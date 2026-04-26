Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ απομακρύνεται εσπευσμένα έπειτα από πυρά στον χώρο όπου οργανωνόταν δείπνο

Ο ύποπτος για την επίθεση σε εκδήλωση στο Λευκό Οίκο προσπάθησε να παραβιάσει τα μεταλλικά ανιχνευτικά φράγματα πυροβολώντας κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του, ενώ η Μυστική Υπηρεσία ανταπέδωσε τα πυρά και τον εξουδετέρωσε.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απομακρύνθηκε εσπευσμένα χθες Σάββατο το βράδυ από τον χώρο όπου βρισκόταν σε εξέλιξη το δείπνο της ένωσης ανταποκριτών Λευκού Οίκου, αφού ακούστηκαν πυρά και συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης, ανέφεραν αξιωματούχοι των σωμάτων ασφαλείας και δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο δράστης, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στην Wall Street Journal ήταν οπλισμένος με ένα μακρύ τουφέκι και αρκετούς γεμιστήρες.

Αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονταν στον χώρο όπου παρατίθεται το ετήσιο δείπνο, σε μεγάλο ξενοδοχείο της Ουάσιγκτον.

Όλοι οι παριστάμενοι στην αίθουσα απομακρύνθηκαν εσπευσμένα, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του AFP, όπως και μέλη της αμερικανικής κυβέρνησης, ιδίως ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Επικρατεί απόλυτη σύγχυση για τις ακριβείς περιστάσεις του συμβάντος, εν μέσω του δείπνου με παρόντα--για πρώτη φορά--τον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Τραμπ.

Παρών στο δείπνο, ο «δόκτωρ Οζ» είπε πως «ακούστηκαν πυρά» στον χώρο.

Αστυνομικοί περικύκλωσαν τον χώρο, ενώ ελικόπτερα πέταγαν στο κέντρο της αμερικανικής πρωτεύουσας.

Η ένωση ανταποκριτών Λευκού Οίκου (WHCA) οργανώνει κάθε χρόνο το μεγάλο πολιτικό και μιντιακό ραντεβού.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε ένα μήνυμα στο TruthSocial μετά τον αποψινό πυροβολισμό στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον, αναφέροντας ότι «η Μυστική Υπηρεσία της Ουάσινγκτον και οι αρχές επιβολής του νόμου έκαναν φανταστική δουλειά. Αντέδρασαν γρήγορα και με θάρρος». Ο Πρόεδρος Τραμπ αναφέρει ότι ο δράστης έχει «συλληφθεί» και ότι έχει προτείνει να «συνεχιστεί η εκδήλωση», αλλά ότι θα ακολουθηθούν πλήρως οι οδηγίες των αρχών επιβολής του νόμου.

Ο δράστης της επίθεσης στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου ταυτοποιήθηκε ως ο 31χρονος Κόουλ Άλεν από το Τόρανς της Καλιφόρνια.

Εργάζεται ως εκπαιδευτικός και πρόσφατα του απονεμήθηκε το βραβείο «Δάσκαλος του Μήνα στην Κομητεία του Λος Άντζελες»

Την αποκάλυψη έκανε η δημοσιογράφος του Fox News και αρθρογράφος της New York Post Κάρολ Μάρκοβιτς

