Τραγωδία στο Κατάκολο: Νεκρός 66χρονος μετά από πτώση

Τραγικό τέλος είχε 66χρονος στο Κατάκολο που τραυματίστηκε βαρύτατα μετά από πτώση στο σπίτι του, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.gr, το ατύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή (5/6) στην οικία του θύματος, στην περιοχή του Κατακόλου, όπου ο άτυχος άνδρας φέρεται να υπέστη σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.

Στο σημείο είχε κληθεί άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου.

Η κατάσταση της υγείας του είχε εξαρχής χαρακτηριστεί ιδιαίτερα κρίσιμη, με τους γιατρούς να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση παραμένουν υπό διερεύνηση.

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