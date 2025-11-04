Φωτιά σε τρόλεϊ στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας - Προβλήματα στην κυκλοφορία

Φωτιά από μηχανική βλάβη ξέσπασε το πρωί της Τρίτης σε τρόλεϊ στο κέντρο της Αθήνας. Το περιστατικό σημειώθηκε στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στο ύψος της οδού Κερασούντος στο ρεύμα προς Κηφισιά. Το σημείο βρίσκεται απέναντι από την πλατεία Μαβίλη, λίγο μετά το Μέγαρο Μουσικής.

Λόγω της φωτιάς στο όχημα σημειώνονται σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς σε όχημα, (τρόλεϊ - μηχανική βλάβη) δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Bασ. Σοφίας στο ύψος της οδού Κερασούντος στο ρεύμα προς Κηφισιά.