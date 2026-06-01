Αργεντινή: Φάλαινα σήκωσε στην πλάτη της καγιάκ με δύο επιβάτες

Ολόκληρο καγιάκ, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, σήκωσε στις πλάτες της μία φάλαινα στα ανοιχτά της Αργεντινής. Το εντυπωσιακό περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και δείχνει πόσο απρόβλεπτη αλλά και συναρπαστική μπορεί να είναι η επαφή με την άγρια φύση.

Οι δύο επιβάτες του καγιάκ, απολάμβαναν τη βόλτα τους στη θάλασσα, όταν ξαφνικά η φάλαινα αναδύθηκε κάτω από το σκάφος τους, σηκώνοντάς το κυριολεκτικά στην πλάτη της για λίγα δευτερόλεπτα. Παρά την αρχική τρομάρα, δεν τραυματίστηκαν και η συνάντηση είχε αίσιο τέλος.

Διαβάστε επίσης