Εύβοια: Τρομακτικό βίντεο από το εσωτερικό σπιτιού που «λαβώθηκε» από τον σεισμό

Snapshot Ισχυρός σεισμός στηνύβοια προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές, με τη Δαφνούσα να είναι η πιο πληγείσα περιοχή.

Σε κατοικία της Δαφνούσας καταγράφηκαν μεγάλες ρωγμές και αποκολλήσεις τοίχων, καθώς και πτώση πετρών μέσα στο σπίτι.

Οι ένοικοι πρόλαβαν να εγκαταλείψουν το σπίτι λίγα δευτερόλεπτα πριν τον σεισμό, αποφεύγοντας σοβαρούς τραυματισμούς.

Οι τοπικές αρχές συνεχίζουν τους ελέγχους και την καταγραφή των ζημιών για την εκτίμηση της κατάστασης των υποδομών. Snapshot powered by AI

Οι ισχυρές σεισμικές δονήσεις που έπληξαν την Εύβοια σήμερα το μεσημέρι, Κυριακή 7 Ιουνίου, άφησαν πίσω τους σοβαρές υλικές ζημιές, με τη Δαφνούσα να βρίσκεται στο επίκεντρο των μεγαλύτερων καταστροφών, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ένα αποκαλυπτικό βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, μέσα από κατοικία της περιοχής αποτυπώνει το μέγεθος της μεγάλης καταστροφής, καθώς οι τοίχοι έχουν γεμίσει με βαθιές, μεγάλες ρωγμές. Σε αρκετά σημεία του σπιτιού ολόκληρες πέτρες έχουν αποκολληθεί από την τοιχοποιία, αφήνοντας εμφανή κενά στο εσωτερικό του κτηρίου και συνθέτοντας ένα σκηνικό απόλυτης ερήμωσης.

Το πιο σοκαριστικό στοιχείο που καταγράφεται στο οπτικό υλικό είναι οι πέτρες που κατέρρευσαν ακριβώς πάνω στο προσκέφαλο του κρεβατιού. Από καθαρή τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα, καθώς οι ένοικοι της κατοικίας είχαν καταφέρει να εγκαταλείψουν το κτήριο μόλις λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη μεγάλη δόνηση, αποφεύγοντας έτσι έναν σοβαρότατο τραυματισμό.

Η Δαφνούσα αποτελεί μία από τις πλέον πληγείσες περιοχές, με τους κατοίκους να περιγράφουν εφιαλτικές στιγμές και να κάνουν λόγο για εκτεταμένες καταρρεύσεις τοίχων και συνεχείς πτώσεις οικοδομικών υλικών. Αυτή την ώρα, οι έλεγχοι από τα αρμόδια τεχνικά κλιμάκια συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, ενώ η επίσημη καταγραφή των ζημιών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να αποτιμηθεί η κατάσταση των υποδομών.

*Με πληροφορίες από Ertnews.gr

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