Στις 7 Ιανουαρίου στην Κύπρο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπίωτης

Στις 7 Ιανουαρίου στην Κύπρο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης, είχε το απόγευμα της Πέμπτης (01/01) τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι καθώς η Κυπριακή Δημοκρατία ανέλαβε επισήμως την Πρωτοχρονιά την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπίωτης ο οποίος και σημειώνει ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι αφού συνεχάρη τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον ενημέρωσε ότι θα παραστεί στην επίσημη τελετή έναρξης στη Λευκωσία. στις 7 Ιανουαρίου.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας ενημέρωσε τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη για τις τελευταίες εξελίξεις και τις διεθνείς ειρηνευτικές προσπάθειες που καταβάλλονται για την επίλυση του ουκρανικού ζητήματος. Ο Ν. Χριστοδουλίδης επανέλαβε με σαφήνεια τη σταθερή και διαχρονική προσήλωση της Κυπριακής Δημοκρατίας στη στήριξη του ουκρανικού λαού, της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της ελεύθερης βούλησης της Ουκρανίας, υπογραμμίζοντας ότι η στάση αυτή πηγάζει από τις ίδιες αξίες και αρχές που καθοδηγούν την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία η ίδια βιώνει τις τραγικές συνέπειες της παράνομης εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής.

Τόνισε, επίσης, ότι η στήριξη προς την Ουκρανία θα αποτελεί βασική πολιτική προτεραιότητα και κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράζοντας την ετοιμότητα της Κύπρου να συμβάλει ενεργά, μέσα από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δράσεις, στην προώθηση της ευρωπαϊκής πορείας της Ουκρανίας και στην προάσπιση των αρχών του διεθνούς δικαίου.

