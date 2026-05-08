Κάρολαιν Λέβιτ: Μητέρα για δεύτερη φορά η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου

«Την 1η Μαΐου, η Βιβιάνα, γνωστή και ως "Βίβι", μπήκε στην οικογένειά μας και οι καρδιές μας γέμισαν αμέσως με αγάπη», έγραψε η Λέβιτ σε ανάρτησή της στο Instagram

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, και ο σύζυγός της, Νικόλας Ρίτσιο, στο ετήσιο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον, το Σάββατο 25 Απριλίου 2026.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, έφερε στον κόσμο το δεύτερό της παιδί, στις 1 Μαΐου. Η 28χρονη ανακοίνωσε την γέννηση της κόρης της στα social media, αποκαλύπτοντας ότι την λένε Βιβιάνα ή Βίβι.

«Την 1η Μαΐου, η Βιβιάνα, γνωστή και ως "Βίβι", μπήκε στην οικογένειά μας και οι καρδιές μας γέμισαν αμέσως με αγάπη», έγραψε η Λέβιτ σε ανάρτησή της στο Instagram. «Είναι τέλεια και υγιής, και ο μεγάλος της αδελφός προσαρμόζεται με χαρά στη ζωή με τη νέα του αδελφούλα. Απολαμβάνουμε κάθε στιγμή στη γλυκιά μας φούσκα με το νεογέννητο. Ευχαριστώ όλους όσους με στήριξαν με τις προσευχές τους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μου – τις ένιωσα πραγματικά καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της εμπειρίας. Ο Θεός είναι καλός», κατέληξε η 28χρονη, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με την κόρη της.

Η Βιβιάνα είναι το δεύτερο παιδί της Λέβιτ με τον σύζυγό της Νίκολας Ρίτσιο.

Αν και η 28χρονη έχει λάβει άδεια μητρότητας, η Λέβιτ παρευρέθηκε στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου έξι μόλις ημέρες πριν γεννήσει, όπου σημειώθηκαν πυροβολισμοί.

