Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. απέτρεψαν απόπειρα αυτοκτονίας στον Πειραιά - Βίντεο ντοκουμέντο

Snapshot Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. απέτρεψαν απόπειρα αυτοκτονίας άνδρα στον 6ο όροφο κτιρίου στον Πειραιά.

Ο άνδρας ήταν έτοιμος να πέσει από το μπαλκόνι όταν οι αστυνομικοί παρενέβησαν και τον ακινητοποίησαν.

Στο βίντεο φαίνεται η προσεκτική προσέγγιση των αστυνομικών και η προσπάθεια να καθησυχάσουν τον άνδρα.

Ένας αστυνομικός του λέει ότι όλα θα πάνε καλά και ότι βρίσκονται εκεί για το καλό του. Snapshot powered by AI

Αστυνομικοί της Ελληνικής Αστυνομίας απέτρεψαν την απόπειρα αυτοκτονίας ενός άνδρα, που βρισκόταν στο μπαλκόνι του 6ου ορόφου κτιρίου στον Πειραιά, έτοιμος να πέσει στο κενό.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της ΕΛ.ΑΣ. στο Facebook, φαίνονται δύο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. να πλησιάζουν με προσοχή τον άνδρα στο μπαλκόνι. Καθώς εκείνος ετοιμάζεται να κάνει την βουτιά, οι αστυνομικοί τον προλαβαίνουν και τον ακινητοποιούν πριν πέσει.

Στο βίντεο ακούγεται ένας αστυνομικός να τον καθησυχάζει: «Άκουσε με, όλα θα πάνε καλά. Για το καλό σου είμαστε εδώ»

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