς την αμερικανική βοήθεια - Το πλάνο των ΗΠΑ για δραματική μείωση εξοπλιστικής αρωγής

07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τι ισχύει για τα όρια, τι έρχεται και ποιο μοντέλο εξετάζεται από το 2030 - Ποιες κατηγορίες δεν θα επηρεαστούν

07:21ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA Finals: Η απονομή του τροπαίου στους Νικς μετά το πρώτο τους πρωτάθλημα από το 1973!

07:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το καλοκαίρι επιστρέφει και οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:09ΚΟΣΜΟΣ

Σπουδαία ανακάλυψη: Αρχαιολόγοι εντόπισαν τη «χαμένη Ατλαντίδα» της Ευρώπης έπειτα από 8.500 χρόνια

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 14 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Ο Προφήτης που τιμάται

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Ματωμένο ξεκαθάρισμα στα Εξάρχεια: Εκτέλεση με 5 σφαίρες - Είχε προηγηθεί καυγάς μεταξύ τους

23:49ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Ο «πιστός φίλος» του θύματος των πυροβολισμών δεν έφευγε από το πλευρό του

07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τι ισχύει για τα όρια, τι έρχεται και ποιο μοντέλο εξετάζεται από το 2030 - Ποιες κατηγορίες δεν θα επηρεαστούν

22:18LIFESTYLE

Παραμυθένιος γάμος στη Μεσσηνία: Η Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Φάνη Μπότση – Οι συγκινητικές στιγμές της τελετής

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Ολέθριο μπάντζι τζάμπινγκ στη Βραζιλία: Νεκρή νεαρή γυναίκα - Το μοιραίο λάθος - Σκληρές εικόνες 

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε μέχρι τον Αύγουστο

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Η δολοφονία του Οδυσσέα Ανδρούτσου: Ο ήρωας του 1821 που συνελήφθη από το πρωτοπαλίκαρό του

21:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Video - Η σοκαριστική επίθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Κέντρικ Ναν

08:16ΚΑΙΡΟΣ

Tο Ελ Νίνιο ξεκίνησε επίσημα: Πώς θα επηρεάσει τον καιρό, τι θα συμβεί αν μετατραπεί σε «Super»

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: 31χρονος έκανε όπισθεν και παρέσυρε ηλικιωμένη - Τι έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις

06:50ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA Finals: Οι Νικς ξανά στην κορυφή – Πρωταθλητές για πρώτη φορά μετά το 1973!

07:33ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη κάνει σχέδια για πόλεμο χωρίς την αμερικανική βοήθεια - Το πλάνο των ΗΠΑ για δραματική μείωση εξοπλιστικής αρωγής

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Ασφυκτικός θάνατος: Πύθωνας 7,5 μέτρων έπνιξε και καταβρόχθισε 44χρονη - Τη βρήκε ο σύζυγός της

07:45LIFESTYLE

Ηθοποιοί που επιστρέφουν, μετά από πολλά χρόνια, στην τηλεόραση

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Διόδια: Για ποιους είναι δωρεάν η διέλευση

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα Πολεοδομίας: «Στο τσακ το ’φερα… κατά πλειοψηφία» – Οι διάλογοι που «καίνε» τους εμπλεκόμενους

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Η Ελβετία, όπου ένας στους 4 κατοίκους δεν έχει την υπηκοότητα, κάνει δημοψήφισμα για πλαφόν του πληθυσμού στα 10 εκατ και απαγόρευση της μετανάστευσης

13:00ΥΓΕΙΑ

Λαγοκέφαλος: Τι θα νιώσετε αν το φάτε ή σας δαγκώσει - Πρώτες Βοήθειες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ