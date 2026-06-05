Politis.gov.gr: Πώς θα βλέπετε την πορεία των αιτημάτων σας στο Δημόσιο

Snapshot Η πλατφόρμα politis.gov.gr επιτρέπει στους πολίτες να παρακολουθούν ψηφιακά την εξέλιξη κάθε αιτήματος που υποβάλλουν στο Δημόσιο.

Κάθε αίτηση καταχωρίζεται με μοναδικό αριθμό υπόθεσης και κωδικό QR, που επιτρέπει την άμεση παρακολούθηση από τον πολίτη.

Οι πολίτες λαμβάνουν ενημερώσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την πορεία των αιτημάτων τους σε κάθε στάδιο επεξεργασίας.

Η πλατφόρμα εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο το στάδιο επεξεργασίας, την αρμόδια υπηρεσία, τα στοιχεία επικοινωνίας και τον εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης.

Οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε συγκεντρωτικό ιστορικό όλων των υποθέσεών τους με τη δημόσια διοίκηση μέσω προσωπικών κωδικών στο gov.gr. Snapshot powered by AI

Σε λειτουργία τέθηκε από χθες, Πέμπτη, η νέα ψηφιακή πλατφόρμα politis.gov.gr η οποία έχει στόχο να ενημερώνει τους πολίτες σε σχέση με την πορεία των αιτήσεων τους στο Δημόσιο.

Το politis.gov.gr υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ, στο πλαίσιο του νόμου για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη. Αφορά μάλιστα, σε όλες ανεξαιρέτως τις δημόσιες υπηρεσίες.

Πώς θα λειτουργεί η νέα πλατφόρμα

Η νέα ψηφιακή υπηρεσία για την ενημέρωση των πολιτών θα λειτουργεί ως εξής:

Κατάθεση της αίτησης : Όταν ο πολίτης υποβάλλει ένα αίτημα σε δημόσια υπηρεσία, είτε με φυσική παρουσία, είτε ηλεκτρονικά, η υπόθεσή του καταχωρίζεται στο νέο σύστημα αμέσως μετά την πρωτοκόλλησή της. Με την καταχώριση από την αρμόδια υπηρεσία, δημιουργείται ένας μοναδικός αριθμός υπόθεσης, καθώς και κωδικός QR για την παρακολούθησή της, κατευθείαν από τον πολίτη.

: Όταν ο πολίτης υποβάλλει ένα αίτημα σε δημόσια υπηρεσία, είτε με φυσική παρουσία, είτε ηλεκτρονικά, η υπόθεσή του καταχωρίζεται στο νέο σύστημα αμέσως μετά την πρωτοκόλλησή της. Με την καταχώριση από την αρμόδια υπηρεσία, δημιουργείται ένας μοναδικός αριθμός υπόθεσης, καθώς και κωδικός QR για την παρακολούθησή της, κατευθείαν από τον πολίτη. Άμεση ενημέρωση του πολίτη : Με την καταχώριση της υπόθεσης, ο πολίτης λαμβάνει ενημέρωση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ). Αν η αίτηση γίνει από νομικό πρόσωπο, τότε το e-mail αποστέλλεται στη διεύθυνση που έχει καταχωρηθεί στην ΑΑΔΕ ή το ΓΕΜΗ.

: Με την καταχώριση της υπόθεσης, ο πολίτης λαμβάνει ενημέρωση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ). Αν η αίτηση γίνει από νομικό πρόσωπο, τότε το e-mail αποστέλλεται στη διεύθυνση που έχει καταχωρηθεί στην ΑΑΔΕ ή το ΓΕΜΗ. Παρακολούθηση της πορείας σε πραγματικό χρόνο : Ο πολίτης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να εισέλθει στην ειδική υπηρεσία μέσω του gov.gr, ώστε να ενημερωθεί για την πορεία της υπόθεσής του. Στην οθόνη του εμφανίζονται το στάδιο επεξεργασίας, η αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα που χειρίζεται το αίτημα, τα στοιχεία επικοινωνίας της και ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης.

: Ο πολίτης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να εισέλθει στην ειδική υπηρεσία μέσω του gov.gr, ώστε να ενημερωθεί για την πορεία της υπόθεσής του. Στην οθόνη του εμφανίζονται το στάδιο επεξεργασίας, η αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα που χειρίζεται το αίτημα, τα στοιχεία επικοινωνίας της και ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης. Συνεχής ενημέρωση σε κάθε στάδιο : Κάθε φορά που η υπόθεση προχωρά σε νέο στάδιο επεξεργασίας ή διαβιβάζεται σε άλλη αρμόδια υπηρεσία, η μεταβολή καταχωρίζεται στο σύστημα. Έτσι ο πολίτης γνωρίζει ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεται ο φάκελός του και ποιος φορέας είναι υπεύθυνος για την επόμενη ενέργεια.

: Κάθε φορά που η υπόθεση προχωρά σε νέο στάδιο επεξεργασίας ή διαβιβάζεται σε άλλη αρμόδια υπηρεσία, η μεταβολή καταχωρίζεται στο σύστημα. Έτσι ο πολίτης γνωρίζει ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεται ο φάκελός του και ποιος φορέας είναι υπεύθυνος για την επόμενη ενέργεια. Συγκεντρωτική εικόνα όλων των υποθέσεων: Παράλληλα, ο πολίτης μπορεί να συνδέεται με τους προσωπικούς κωδικούς του και να έχει πρόσβαση σε ένα κεντρικό σημείο, όπου τηρείται το ιστορικό των υποθέσεών του με τη δημόσια διοίκηση, αποκτώντας πλήρη εικόνα για τις συναλλαγές του με το κράτος.

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