Χανιά: Την Τρίτη απολογείται ο 56χρονος που φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροπλάνα στο Ακρωτήρι
Ο 56χρονος προσερχόμενος στον εισαγγελέα αρνήθηκε τις κατηγορίες
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Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη (9/6) πήρε ο 56χρονος Γερμανός που συνελήφθη από άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα Χανίων να φωτογραφίζει με επαγγελματική κάμερα στρατιωτικά αεροσκάφη στην περιοχή του Ακρωτηρίου.
Ο 56χρονος προσερχόμενος στον εισαγγελέα αρνήθηκε τις κατηγορίες ισχυρίστηκε ότι βρίσκεται στα Χανιά για διακοπές με τη σύζυγο και την κόρη του, είναι το χόμπι του οι φωτογραφίες και δε γνώριζε ότι δεν επιτρεπόταν η λήψη φωτογραφιών στη συγκεκριμένη περιοχή, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.
Οι αστυνομικές αρχές ωστόσο συνεχίζουν να διερευνούν την υπόθεση και να εξετάζουν τα ευρήματα από τη φωτογραφική μηχανή.
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