Πετράλωνα: Τρόλεϊ έπεσε σε πολυκατοικία - Τραυματίας ο οδηγός

Τροχαίο ατύχημα είχε ένα τρόλεϊ το βράδυ της Παρασκευής, 13 Φεβρουαρίου, στα Πετράλωνα, το οποίο προσέκρουσε σε πολυκατοικία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Κυκλώπων 37 και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά.

Ευτυχώς, στο τρόλεϊ δεν επέβαιναν άλλα άτομα.

