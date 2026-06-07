Σεισμός στην Εύβοια: Κατολίσθηση στο όρος Καντήλι μετά τα 5,2 Ρίχτερ

Αποκολλήθηκαν βράχοι και κομμάτια του βουνού μετά τον «χορό» των Ρίχτερ που ταρακούνησε το νησί την Κυριακή.

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Σεισμός στην Εύβοια: Κατολίσθηση στο όρος Καντήλι μετά τα 5,2 Ρίχτερ
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ΕΛΛΑΔΑ
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  • Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 Ρίχτερ προκάλεσε μεγάλη κατολίσθηση στο όρος Καντήλι στη βόρεια Εύβοια.
  • Τρεις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις με μεγέθη 4,3, 4,8 και 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
  • Αποκολλήθηκαν τεράστιοι όγκοι βράχων και χωμάτων, δημιουργώντας σύννεφα σκόνης που καταγράφηκαν σε βίντεο από κατοίκους.
  • Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν τη μετασεισμική δραστηριότητα και πραγματοποιούν ελέγχους στο οδικό δίκτυο και τις γύρω περιοχές για ζημιές.
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Μεγάλη κατολίσθηση σημειώθηκε στο όρος Καντήλι στη βόρεια Εύβοια, ως άμεση συνέπεια της ισχυρής σεισμικής δόνησης μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλόνισε την περιοχή. Το νησί βρέθηκε σήμερα, Κυριακή, στο επίκεντρο έντονης σεισμικής δραστηριότητας, καθώς μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα καταγράφηκαν τρεις διαδοχικές δονήσεις μεγέθους 4,3, 4,8 και 5,2 Ρίχτερ.

Η τελευταία και πιο ισχυρή δόνηση ήταν εκείνη που προκάλεσε την αποκόλληση τεράστιων όγκων βράχων και χωμάτων από τις πλαγιές του βουνού. Το εντυπωσιακό και ταυτόχρονα τρομακτικό φαινόμενο αποτυπώθηκε σε βίντεο από κατοίκους της περιοχής, το οποίο κάνει ήδη τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δείχνοντας σύννεφα σκόνης να καλύπτουν την πλαγιά. Αυτή την ώρα, οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της μετασεισμικής ακολουθίας και πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους στο οδικό δίκτυο και τις γύρω περιοχές για τον εντοπισμό τυχόν ζημιών.

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