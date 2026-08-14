Αχαΐα: Έναν χρόνο μετά τη φωτιά, οι πυρόπληκτοι ακόμη περιμένουν τις αποζημιώσεις

Snapshot Έναν χρόνο μετά τη φωτιά στην Καμενίτσα Αχαΐας, οι πυρόπληκτοι δεν έχουν λάβει ακόμα οικονομικές αποζημιώσεις παρά την καταγραφή των ζημιών.

Καταστράφηκαν σπίτια και ελαιώνες, με πολλές οικογένειες να χάνουν βασικές πηγές εισοδήματος και να προσπαθούν να αποκαταστήσουν μόνοι τους τις ζημιές.

Οι παραγωγοί που έχασαν ελαιόδεντρα αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, καθώς η ελαιοσυγκομιδή ήταν η κύρια πηγή εισοδήματός τους.

Η κυβέρνηση αποδίδει τις καθυστερήσεις στην καταβολή αποζημιώσεων σε γραφειοκρατικά εμπόδια και συνεχίζει τη διαδικασία καταγραφής ζημιών.

Οι πυρόπληκτοι περιμένουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την καταβολή των αποζημιώσεων, που καθυστερεί σημαντικά έναν χρόνο μετά την καταστροφή. Snapshot powered by AI

Έναν χρόνο μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στην Καμενίτσα της Αχαΐας, οι πληγέντες εξακολουθούν να περιμένουν τις αποζημιώσεις τους.

Σπίτια καταστράφηκαν, ελαιώνες κάηκαν και οικογένειες έχασαν βασικές πηγές εισοδήματος. Ωστόσο, όπως καταγγέλλουν κάτοικοι της περιοχής, μέχρι σήμερα δεν έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ.

Οι ζημιές έχουν καταγραφεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, όμως η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα αρκετοί πυρόπληκτοι να προσπαθούν να αποκαταστήσουν μόνοι τους ό,τι μπορούν.

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία κατοίκου που μίλησε στην κάμερα του ANT1. «Σταμάτησα να ασχολούμαι και προσπαθώ λόγω της δουλειάς μου, που δουλεύω ηλεκτροκόλληση, να βάλω δύο λαμαρίνες… δεν έχω πού να κάτσω», ανέφερε.

Άλλος κάτοικος, το σπίτι του οποίου καταστράφηκε ολοσχερώς, προσπαθεί επίσης να το ξαναφτιάξει με δικά του μέσα, περιμένοντας ακόμη την οικονομική ενίσχυση.

Χωρίς εισόδημα μετά την καταστροφή των ελαιώνων

Σημαντικό είναι και το πλήγμα για τους παραγωγούς της περιοχής.

Πυρόπληκτος που έχασε μεγάλο μέρος των ελαιόδεντρων που καλλιεργούσε ανέφερε ότι η ελαιοσυγκομιδή αποτελούσε βασικό εισόδημα για την οικογένειά του. «Ζούσα από την ελαιοσυγκομιδή. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν οι ελιές αυτές που μαζεύαμε κάποτε και μπορούσαμε να επιβιώσουμε και να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Έχουμε παιδιά που σπουδάζουν, έχουν έξοδα», είπε.

Οι κάτοικοι λένε ότι συνεργεία των αρμόδιων υπηρεσιών είχαν μεταβεί στην περιοχή και είχαν καταγράψει τις ζημιές τόσο στις κατοικίες όσο και στις καλλιέργειες.

«Ήρθαν, πέρασαν και είδαν τις ζημιές. Κατέγραψαν τις ελιές μας και τις περιουσίες του κόσμου, αλλά ακόμα δεν έχουμε δει λεφτά», ανέφερε κάτοικος.

Προβληματισμός υπάρχει και για το κόστος της αποκατάστασης, καθώς για αρκετούς απαιτούνται χρήματα που σήμερα δεν διαθέτουν.

«Η ανασύσταση ελαιώνα ξέρετε τι πάει να πει; Ξεριζώνουμε, κλαδεύουμε, φυτεύουμε και σε έναν χρόνο έχουμε το δικαίωμα να αποζημιωθούμε. Αλλά πού θα βρω εγώ, που έχω καεί και έχω καταστραφεί, να ξαναφτιάξω στάβλους, να ξαναφυτέψω;», είπε άλλος πυρόπληκτος.

Η κυβέρνηση αποδίδει τις καθυστερήσεις στη γραφειοκρατία

Για τις καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις τοποθετήθηκε στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» ο Ευάγγελος Τουρνάς.

Όπως ανέφερε, η αρμόδια Γενική Γραμματεία Αρωγής προχωρά στις καταγραφές των ζημιών σε κάθε πληγείσα περιοχή, όπως συμβαίνει και τώρα στο Πόρτο Γερμενό.

«Πολλές φορές εκεί που υπάρχει καθυστέρηση είναι στη γραφειοκρατία, η οποία θα πρέπει να ακολουθηθεί», είπε.

Για τους κατοίκους της Καμενίτσας, πάντως, το ζητούμενο παραμένει η ολοκλήρωση της διαδικασίας και η καταβολή των χρημάτων, έναν χρόνο μετά την καταστροφή.