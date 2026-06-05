Πάτρα: Νέος θάνατος κρατούμενου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου - Ο 8ος μέσα σε 2 μήνες

Snapshot Ένας 72χρονος κρατούμενος πέθανε στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό θανάτων σε 8 μέσα σε 2 μήνες.

Οι θάνατοι προκαλούν ανησυχία και ερωτήματα για τις συνθήκες κράτησης και την υγειονομική παρακολούθηση των κρατουμένων.

Πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη επιχείρηση ελέγχων στις φυλακές, όπου κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες.

Στην επιχείρηση συμμετείχε ειδικό κλιμάκιο από την Αθήνα για να συνδράμει στους ελέγχους και τις έρευνες.

Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να ανακοινώσουν τα αίτια θανάτου και τα αποτελέσματα της επιχείρησης. Snapshot powered by AI

Ένας ακόμη θάνατος κρατουμένου καταγράφηκε στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών, προκαλώντας νέο προβληματισμό για την κατάσταση που επικρατεί στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Όπως αναφέρει το pelop.gr, πρόκειται για έναν 72χρονο άνδρα με καταγωγή από την Κόρινθο, ο οποίος έχασε τη ζωή του υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Μετά το νέο περιστατικό, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται στους 8 μέσα σε διάστημα περίπου 2 μηνών. Οι θάνατοι έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία αλλά και ερωτήματα για τις συνθήκες κράτησης και την υγειονομική παρακολούθηση των εγκλείστων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το βράδυ της Πέμπτης (5/6) πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη επιχείρηση ελέγχων στο σωφρονιστικό κατάστημα κατά την οποία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Κατά τις ίδιες πηγές, στην επιχείρηση συμμετείχε ειδικό κλιμάκιο που φέρεται να μετέβη στην Πάτρα από την Αθήνα, προκειμένου να συνδράμει στους ελέγχους και στις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε επίσημες ανακοινώσεις τόσο για τα ακριβή αίτια θανάτου του 72χρονου κρατουμένου όσο και για τα αποτελέσματα της μεγάλης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε εντός των φυλακών.

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