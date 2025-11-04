Φωτιά σε τρόλεϊ στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας - Προβλήματα στην κυκλοφορία
Το περιστατικό σημειώθηκε στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στο ύψος της οδού Κερασούντος στο ρεύμα προς Κηφισιά
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Φωτιά από μηχανική βλάβη ξέσπασε το πρωί της Τρίτης σε τρόλεϊ στο κέντρο της Αθήνας. Το περιστατικό σημειώθηκε στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στο ύψος της οδού Κερασούντος στο ρεύμα προς Κηφισιά. Το σημείο βρίσκεται απέναντι από την πλατεία Μαβίλη, λίγο μετά το Μέγαρο Μουσικής.
Λόγω της φωτιάς στο όχημα σημειώνονται σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.
Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς σε όχημα, (τρόλεϊ - μηχανική βλάβη) δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Bασ. Σοφίας στο ύψος της οδού Κερασούντος στο ρεύμα προς Κηφισιά.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το νέο Citroën C5 Aircross στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει
09:10 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Αντεπίθεση και Κορόνα» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
08:46 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Champions League, Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν: Ευρωπαϊκός «τελικός» στο Φάληρο
08:37 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη: Αίσιο τέλος για την 13χρονη που εξαφανίστηκε
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 4 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
22:25 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Βορίζια: «Θηρίο ανήμερο» στη φυλακή ο αδελφός του 39χρονου
12:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ