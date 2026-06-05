Θεσσαλονίκη: Νέα σύλληψη για υπερβολική ταχύτητα - Έτρεχε με 173 χλμ/ώρα με όριο τα 90
Ένας ακόμη οδηγός φορτηγού συνελήφθη καθώς οδηγούσε χωρίς δίπλωμα
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- Ένας 19χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για υπερβολική ταχύτητα, οδηγώντας με 173 χλμ/ώρα σε δρόμο με όριο 90 χλμ/ώρα.
- Εναντίον του νεαρού σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα.
- Ταυτόχρονα, ένας 36χρονος οδηγός φορτηγού συνελήφθη για οδήγηση χωρίς άδεια, καθώς του είχε αφαιρεθεί προηγουμένως.
- Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο τροχονομικών ελέγχων στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης
- Έδεσσας και Θεσσαλονίκης
- Σερρών.
Με 173 χλμ/ώρα σε δρόμο με όριο τα 90 εντοπίστηκε να κινείται 19χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο τροχονομικών ελέγχων, κατά το τελευταίο 24ωρο.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 19χρονος «πιάστηκε» στο ραντάρ της Αστυνομίας αργά χθες το απόγευμα καθώς κινούνταν με Ι.Χ. αυτοκίνητο στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Έδεσσας. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση με την οποία οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Κατά τους ίδιους τροχονομικούς ελέγχους συνελήφθη, επίσης, 36χρονος οδηγός φορτηγού στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Σερρών, καθώς φέρεται να οδηγούσε χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης. Όπως έγινε γνωστό, η άδεια οδήγησης τού είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο, λόγω παράβασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.