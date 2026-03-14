Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ είναι «κλειστά μόνο για εχθρούς»
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δεσμεύτηκε να επιτεθεί σε εγκαταστάσεις αμερικανικών εταιρειών στην περιοχή εάν στοχοποιηθούν οι ενεργειακές υποδομές της
Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά μόνο για δεξαμενόπλοια και πλοία που ανήκουν στους εχθρούς του Ιράν και τους συμμάχους τους, δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας δεσμεύτηκε να επιτεθεί σε εγκαταστάσεις αμερικανικών εταιρειών στην περιοχή εάν στοχοποιηθούν οι ενεργειακές υποδομές της.
Ο Αραγτσί πρόσθεσε ότι το Ιράν θα ενεργήσει με προσοχή και θα αποφύγει να στοχεύσει κατοικημένες περιοχές.
