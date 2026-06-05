Θεσσαλονίκη: Νέα σύλληψη για υπερβολική ταχύτητα - Έτρεχε με 173 χλμ/ώρα με όριο τα 90

Snapshot Ένας 19χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για υπερβολική ταχύτητα, οδηγώντας με 173 χλμ/ώρα σε δρόμο με όριο 90 χλμ/ώρα.

Εναντίον του νεαρού σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα.

Ταυτόχρονα, ένας 36χρονος οδηγός φορτηγού συνελήφθη για οδήγηση χωρίς άδεια, καθώς του είχε αφαιρεθεί προηγουμένως.

Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο τροχονομικών ελέγχων στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης

Έδεσσας και Θεσσαλονίκης

Σερρών. Snapshot powered by AI

Με 173 χλμ/ώρα σε δρόμο με όριο τα 90 εντοπίστηκε να κινείται 19χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο τροχονομικών ελέγχων, κατά το τελευταίο 24ωρο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 19χρονος «πιάστηκε» στο ραντάρ της Αστυνομίας αργά χθες το απόγευμα καθώς κινούνταν με Ι.Χ. αυτοκίνητο στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Έδεσσας. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση με την οποία οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Κατά τους ίδιους τροχονομικούς ελέγχους συνελήφθη, επίσης, 36χρονος οδηγός φορτηγού στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Σερρών, καθώς φέρεται να οδηγούσε χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης. Όπως έγινε γνωστό, η άδεια οδήγησης τού είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο, λόγω παράβασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

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