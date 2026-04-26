«Δάσκαλος του μήνα» ο δράστης της επίθεσης στο δείπνο των ανταποκριτών - Η στιγμή της επίθεσης

Πρόσφατα του απονεμήθηκε το βραβείο «Δάσκαλος του Μήνα στην Κομητεία του Λος Άντζελες»

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ο δράστης της επίθεσης στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου φαίνεται να ταυτοποιήθηκε ως ο 31χρονος Κόουλ Άλεν από το Τόρανς της Καλιφόρνια. Την πληροφορία έδωσε στο φώς της δημοσιότητας δημοσιογράφος του Fox News και αρθρογράφος Κάρολ Μάρκοβιτς

Εργάζεται ως εκπαιδευτικός και πρόσφατα του απονεμήθηκε το βραβείο «Δάσκαλος του Μήνα στην Κομητεία του Λος Άντζελες» τον Δεκέμβριο του 2024.

Ακόμη οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει την ταυτοτητά του.

Ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας πυροβολήθηκε από τον δράστη όταν προσπάθησε να εισβάλλει στον χώρο. Χτυπήθηκε στον προστατευτικό εξοπλισμό του, αλλά η κατάστασή του δεν είναι ακόμη σαφής.

Σε βίντεο απεικονίζεται η στιγμή της επίθεσης

