Ο Ρεζά Παχλαβί δηλώνει έτοιμος για τη μετάβαση στο Ιράν υπό την ηγεσία του

Ο εξόριστος γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν, ο οποίος εκδιώχθηκε από την επανάσταση του 1979, δηλώνει έτοιμος να ηγηθεί μιας μετάβασης «μόλις πέσει η Ισλαμική Δημοκρατία».

Σε μήνυμά του στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης, ο Ρεζά Παχλαβί, με έδρα τις ΗΠΑ, δήλωσε ότι έχει ήδη εργαστεί για την επιλογή ατόμων τόσο εντός όσο και εκτός Ιράν που θα υπηρετήσουν σε αυτό που ονόμασε «Μεταβατικό Σύστημα».

Ο Παχλαβί ηγείται ενός από τα πολλά κινήματα της αντιπολίτευσης με έδρα εκτός Ιράν, αλλά η εξέχουσα θέση του αυξήθηκε μετά τις διαμαρτυρίες του Ιανουαρίου κατά της κυβέρνησης, με ορισμένους διαδηλωτές να ζητούν την επιστροφή της μοναρχίας.

Ο Παχλαβί δήλωσε ότι ο Σαΐντ Γκασεμιντζάντ, ανώτερος σύμβουλος για το Ιράν και τα οικονομικά στο αμερικανικό think tank Foundation for Defense of Democracies, το οποίο ασκεί έντονη κριτική στην ιρανική κυβέρνηση, ηγείται της διαδικασίας επιλογής μελών ενός μεταβατικού οργάνου.

«Ικανά άτομα τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας έχουν εντοπιστεί και αξιολογηθεί για να ηγηθούν διαφόρων τμημάτων του Μεταβατικού Συστήματος», είπε.

«Το Μεταβατικό Σύστημα, υπό την ηγεσία μου, θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας μόλις καταρρεύσει η Ισλαμική Δημοκρατία και, το συντομότερο δυνατό, να εγκαθιδρύσει την τάξη, την ασφάλεια, την ελευθερία και τις προϋποθέσεις για την ευημερία και την άνθηση του Ιράν».

