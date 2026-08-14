Καρολάιν Λέβιτ: Τι ισχύει με τη φημολογία περί «δολώματος» στο αεροπλάνο του Τραμπ

Snapshot Η Καρολάιν Λέβιτ δεν βρισκόταν στο αεροπλάνο του Ντόναλντ Τραμπ κατά την επίσκεψή του στην Τουρκία το 2026, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο και τη δημοσιογράφο Maggie Haberman.

Κυκλοφόρησαν φήμες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Λέβιτ χρησιμοποιήθηκε ως «δόλωμα» στο αεροπλάνο, χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις που να στηρίζουν αυτούς τους ισχυρισμούς.

Στην επίμαχη πτήση επέβαιναν άλλοι σημαντικοί αξιωματούχοι, όπως ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, επιβεβαιώνοντας ότι η Λέβιτ δεν συμμετείχε.

Η Λέβιτ αποχωρεί από τη θέση της εκπροσώπου Τύπου στα τέλη Αυγούστου για οικογενειακούς λόγους, χωρίς να υπάρχει σύνδεση της αποχώρησής της με το ταξίδι ή οποιοδήποτε περιστατικό στο αεροπλάνο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι η Λέβιτ θα συνεχίσει να είναι σημαντική εξωτερική σύμβουλός του μετά την αποχώρησή της. Snapshot powered by AI

Φρενίτιδα έχει προκαλέσει στα μέσα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η αιφνίδια ανακοίνωση της αποχώρησης της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, με αφορμή μια σειρά από αναρτήσεις που τη συνδέουν με ένα αεροπορικό ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Τουρκία.

Η φημολογία ξεκίνησε μετά από δημοσιεύματα σχετικά με την απόφαση του Αμερικανού προέδρου να εγκαταλείψει το Air Force One κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Άγκυρα, τον Ιούλιο του 2026, λόγω μιας φερόμενης ως αξιόπιστης απειλής από το Ιράν.

Η θεωρία περί δολώματος

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακινήθηκε ο ισχυρισμός ότι η Λέβιτ είχε παραμείνει στο αεροσκάφος και ότι, εν αγνοία της, χρησιμοποιήθηκε ως «δόλωμα». Κάποιοι χρήστες συνέδεσαν μάλιστα αυτή την υποτιθέμενη εξέλιξη με την απόφασή της να αποχωρήσει από τη θέση της λίγες εβδομάδες αργότερα.

Ο ισχυρισμός αναπαράχθηκε σε Facebook, Instagram και X, χωρίς ωστόσο να συνοδεύεται από στοιχεία που να τον επιβεβαιώνουν.

Στα πλάνα που κυκλοφόρησαν, η Λέβιτ εμφανίζεται με σταυρωμένα χέρια απέναντι από τη Νάταλι Χαρπ, τη συνεργάτιδα του Τραμπ και πρώην παρουσιάστρια, η οποία κάθεται δίπλα στον πρόεδρο.

Η Λέβιτ φαίνεται να συνομιλεί με τη Χαρπ, ενώ κινεί αμήχανα τα χέρια της και χαζεύει στο κινητό της. Το βίντεο αναρτήθηκε από τον λογαριασμό Call to Activism, ο οποίος υποστήριξε ότι η Λέβιτ εμφανίζεται «εμφανώς απομονωμένη» κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, θέτοντας ερωτήματα για το εάν υπήρχε κάτι περισσότερο πίσω από την αποχώρησή της.

Τι απαντά ο Λευκός Οίκος

«Δεν είναι αλήθεια, δεν ήταν στο ταξίδι», ανέφερε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, ενώ την ίδια πληροφορία επιβεβαίωσε και η δημοσιογράφος των New York Times, Maggie Haberman, η οποία είχε αναφέρει πρώτη τις πληροφορίες για το περιστατικό. Όπως δήλωσε, «ούτε η Λίβιτ ήταν σε αυτή την πτήση».

Παρά τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις, δεν υπήρξε μέχρι στιγμής άμεση δήλωση της ίδιας της Λίβιτ σχετικά με το θέμα.

Ποιοι φέρεται να επέβαιναν στο αεροσκάφος

Σε ξεχωριστό δημοσίευμα των New York Times αναφέρεται ότι στην επίμαχη πτήση βρίσκονταν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο σύμβουλος εσωτερικής πολιτικής Στίβεν Μίλερ και ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσουνγκ.

Οι πληροφορίες αυτές ενισχύουν την εικόνα ότι η Λίβιτ δεν βρισκόταν στο συγκεκριμένο αεροσκάφος.

Η αποχώρηση της Λίβιτ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ανακοινώσει ότι η Καρολάιν Λίβιτ θα αποχωρήσει από τη θέση της στα τέλη Αυγούστου, προκειμένου να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά της.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πάντως δηλώσει ότι η Λίβιτ θα παραμείνει μία από τις σημαντικές εξωτερικές συμβούλους του.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν την αποχώρησή της με το συγκεκριμένο ταξίδι στην Τουρκία ή με οποιοδήποτε περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης.

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