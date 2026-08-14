Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (14/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 14 Αυγούστου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|14/8/2026 8:00:00 πμ
|14/8/2026 10:00:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΜΥΛΩΝ 81 - 83 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
|960
|Λειτουργία
|14/8/2026 8:00:00 πμ
|14/8/2026 12:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΝΟ 319 απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|1052
|Κατασκευές
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:58 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Audi Q9: Η τεχνολογία που «κόπηκε» λίγο πριν από την παραγωγή
06:54 ∙ LIFESTYLE
Τα μεγάλα στοιχήματα της νέας τηλεοπτικής σεζόν
05:36 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 14 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
06:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ