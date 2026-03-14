Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ είναι «κλειστά μόνο για εχθρούς»

Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά μόνο για δεξαμενόπλοια και πλοία που ανήκουν στους εχθρούς του Ιράν και τους συμμάχους τους, δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας δεσμεύτηκε να επιτεθεί σε εγκαταστάσεις αμερικανικών εταιρειών στην περιοχή εάν στοχοποιηθούν οι ενεργειακές υποδομές της.

Ο Αραγτσί πρόσθεσε ότι το Ιράν θα ενεργήσει με προσοχή και θα αποφύγει να στοχεύσει κατοικημένες περιοχές.

Διαβάστε επίσης