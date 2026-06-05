Ομόνοια: Έπεσαν καλώδια τρόλεϊ - Χάος στους γύρω δρόμους

Χάος έχει προκαλέσει στους δρόμους γύρω από την Ομόνοια, περιστατικό με πτώση καλωδίων τρόλεϊ που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής.

Ειδικότερα, το καλώδιο έπεσε στην πλατεία Ομονοίας με αποτέλεσμα να είναι κλειστές δυο λωρίδες κυκλοφορίας και να δημιουργηθεί κυκλοφοριακό «κομφούζιο» στον άξονα Συγγρού – Βασιλίσσης Αμαλίας – Πανεπιστημίου.

Το μποτιλιαρισμα φτάνει μέχρι την πλατεία Αιγύπτου, στην Πατησίων, ενώ προβλήματα θα αντιμετωπίσουν και όσοι οδηγοί κινούνται σε Σταδίου και Πανεπιστημίου.

Συνεργεία της ΟΣΥ βρίσκονται επί τόπου και προσπαθουν να αποκαταστήσουν τη ζημιά.

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