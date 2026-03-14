Το Ιράν απειλεί ότι θα πλήξει αμερικανικές εταιρείες, εάν δεχθεί επίθεση σε ενεργειακές υποδομές

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί σε συνάντηση με τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) Ραφαέλ Γκρόσι και τον Αιγύπτιο ομόλογό του στο Κάιρο, την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Το Ιράν δήλωσε ότι θα επιτεθεί σε εγκαταστάσεις αμερικανικών εταιρειών στην περιοχή, εάν στοχοποιηθούν οι ενεργειακές του υποδομές.

Σε δηλώσεις του που μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανέφερε ότι το Ιράν θα ενεργήσει με προσοχή ώστε να αποφευχθεί η στόχευση κατοικημένων περιοχών.

Ανέφερε ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι «κλειστά για πλοία και δεξαμενόπλοια του εχθρού και των συμμάχων του».

Νωρίτερα, το Ιράν επέτρεψε σε ορισμένα πετρελαιοφόρα του Ιράν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ. Αυτό ανακοινώθηκε από τον Ιρανό πρέσβη στην Ινδία, Μοχάμεντ Φαθαλί, σε συνέδριο στο Νέο Δελχί το Σάββατο. Δεν διευκρίνισε πόσα πλοία επιτράπηκε να διέλθουν.

Διαβάστε επίσης