Ανδριανός: Στόχος η στήριξη ολόκληρης της αλυσίδας του πρωτογενούς τομέα

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός απηύθυνε χαιρετισμό στην Ημερίδα του Συνδέσμου Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων με θέμα «Αγροτική Παραγωγή και Ανταγωνιστικότητα: Από το Κόστος στην Αξία», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της AGROTICA 2026 στη Θεσσαλονίκη.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών προϊόντων, επισημαίνοντας ότι σε ένα περιβάλλον αυξημένου κόστους παραγωγής και έντονου διεθνούς ανταγωνισμού, η μεγάλη πρόκληση για τον πρωτογενή τομέα είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας της παραγωγής.

Παράλληλα αναφέρθηκε στις εξωγενείς πιέσεις που επηρεάζουν το κόστος παραγωγής, όπως οι επιπτώσεις της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι πρόσφατες εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο, που επηρεάζουν τόσο τις τιμές της ενέργειας όσο και βασικές πρώτες ύλες που συνδέονται με την παραγωγή λιπασμάτων.

Ο Υφυπουργός τόνισε ότι κοινός στόχος της Πολιτείας και των φορέων της αγροδιατροφικής αλυσίδας είναι η στήριξη του Έλληνα παραγωγού και ολόκληρης της αλυσίδας του πρωτογενούς τομέα, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες προκλήσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ρόλο της ορθολογικής θρέψης των φυτών, βάσει επιστημονικών δεδομένων και σύγχρονων γεωπονικών πρακτικών, καθώς και στην αξιοποίηση της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας της παραγωγής και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Τέλος, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας της Πολιτείας με την επιστημονική κοινότητα, τους παραγωγούς και τους φορείς της αγοράς για τη μετάβαση σε ένα πιο παραγωγικό, ανθεκτικό και βιώσιμο αγροδιατροφικό μοντέλο.