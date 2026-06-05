Politis.gov.gr: Πώς θα βλέπετε την πορεία των αιτημάτων σας στο Δημόσιο

Η πλατφόρμα επιτρέπει στους πολίτες να παρακολουθούν ψηφιακά την εξέλιξη κάθε αιτήματος που υποβάλλουν στο Δημόσιο

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Politis.gov.gr: Πώς θα βλέπετε την πορεία των αιτημάτων σας στο Δημόσιο

Κάτω από τη βάση αξιολογήθηκαν 17 υπηρεσίες

INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η πλατφόρμα politis.gov.gr επιτρέπει στους πολίτες να παρακολουθούν ψηφιακά την εξέλιξη κάθε αιτήματος που υποβάλλουν στο Δημόσιο.
  • Κάθε αίτηση καταχωρίζεται με μοναδικό αριθμό υπόθεσης και κωδικό QR, που επιτρέπει την άμεση παρακολούθηση από τον πολίτη.
  • Οι πολίτες λαμβάνουν ενημερώσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την πορεία των αιτημάτων τους σε κάθε στάδιο επεξεργασίας.
  • Η πλατφόρμα εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο το στάδιο επεξεργασίας, την αρμόδια υπηρεσία, τα στοιχεία επικοινωνίας και τον εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης.
  • Οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε συγκεντρωτικό ιστορικό όλων των υποθέσεών τους με τη δημόσια διοίκηση μέσω προσωπικών κωδικών στο gov.gr.
Snapshot powered by AI

Σε λειτουργία τέθηκε από χθες, Πέμπτη, η νέα ψηφιακή πλατφόρμα politis.gov.gr η οποία έχει στόχο να ενημερώνει τους πολίτες σε σχέση με την πορεία των αιτήσεων τους στο Δημόσιο.

Το politis.gov.gr υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ, στο πλαίσιο του νόμου για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη. Αφορά μάλιστα, σε όλες ανεξαιρέτως τις δημόσιες υπηρεσίες.

Πώς θα λειτουργεί η νέα πλατφόρμα

Η νέα ψηφιακή υπηρεσία για την ενημέρωση των πολιτών θα λειτουργεί ως εξής:

  • Κατάθεση της αίτησης: Όταν ο πολίτης υποβάλλει ένα αίτημα σε δημόσια υπηρεσία, είτε με φυσική παρουσία, είτε ηλεκτρονικά, η υπόθεσή του καταχωρίζεται στο νέο σύστημα αμέσως μετά την πρωτοκόλλησή της. Με την καταχώριση από την αρμόδια υπηρεσία, δημιουργείται ένας μοναδικός αριθμός υπόθεσης, καθώς και κωδικός QR για την παρακολούθησή της, κατευθείαν από τον πολίτη.
  • Άμεση ενημέρωση του πολίτη: Με την καταχώριση της υπόθεσης, ο πολίτης λαμβάνει ενημέρωση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ). Αν η αίτηση γίνει από νομικό πρόσωπο, τότε το e-mail αποστέλλεται στη διεύθυνση που έχει καταχωρηθεί στην ΑΑΔΕ ή το ΓΕΜΗ.
  • Παρακολούθηση της πορείας σε πραγματικό χρόνο: Ο πολίτης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να εισέλθει στην ειδική υπηρεσία μέσω του gov.gr, ώστε να ενημερωθεί για την πορεία της υπόθεσής του. Στην οθόνη του εμφανίζονται το στάδιο επεξεργασίας, η αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα που χειρίζεται το αίτημα, τα στοιχεία επικοινωνίας της και ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης.
  • Συνεχής ενημέρωση σε κάθε στάδιο: Κάθε φορά που η υπόθεση προχωρά σε νέο στάδιο επεξεργασίας ή διαβιβάζεται σε άλλη αρμόδια υπηρεσία, η μεταβολή καταχωρίζεται στο σύστημα. Έτσι ο πολίτης γνωρίζει ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεται ο φάκελός του και ποιος φορέας είναι υπεύθυνος για την επόμενη ενέργεια.
  • Συγκεντρωτική εικόνα όλων των υποθέσεων: Παράλληλα, ο πολίτης μπορεί να συνδέεται με τους προσωπικούς κωδικούς του και να έχει πρόσβαση σε ένα κεντρικό σημείο, όπου τηρείται το ιστορικό των υποθέσεών του με τη δημόσια διοίκηση, αποκτώντας πλήρη εικόνα για τις συναλλαγές του με το κράτος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:22ANNOUNCEMENTS

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Με την ανακύκλωση συσκευών η COSMOTE TELEKOM συμβάλλει στην προστασία των ελληνικών θαλασσών

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Δεσποζόμενος σκύλος ξέφυγε από περίφραξη και επιτέθηκε σε 70χρονο

11:13ANNOUNCEMENTS

Σε αυτό το Παγκόσμιο, εδώ σε καταλαβαίνουμε στα καταστήματα Allwyn

11:10ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης: Στις 3 ώρες και 40 λεπτά ο μέσος χρόνος αναμονής στα Επείγοντα των νοσοκομείων τον Μάιο

11:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ξεχάστε ό,τι ξέρατε για το FIFA – Το νέο παιχνίδι έρχεται με διαφορετική φιλοσοφία εν όψει Μουντιάλ

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Συνιδρυτής Anthropic: «Πρέπει να πατήσουμε φρένο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, ανησυχώ για τα παιδιά μου...»

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Βρέθηκε σε χωράφι χρυσό δαχτυλίδι που χρονολογείται από τη ρωμαϊκή περίοδο

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Συνελήφθησαν τρεις Γερμανοί που θα συμμετείχαν στη συνάντηση των Hells Angels

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νέος θάνατος κρατούμενου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου - Ο 8ος μέσα σε 2 μήνες

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα νέα Fiat Grizzly και Fastback φέρνουν φρέσκο αέρα

10:47ΕΥ ΖΗΝ

Ξαναζεσταμένο ρύζι: Ο κίνδυνος τροφικής δηλητηρίασης και πώς να τον αποφύγετε

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: ΗΠΑ και Ισραήλ στρέφονται σε «υβριδικό πόλεμο» μετά την ήττα τους στο πεδίο της μάχης

10:45WHAT THE FACT

1.700 πρόβατα κάτω από ηλιακά πάνελ: Το απρόσμενο πείραμα που αλλάζει τη γεωργία

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρεμασμένη στα κοινά μπάνια των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού βρέθηκε η πρώην σύζυγος-ηθική αυτουργός της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή - Άφησε μήνυμα στα παιδιά της

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέα σύλληψη για υπερβολική ταχύτητα - Έτρεχε με 173 χλμ/ώρα με όριο τα 90

10:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Περιβάλλοντος: Παρεμβάσεις για την ουσιαστική προστασία της φύσης

10:28ΦΑΡΜΑΚΟ

Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ τιμήθηκε με το βραβείο «Επιχειρηματικής Παράδοσης και Προόδου» του ΕΒΕΑ

10:26ΚΟΣΜΟΣ

Τζιτζικώστας στο Reuters: «Δεν υπάρχει έλλειψη καυσίμων για αεροσκάφη στην Ευρώπη»

10:20ΕΛΛΑΔΑ

Politis.gov.gr: Πώς θα βλέπετε την πορεία των αιτημάτων σας στο Δημόσιο

10:15WHAT THE FACT

Βραζιλιάνα influencer κάλυψε το σώμα της με 1.000 αυτοκόλλητα Panini του Μουντιάλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρεμασμένη στα κοινά μπάνια των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού βρέθηκε η πρώην σύζυγος-ηθική αυτουργός της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή - Άφησε μήνυμα στα παιδιά της

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Άγριος ξυλοδαρμός διαρρηκτών από ιδιοκτήτη σπιτιού με ρόπαλο του μπέιζμπολ - Συνελήφθησαν όλοι οι εμπλεκόμενοι

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Καλλιθέα: Έκανε σούζα ο μοτοσικλετιστής που παρέσυρε πεζή και σκοτώθηκε

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Όταν ο τραγουδιστής που οδηγείται στη φυλακή για αποπλάνηση ανήλικης έκανε επίθεση στους «συνωμοσιολόγους» κι απειλούσε με μηνύσεις

10:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα σε Λατινικά, Χημεία, Πληροφορική

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε νωρίτερα ο ενοικιαστής: Τι οφείλει στον ιδιοκτήτη και ποια είναι τα δικαιώματά του

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στο Χόλιγουντ: Δολοφονήθηκε ο ηθοποιός Τζέιμς Χάντι, δράστης ο γιος της συντρόφου του

09:43ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Αρκούδα επιτέθηκε σε τουρίστα που προσπάθησε να την ταΐσει - Δείτε βίντεο

06:52LIFESTYLE

Οι πρώτες σειρές που ανακοινώθηκαν για την επόμενη σεζόν – Δυνατές ιστορίες, all star cast

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Συνελήφθησαν τρεις Γερμανοί που θα συμμετείχαν στη συνάντηση των Hells Angels

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Συνελήφθη γνωστός τραγουδιστής με την κατηγορία της αποπλάνησης 14χρονης

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νέος θάνατος κρατούμενου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου - Ο 8ος μέσα σε 2 μήνες

08:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ: «Κλείδωσε» ο Κυρανάκης για τη θέση του Γραμματέα

09:54ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Βαρδινογιάννης: «Είναι λάθος να γκρεμιστεί η Λεωφόρος, θα κρατούσα τη Θύρα 13»

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Κορυφώνεται η απόβαση των Hells Angels στην Ηγουμενίτσα – Σε επιφυλακή το ελληνικό FBI και η ΕΥΠ

10:47ΕΥ ΖΗΝ

Ξαναζεσταμένο ρύζι: Ο κίνδυνος τροφικής δηλητηρίασης και πώς να τον αποφύγετε

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Μαρζάν Σατραπί: Μπορεί η βαθιά θλίψη να οδηγήσει στο θάνατο; Τι είναι το σύνδρομο της «ραγισμένης καρδιάς»

21:33ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Κηδεύτηκε στη γενέτειρά του ο Πολωνός καθηγητής - «Nα περάσει όλη της τη ζωή στη φυλακή», λέει ο αδερφός του

22:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου έως τα μέσα Ιουνίου 

10:28ΦΑΡΜΑΚΟ

Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ τιμήθηκε με το βραβείο «Επιχειρηματικής Παράδοσης και Προόδου» του ΕΒΕΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ