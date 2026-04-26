Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ απομακρύνεται εσπευσμένα έπειτα από πυρά στον χώρο όπου οργανωνόταν δείπνο

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απομακρύνθηκε εσπευσμένα χθες Σάββατο το βράδυ από τον χώρο όπου βρισκόταν σε εξέλιξη το δείπνο της ένωσης ανταποκριτών Λευκού Οίκου, αφού ακούστηκαν πυρά και συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης, ανέφεραν αξιωματούχοι των σωμάτων ασφαλείας και δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.



Ο ύποπτος για την επίθεση σε εκδήλωση στο Λευκό Οίκο προσπάθησε να παραβιάσει τα μεταλλικά ανιχνευτικά φράγματα πυροβολώντας κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του, ενώ η Μυστική Υπηρεσία ανταπέδωσε τα πυρά και τον εξουδετέρωσε.

Ο δράστης, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στην Wall Street Journal ήταν οπλισμένος με ένα μακρύ τουφέκι και αρκετούς γεμιστήρες.

Αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονταν στον χώρο όπου παρατίθεται το ετήσιο δείπνο, σε μεγάλο ξενοδοχείο της Ουάσιγκτον.

Όλοι οι παριστάμενοι στην αίθουσα απομακρύνθηκαν εσπευσμένα, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του AFP, όπως και μέλη της αμερικανικής κυβέρνησης, ιδίως ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

New video shows Secret Service agents and police reacting after shots were fired in the lobby at the White House Correspondents' Dinner.



Trump was quickly evacuated.



Επικρατεί απόλυτη σύγχυση για τις ακριβείς περιστάσεις του συμβάντος, εν μέσω του δείπνου με παρόντα--για πρώτη φορά--τον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Τραμπ.

Παρών στο δείπνο, ο «δόκτωρ Οζ» είπε πως «ακούστηκαν πυρά» στον χώρο.

Secret Service:



The U.S. Secret Service, in coordination with the Metropolitan Police Department, is investigating a shooting incident near the main magnetometer screening area at the White House Correspondents’ Dinner.



Αστυνομικοί περικύκλωσαν τον χώρο, ενώ ελικόπτερα πέταγαν στο κέντρο της αμερικανικής πρωτεύουσας.

Η ένωση ανταποκριτών Λευκού Οίκου (WHCA) οργανώνει κάθε χρόνο το μεγάλο πολιτικό και μιντιακό ραντεβού.

VIDEO: ?



Panic inside Washington Hilton following gunfire during White House Correspondents' Dinner.



Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε ένα μήνυμα στο TruthSocial μετά τον αποψινό πυροβολισμό στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον, αναφέροντας ότι «η Μυστική Υπηρεσία της Ουάσινγκτον και οι αρχές επιβολής του νόμου έκαναν φανταστική δουλειά. Αντέδρασαν γρήγορα και με θάρρος». Ο Πρόεδρος Τραμπ αναφέρει ότι ο δράστης έχει «συλληφθεί» και ότι έχει προτείνει να «συνεχιστεί η εκδήλωση», αλλά ότι θα ακολουθηθούν πλήρως οι οδηγίες των αρχών επιβολής του νόμου.

Ο δράστης της επίθεσης στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου ταυτοποιήθηκε ως ο 31χρονος Κόουλ Άλεν από το Τόρανς της Καλιφόρνια.

Εργάζεται ως εκπαιδευτικός και πρόσφατα του απονεμήθηκε το βραβείο «Δάσκαλος του Μήνα στην Κομητεία του Λος Άντζελες»

Την αποκάλυψη έκανε η δημοσιογράφος του Fox News και αρθρογράφος της New York Post Κάρολ Μάρκοβιτς

