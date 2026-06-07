Η κινηματογραφική απόδραση των Παλαιοκώστα, Ριζάι με ελικόπτερο από τον Κορυδαλλό 20 χρόνια πριν

Snapshot Ο Βασίλης Παλαιοκώστας και ο Αλκέτ Ριζάι απέδρασαν δύο φορές με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού, εκθέτοντας σοβαρά το ελληνικό σωφρονιστικό σύστημα.

Η πρώτη απόδραση έγινε το 2006 με τη βοήθεια ελικοπτέρου που προσγειώθηκε στο προαύλιο της φυλακής, ενώ η δεύτερη το 2009, παρά τους πυροβολισμούς των φρουρών.

Ο Ριζάι συνελήφθη λίγους μήνες μετά τη δεύτερη απόδραση, ενώ ο Παλαιοκώστας παραμένει ασύλληπτος εδώ και 17 χρόνια με επικήρυξη 1.000.000 ευρώ.

Ο Παλαιοκώστας είχε μακρά ποινική δράση, με αποδράσεις, ληστείες και απαγωγές, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης ληστείας της Εθνικής Τράπεζας στην Καλαμπάκα το 1992.

Το 2014 το BBC παρουσίασε τον Παλαιοκώστα ως έναν από τους πιο αμφιλεγόμενους και άπιαστους εγκληματίες της Ευρώπης, ενώ παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα άλυτα εγκληματικά μυστήρια στην Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Υπάρχουν αποδράσεις κι αποδράσεις. Κάποιες γίνονται γιατί κάποιος βρήκε μια ανοιχτή πόρτα, ένα παράθυρο, έναν φωταγωγό και το έσκασε, και κάποιες άλλες οργανώνονται μεθοδικά και διεκδικούν επάξια ένα χολιγουντιανό σενάριο. Μια εξ αυτών, είναι κι αυτή των Παλαιοκώστα, Ριζάι.

Ή μάλλον καλύτερα... δύο εξ αυτών, μιας και Τρικαλινός κακοποιός κατάφερε να εκθέσει δις σύσσωμο το σωφρονιστικό σύστημα ασφαλείας με πανομοιότυπο τρόπο. Το έσκασε δύο φορές με ελικόπτερο, μέσα από το προαύλιο των φυλακών!

Η πρώτη απόδραση, έγινε σαν σήμερα, πριν από 20 χρόνια όταν ο Β. Παλαιοκώστας κι ο συνεργός του Αλκέτ Ριζάι έβγαιναν από τη φυλακή πετώντας!

Ήταν απόγευμα Κυριακής (3/6/2006) όταν ένα ιδιωτικό ελικόπτερο εμφανίστηκε ξαφνικά πάνω από το σωφρονιστικό κατάστημα του Κορυδαλλού. Μέσα σε λίγα λεπτά προσγειώθηκε στο προαύλιο, παρέλαβε τους δύο κρατούμενους κι απογειώθηκε μπροστά στα μάτια των έκπληκτων φρουρών.

Οι σωφρονιστικοί δεν περίμεναν ποτέ ότι επρόκειτο για απόδραση και υπέθεσαν ότι ερχόταν κάποιος επίσημος για επιθεώρηση... Πού να φανταστούν ότι ο Θεσσαλός ποινικός θα είχε οργανώσει τέτοιο σχέδιο... Μέχρι να καταλάβουν τι είχε συμβεί, ο Παλαιοκώστας απολάμβανε ήδη την ελευθερία του.

Ο πιλότος κατέθεσε αργότερα ότι είχε δεχθεί απειλές με όπλο και χειροβομβίδα από τους αεροπειρατές που είχαν νοικιάσει το ελικόπτερο προσποιούμενοι τους πελάτες μιας εναέριας βόλτας.

Το ελικόπτερο προσγειώθηκε λίγο αργότερα στην περιοχή του Σχιστού. Εκεί περίμεναν μοτοσικλέτες διαφυγής και οι δύο δραπέτες εξαφανίστηκαν, αφήνοντας πίσω τους μία από τα μεγαλύτερα επιχειρησιακά φιάσκα του ελληνικού σωφρονιστικού συστήματος.

Η απόδραση προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις, οδήγησε σε έρευνες για πιθανές εσωτερικές διευκολύνσεις κι έγινε θρύλος. Για τον Παλαιοκώστα, όμως, δεν ήταν παρά ένα ακόμη κεφάλαιο σε μια μακρά ιστορία αποδράσεων.

Η δεύτερη απόδραση που τον έκανε παγκόσμιο σύμβολο φυγής

Κι αν η πρώτη απόδραση προκάλεσε σοκ, η δεύτερη προκάλεσε αμηχανία και ξεγύμνωσε για μία ακόμα φορά την Ελληνική Αστυνομία. Στις 22 Φεβρουαρίου 2009, μία μόλις ημέρα πριν αρχίσει η δίκη για την προηγούμενη απόδραση, ο Βασίλης Παλαιοκώστας και ο Αλκέτ Ριζάι επανέλαβαν σχεδόν το ίδιο σχέδιο.

Ένα ελικόπτερο εμφανίστηκε ξανά πάνω από τον Κορυδαλλό. Οι δύο κρατούμενοι βρέθηκαν στο προαύλιο των απομονωτηρίων, ανέβηκαν από ανεμόσκαλα και εξαφανίστηκαν στον αττικό ουρανό, παρά τους πυροβολισμούς των φρουρών, που αυτή τη φορά αντέδρασαν, αλλά δεν κατάφεραν να αποτρέψουν την απόδραση.

Η εικόνα της δεύτερης αεροπορικής απόδρασης από την ίδια φυλακή έκανε το γύρο του κόσμου. Διεθνή μέσα ενημέρωσης αφιέρωσαν εκτενή ρεπορτάζ στον άνθρωπο που είχε καταφέρει όχι μία, αλλά δύο φορές να γελοιοποιήσει τους μηχανισμούς ασφαλείας του ελληνικού κράτους. Ο Ριζάι συνελήφθη λίγους μήνες αργότερα. Ο Παλαιοκώστας όχι. Και έκτοτε δεν έχει ξαναβρεθεί. Έχει επικηρυχθεί με 1.000.000 ευρώ και παραμένει 17 χρόνια ασύλληπτος.

Οι πρώτες αποδράσεις και η εποχή των αδελφών Παλαιοκώστα

Παλιά του τέχνη κόσκινο θα έλεγε κανείς, καθώς πολύ πριν τα ελικόπτερα, ο Παλαιοκώστας που ήταν γνώριμος των σωφρονιστικών ιδρυμάτων, είχε εντρυφήσει στις αποδράσεις.

Το 1988 βοήθησε τον μεγαλύτερο αδελφό του, Νίκο Παλαιοκώστα, να δραπετεύσει από τις φυλακές Τρικάλων. Δύο χρόνια αργότερα συνελήφθη ενώ προετοίμαζε νέα επιχείρηση απελευθέρωσής του.

Το 1991 απέδρασε κι ο ίδιος από τις φυλακές Χαλκίδας χρησιμοποιώντας αυτοσχέδιο σκοινί από δεμένα σεντόνια. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε η πιο... παραγωγική και ταυτόχρονα η πιο ταραχώδης περίοδος της ζωής του.

Μαζί με τον αδελφό του Νίκο και τον διαβόητο ληστή Κώστα Σαμαρά, τον «Πεταλούδα», συγκρότησαν μια από τις πιο διάσημες συμμορίες της μεταπολιτευτικής Ελλάδας.

Η ληστεία στην ΕτΕ στην Καλαμπάκα

Το αποκορύφωμα ήρθε στις 2 Ιουνίου 1992 με τη ληστεία της Εθνικής Τράπεζας στην Καλαμπάκα. Η λεία ξεπερνούσε τα 125 εκατομμύρια δραχμές, ποσό που παραμένει μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς στην ιστορία των τραπεζικών ληστειών στην Ελλάδα.

Ακολούθησε μια σειρά από ληστείες, διαρρήξεις, ενώ στη συνέχεια οι αδελφοί Παλαιοκώστα ανέβασαν το... level και προχώρησαν στην πολύκροτη απαγωγή του βιομήχανου Αλέξανδρου Χαΐτογλου το 1995. Τα λύτρα ανήλθαν σε 260 εκατομμύρια δραχμές, ενώ ο ίδιος ο επιχειρηματίας δήλωσε μετά την απελευθέρωσή του ότι οι απαγωγείς του, δεν τον κακομεταχειρίστηκαν ούτε στιγμή.

Το 1999 ο Βασίλης Παλαιοκώστας συνελήφθη ύστερα από ένα τροχαίο ατύχημα στη Βοιωτία κι οδηγήθηκε πίσω από τα κάγκελα.

Μετά την πρώτη απόδραση του 2006, επανήλθε δυναμικά στη δράση και το 2008 βρέθηκε πίσω από μία από τις μεγαλύτερες απαγωγές στην ελληνική ιστορία: Αυτή του βιομηχάνου Γιώργου Μυλωνά. Οι δράστες φέρονται να εισέπραξαν λύτρα ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ. Η υπόθεση συγκλόνισε τη χώρα και οδήγησε τελικά στον εντοπισμό και τη σύλληψή του τον Αύγουστο του ίδιου έτους.

Η περίοδος σωφρονισμού κράτησε παρά μόνο λίγους μήνες, καθώς τον τον Φεβρουάριο του 2009 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη απόδραση με ελικόπτερο.

Έκτοτε, ο Βασίλης Παλαιοκώστας παραμένει ασύλληπτος. Η τελευταία φορά που τον είδαν ζωντανό ήταν πριν από 15 χρόνια, όταν είχε εμπλακεί σε ανταλλαγή πυροβολισμών με αστυνομικούς στη Βοιωτία.

Όπως αρμόζει σε κάθε θρύλο, έτσι κι ο Παλαιοκώστας αποτελεί μυστήριο. Για το αν ζει ακόμα, για το πού βρίσκεται, για το αν έχει εμπλακεί ξανά σε διάφορες ποινικές υποθέσεις... Η φιγούρα του Παλαιοκώστα υπερκέρασε εδώ και χρόνια τα όρια του αστυνομικού ρεπορτάζ. Για κάποιους υπήρξε ένας σύγχρονος «Ρομπέν των Δασών», ένας ληστής που φερόταν να μοίραζε χρήματα σε φτωχούς και να βοηθά ανθρώπους της υπαίθρου. Κατ' άλλους, δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένας σκληρός κακοποιός που έχτισε τον μύθο του πάνω σε ληστείες, απαγωγές και ένοπλη δράση.

Το 2014 το BBC αφιέρωσε εκτενές προφίλ στη ζωή του με τίτλο «The Uncatchable» («Ο Άπιαστος»), παρουσιάζοντάς τον ως μία από τις πιο παράδοξες και αμφιλεγόμενες μορφές του ευρωπαϊκού εγκλήματος. Το αφιέρωμα σημείωνε ότι είχε καταφέρει να μετατραπεί από κοινός ληστής σε λαϊκό θρύλο, παραμένοντας ταυτόχρονα ο υπ' αριθμόν ένα στόχος των ελληνικών Αρχών.

Είκοσι χρόνια μετά την πρώτη απόδραση με ελικόπτερο και δεκαεπτά χρόνια μετά τη δεύτερη, ο Βασίλης Παλαιοκώστας εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα άλυτα κεφάλαια της σύγχρονης ελληνικής αστυνομικής ιστορίας. Και όσο παραμένει ασύλληπτος, ο μύθος του «φαντομά» συνεχίζει να μεγαλώνει και η φωτογραφία του φιγουράρει σε όλα τα αστυνομικά τμήματα της Ελλάδας.