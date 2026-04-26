«Δάσκαλος του μήνα» ο δράστης της επίθεσης στο δείπνο των ανταποκριτών - Η στιγμή της επίθεσης

Ο δράστης της επίθεσης στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου φαίνεται να ταυτοποιήθηκε ως ο 31χρονος Κόουλ Άλεν από το Τόρανς της Καλιφόρνια. Την πληροφορία έδωσε στο φώς της δημοσιότητας δημοσιογράφος του Fox News και αρθρογράφος Κάρολ Μάρκοβιτς

NEWS: The attempted shooter at the White House Correspondent's Dinner is 31 year old Cole Tomas Allen from Torrance, California and he is in custody. — Karol Markowicz (@karol) April 26, 2026

Εργάζεται ως εκπαιδευτικός και πρόσφατα του απονεμήθηκε το βραβείο «Δάσκαλος του Μήνα στην Κομητεία του Λος Άντζελες» τον Δεκέμβριο του 2024.

There’s seem to be two people involved.



One alive and one wasn’t so lucky. pic.twitter.com/f27LjiuthQ — United We Stand ? (@ChantaleBerger3) April 26, 2026

Ακόμη οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει την ταυτοτητά του.

Ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας πυροβολήθηκε από τον δράστη όταν προσπάθησε να εισβάλλει στον χώρο. Χτυπήθηκε στον προστατευτικό εξοπλισμό του, αλλά η κατάστασή του δεν είναι ακόμη σαφής.

HERO!! Secret Service agent shot protecting President Trump. He was struck in his protective gear, but his condition not immediately clear. Praying for the best! pic.twitter.com/iVD5QqLdi3 — Arsen Ostrovsky (@Ostrov_A) April 26, 2026

Σε βίντεο απεικονίζεται η στιγμή της επίθεσης

