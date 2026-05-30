Μέντιουμ που προέβλεψε σωστά τρεις διαδοχικούς νικητές Μουντιάλ ανακοίνωσε τον φετινό

Συγγνώμη Λιονέλ Μέσι, δεν θα σηκώσεις φέτος το τρόπαιο...

Δημήτρης Δρίζος

  • Το Μουντιάλ του 2026 θα είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία με 48 συμμετέχουσες ομάδες και συνδιοργανωτές το Μεξικό, τον Καναδά και τις ΗΠΑ.
  • Ο μέντιουμ Μάικλ Μπρούνο προβλέπει ότι η Πορτογαλία θα κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.
  • Ο Μπρούνο εκτιμά ότι η Αργεντινή θα αποκλειστεί στα προημιτελικά και η Βραζιλία στα ημιτελικά, λόγω τακτικών λαθών και πιθανής απουσίας του Νεϊμάρ.
  • Η εθνική Αγγλίας δεν περιλαμβάνει σημαντικούς παίκτες στην αποστολή της και δεν αναμένεται να φτάσει μακριά στη διοργάνωση.
  • Η πρόβλεψη του Μπρούνο βασίζεται σε προηγούμενες επιτυχημένες προβλέψεις για το Παγκόσμιο Κύπελλο, αν και δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί.
Οι φίλαθλοι του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο μετρούν αντίστροφα για το Μουντιάλ του 2026, όμως σύμφωνα με έναν μέντιουμ, οι 47 από τις 48 χώρες που θα συμμετάσχουν ίσως να μην έχουν καν λόγο να ελπίζουν, αφού αποκάλυψε ήδη τον νικητή της διοργάνωσης.

Πρόκειται να είναι το μεγαλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο στην ιστορία, με συνδιοργανώτριες χώρες το Μεξικό, τον Καναδά και τις ΗΠΑ, ενώ για πρώτη φορά θα συμμετάσχουν 48 εθνικές ομάδες. Αυτό έδωσε την ευκαιρία σε μικρότερες ποδοσφαιρικές δυνάμεις, όπως η Αϊτή, το Πράσινο Ακρωτήρι και η Σκωτία, να προκριθούν.

Η προετοιμασία για τη διοργάνωση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, ιδιαίτερα μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι φίλαθλοι από δύο χώρες που έχουν προκριθεί, την Αϊτή και το Ιράν, δεν θα μπορούν να παρακολουθήσουν τους αγώνες.

Παρότι πολλοί υποστηρίζουν ότι η πολιτική δεν πρέπει να αναμειγνύεται με τον αθλητισμό, φαίνεται πως αυτό θα είναι δύσκολο να αποφευχθεί. Ωστόσο, όλοι ελπίζουν ότι το ενδιαφέρον θα στραφεί κυρίως στο ποδόσφαιρο. Ο Βραζιλιάνος μέντιουμ Μάικλ Μπρούνο, πάντως, θεωρεί πως μπορούμε ήδη να χαράξουμε το όνομα του νικητή στο τρόπαιο.

Μιλώντας στο Globo Esporte, δήλωσε:

«Από το 2022 ανακοινώνω ποια θα είναι η επόμενη πρωταθλήτρια κόσμου ομάδα. Από τότε λέω ότι η Πορτογαλία θα κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο».

Αν επιβεβαιωθεί, τότε το ποδόσφαιρο δεν θα «επιστρέψει σπίτι» φέτος το καλοκαίρι, καθώς η Αγγλία θα συνεχίσει να περιμένει έναν μεγάλο διεθνή τίτλο, έχοντας αποτύχει να φτάσει μέχρι το τέλος στα τελευταία Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.

Ο Τόμας Τούχελ, που έχει αναλάβει την εθνική Αγγλίας, ανακοίνωσε την αποστολή του την περασμένη εβδομάδα, αφήνοντας εκτός σημαντικά ονόματα όπως οι Φιλ Φόντεν, Κόουλ Πάλμερ και Χάρι Μαγκουάιρ. Έτσι, δεν θα δούμε τον Τραμπ να απονέμει μετάλλιο στον Πάλμερ για δεύτερη φορά, όπως είχε συμβεί με την απρόσμενη παρουσία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων το περασμένο καλοκαίρι.

Ο Μπρούνο δεν εξέφρασε άποψη για τις πιθανότητες της Αγγλίας, ίσως επειδή δεν πιστεύει ότι θα προχωρήσει πολύ στη διοργάνωση. Αντίθετα, προέβλεψε ότι η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή θα αποκλειστεί στα προημιτελικά, ενώ η Βραζιλία θα σταματήσει στα ημιτελικά.

Όπως ανέφερε:

«Δεν πιστεύω ότι ο Νεϊμάρ θα είναι 100% έτοιμος για να αγωνιστεί σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Και αν τελικά παίξει, η εθνική ομάδα θα αποκλειστεί ξανά πριν από τα ημιτελικά, επειδή όλο το παιχνίδι θα περιστρέφεται γύρω από εκείνον, επαναλαμβάνοντας το τακτικό λάθος του 2022».

Η συγκεκριμένη άποψη ακούγεται περισσότερο σαν ποδοσφαιρική ανάλυση παρά σαν πρόβλεψη μέντιουμ. Ωστόσο, ο Μπρούνο έχει αποκτήσει φήμη λόγω των σωστών προβλέψεών του για τις κατακτήσεις της Ισπανίας το 2010, της Γερμανίας το 2014 και της Γαλλίας το 2018.

Βέβαια, είχε προβλέψει και πάλι τη Γαλλία για το 2022, γεγονός που σημαίνει ότι βρέθηκε μόλις ένα χαμένο πέναλτι μακριά από το να πετύχει τέσσερις συνεχόμενες σωστές προβλέψεις.

Η Πορτογαλία ενδέχεται να αντιμετωπίσει την Αγγλία στη φάση των νοκ άουτ, εφόσον και οι δύο ομάδες προκριθούν από τους ομίλους τους. Ο Μπρούνο πιστεύει ότι στο τέλος της διοργάνωσης ο Μπρούνο Φερνάντες και ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα είναι εκείνοι που θα σηκώσουν το πολυπόθητο τρόπαιο.

