«Μαύρη σπίθα»: Η ομάδα των Ρώσων σαμποτέρ που θέλουν να ανατρέψουν τον Πούτιν

Snapshot Η ομάδα «Μαύρη Σπίθα», μερόσωπο τον πρώην τραπεζίτη Ιγκόρ Βολομπούεφ, επιδιώκει την ένοπλη ανατροπή του Βλαντίμιρ Πούτιν μέσω σαμποτάζ σε στρατιωτικές, ενεργειακές και μεταφορικές υποδομές στη Ρωσία.

Η οργάνωση έχει καταστρέψει σημαντικές υποδομές, όπως σιδηροδρομικά βυτιοφόρα, αγωγούς φυσικού αερίου και εξοπλισμό αμυντικής βιομηχανίας, προκαλώντας ζημιές εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Η «Μαύρη Σπίθα» συνεργάζεται με την Ουκρανία και διαθέτει δυνατότητες κυβερνοπολέμου, στοχεύοντας στην παράλυση της ρωσικής οικονομίας και στρατιωτικής ικανότητας.

Ο Βολομπούεφ υποστηρίζει ότι το καθεστώς Πούτιν βασίζεται στον φόβο και καλεί τη Δύση σε πιο αποφασιστική αντίδραση για την αποτροπή της ρωσικής επιθετικότητας.

Η ομάδα προωθεί την «απο

πουτινοποίηση» της Ρωσίας, ζητώντας την εξάλειψη της αυτοκρατορικής ιδεολογίας και την απομάκρυνση των Πουτινιστών από το πολιτικό και οικονομικό σύστημα. Snapshot powered by AI

«Σε μία δικτατορία, η δικαιοσύνη πρέπει να αποδίδεται με μολότοφ». Αυτό είναι το σύνθημα της ρωσικής ομάδας ανταρτών «Μαύρη Σπίθα» (Black Spark), που υποστηρίζει την ένοπλη ανατροπή του Βλαντίμιρ Πούτιν και συνεργάζεται με την Ουκρανία για να αποδυναμώσει το Κρεμλίνο.

Το ρωσικό αντιστασιακό κίνημα έχει εκπρόσωπο τον Ιγκόρ Βολομπούεφ, ένα πρώην τραπεζικό στέλεχος που αυτομόλησε στην Ουκρανία μετά την ρωσική εισβολή του 2022 και σήκωσε τα όπλα κατά της ρωσικής κυβέρνησης.

Ο Βολομπούεφ, ο οποίος έχει πλέον τιμηθεί από την Ουκρανία και έχει βραβευτεί με τον Χρυσό Σταυρό από τον Ουκρανό, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ισχυρίζεται ότι η «Μαύρη Σπίθα» έχει δημιουργήσει ένα μυστικό δίκτυο που εκτείνεται σε ολόκληρη τη Ρωσία και πραγματοποιεί δράσεις σαμποτάζ εναντίον στρατιωτικών, ενεργειακών και μεταφορικών υποδομών, σε μια προσπάθεια να εξαντλήσει τους πόρους του Κρεμλίνου.

«Ο πυρήνας του επαναστατικού μας κινήματος αποτελείται από εκείνους που συνήθως θεωρούνται μεσαία τάξη. Είμαστε η πραγματική ελίτ, που προσπαθούμε εδώ και χρόνια να αλλάξουμε ειρηνικά το ρωσικό καθεστώς. [Όμως] ο τρόμος του Πούτιν έχει καταστρέψει την πίστη μας στον διάλογο», δηλώνει το μανιφέστο της ομάδας.

Σύμφωνα με τον Βολομπούεφ, ο πρωταρχικός στόχος της ομάδας είναι να αποδυναμώσει συστηματικά μέσω βίαιης αντίστασης την ικανότητα του Πούτιν να διεξάγει πόλεμο. Σε συνέντευξή του στη Daily Mail, ο Βολομπούεφ δήλωσε: «Η αποστολή της Μαύρης Σπίθας είναι να εξαντλήσει το οικονομικό δυναμικό του καθεστώτος του Πούτιν. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παράλυση της πετρελαϊκής βιομηχανίας, η οποία αποτελεί τη ζωτική δύναμη του καθεστώτος».

Η οργάνωση ισχυρίζεται ότι έχει πραγματοποιήσει μια σειρά επιθέσεων που στοχεύουν τα δίκτυα μεταφορών, τις πετρελαϊκές υποδομές και τις αλυσίδες εφοδιασμού του ρωσικού στρατού.

Σε μια σειρά από βίντεο που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στο Telegram, η ομάδα φαίνεται να δείχνει τα μέλη της να διεισδύουν σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και στρατιωτικές μονάδες, όπου ρίχνουν υγρούς επιταχυντές πριν βάλουν φωτιά στους χώρους και καταστρέψουν εξοπλισμό αξίας εκατομμυρίων.

Άλλα βίντεο δείχνουν μέλη της ομάδας να τοποθετούν εκρηκτικούς μηχανισμούς, που φέρουν το λογότυπο της ομάδας. «Μόνο από την αρχή του έτους, η Μαύρη Σπίθα έχει καταστρέψει και προκαλέσει ζημιές σε αρκετές δεκάδες σιδηροδρομικές μηχανές που προορίζονταν για τη μεταφορά πετρελαίου, προϊόντων πετρελαίου και στρατιωτικών φορτίων. Οι ζημιές εκτιμώνται σε έως και 50 εκατομμύρια δολάρια», δήλωσε ο Βολομπούεφ.

Μεταξύ των πιο πρόσφατων επιχειρήσεών της ήταν η καταστροφή ενός σιδηροδρομικού βυτιοφόρου που μετέφερε 73.000 λίτρα ντίζελ στο Κρασνοντάρ, μια πόλη στη νοτιοδυτική Ρωσία κοντά στη Μαύρη Θάλασσα.

Βίντεο δείχνει έναν εκρηκτικό μηχανισμό που πυροδοτήθηκε εξ αποστάσεως να καταστρέφει το βυτιοφόρο, το οποίο προφανώς προοριζόταν για το δίκτυο καυσίμων της Lukoil. Μεγάλο μέρος της δραστηριότητας της Μαύρης Σπίθας επικεντρώνεται στο εκτεταμένο σιδηροδρομικό δίκτυο της Ρωσίας, το οποίο θεωρείται ζωτικής σημασίας για τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού και των εσόδων από το πετρέλαιο.

Σε μία επιχείρηση, η ομάδα ανέφερε ότι έλαβε πληροφορίες ότι εξαρτήματα, κινητήρες και στρατιωτικός εξοπλισμός επρόκειτο να μεταφερθούν από το Τσελιάμπινσκ, κοντά στα σύνορα με το Καζακστάν, σε στρατιωτικές μονάδες στην περιοχή του Ορένμπουργκ, περίπου 350 μίλια δυτικά.

«Μόνο τον τελευταίο καιρό, έχουμε προκαλέσει ζημιές και καταστρέψει επτά μηχανές συνολικής αξίας περίπου 400 εκατομμυρίων ρούβλια, και η FSB έχει ξεφύγει από τον έλεγχο, αναζητώντας μας ανεπιτυχώς σε όλη τη Ρωσία», ισχυρίστηκε η ομάδα μαζί με βίντεο της επιχείρησης.

O Ιγκόρ Βολομπούεφ

Η ομάδα έχει επεκταθεί και πέρα από το σαμποτάζ των σιδηροδρόμων, καθώς ισχυρίστηκε ότι ανατίναξε δύο σημαντικούς αγωγούς φυσικού αερίου της Gazprom κοντά στην Αγία Πετρούπολη, τους αγωγούς Belousovo-Leningrad και Konnaya Lakhta.

Σύμφωνα με την οργάνωση, και οι δύο παρείχαν ενέργεια σε μεγάλους κατασκευαστές αμυντικού εξοπλισμού, όπως η Severnaya Verf, τα ναυπηγεία Admiralty και εγκαταστάσεις που διαχειρίζεται ο κατασκευαστής πυραύλων Almaz-Antey.

«Η έκταση της καταστροφής στον αγωγό φυσικού αερίου Belousovo-Leningrad είναι τέτοια που ένα τμήμα του αγωγού παραμένει εκτός λειτουργίας εδώ και αρκετές εβδομάδες», ισχυρίστηκε η οργάνωση.

Επίσης, έχει στοχεύσει υποδομές που συνδέονται άμεσα με την αμυντική παραγωγή. Στο Τσελιάμπινσκ, η Μαύρη Σπίθα ανέφερε ότι μέλη της έκαψαν τρεις μονάδες αυτοματισμού και τηλεμετρίας σιδηροδρόμων που εξυπηρετούσαν μια γραμμή συνδεδεμένη με ένα στρατιωτικό-βιομηχανικό συγκρότημα, αφού έμαθαν ότι είχε προγραμματιστεί η αναχώρηση ενός φορτίου από ένα εργοστάσιο αμυντικού εξοπλισμού.

Ο Βολομπούεφ ισχυρίστηκε ότι η ομάδα εμπλέκεται σε επιθέσεις κατά του διυλιστηρίου πετρελαίου του Ίλσκ, κοντά στη Μαύρη Θάλασσα, του διυλιστηρίου «Κιρισινέφτε-Οργσίντεζ», κοντά στην Αγία Πετρούπολη, καθώς και κατά δύο δεξαμενόπλοιων που μετέφεραν όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό στη Κασπία Θάλασσα. «Οι ζημίες από αυτές τις επιχειρήσεις ανήλθαν σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια», ανέφερε.

Ο Βολομπούεφ ισχυρίστηκε επίσης ότι η Black Spark διαθέτει δυνατότητες κυβερνοπολέμου, υποστηρίζοντας ότι μέλη της κατέστρεψαν την υποδομή πληροφορικής της Trans-Oil, μιας μεγάλης εταιρείας εμπορίας πετρελαϊκών προϊόντων.

«Τεράστια ποσά εμπορικών πληροφοριών διαγράφηκαν από τα ηλεκτρονικά αρχεία της εταιρείας, οι εμπορικές δραστηριότητες παραλύθηκαν και οι αποστολές προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καλύπτονταν από διεθνείς συμβάσεις, διακόπηκαν», ανέφερε.

Η οργάνωση παρουσιάζει τον εαυτό της ως την απαρχή ενός ευρύτερου κινήματος αντίστασης εντός της Ρωσίας. Παρά τη σχετικά περιορισμένη παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Βολομπούεφ επιμένει ότι η ομάδα διαθέτει υποστηρικτές σε όλα τα στρώματα της ρωσικής κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών φορέων και μεγάλων επιχειρήσεων.

«Το πλεονέκτημα της Μαύρης Σπιθας έγκειται στο γεγονός ότι στις τάξεις της υπάρχουν μέλη με βαθιά γνώση των θεμάτων, τα οποία έχουν πρόσβαση σε διάφορα κυβερνητικά γραφεία και μεγάλες επιχειρηματικές δομές, όπως η Gazprom», ανέφερε.

Ο πρώην τραπεζίτης υποστηρίζει ότι τα αυξανόμενα οικονομικά προβλήματα, οι απώλειες στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία και η εντατικοποίηση της πολιτικής καταστολής δημιουργούν γόνιμο έδαφος για αντίσταση. Πρόσθεσε: «Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι στη Ρωσία που μισούν τον Πούτιν και τη συμμορία του.

«Ο Πούτιν βασίζεται στον φόβο. Η Μαύρη Σπίθα βασίζεται στη δύναμη της πειθούς για όσους έχουν κουραστεί να υπομένουν, και στη δύναμη της πειθούς για τους εχθρούς. Το σημείο βρασμού στη ρωσική κοινωνία αυξάνεται. Μια έκρηξη είναι αναπόφευκτη», τόνισε ο Βολομπούεφ.

Την περασμένη εβδομάδα, αποκαλύφθηκε ότι σχεδόν μισό εκατομμύριο Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία. Το ηθικό είναι χαμηλό, καθώς η κατάσταση φαίνεται να γυρίζει υπέρ της Ουκρανίας, ενώ πρόσφατη δημοσκόπηση δείχνει ότι ο Πούτιν είναι πιο αντιδημοφιλής από ό,τι τα τελευταία χρόνια.

Τα τέσσερα χρόνια πολέμου με την Ουκρανία έχουν πλήξει τη Ρωσική Ομοσπονδία με αύξηση των τιμών των τροφίμων, υψηλότερους φόρους και πληθωρισμό. Ανάλυση βασισμένη σε δεδομένα του Ινστιτούτου Μελέτης του Πολέμου διαπίστωσε ότι η Ουκρανία ανακατέλαβε περισσότερο έδαφος από ό,τι έχασε τον Μάιο, για δεύτερο συνεχόμενο μήνα.

Η Ουκρανία κέρδισε καθαρά 282 τετραγωνικά χιλιόμετρα τις εβδομάδες που ακολούθησαν την παράδοση περίπου 120 τετραγωνικών χιλιομέτρων από τη Ρωσία τον Απρίλιο.

Το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου ανέφερε ότι οι ολοένα και πιο αποτελεσματικές επιχειρήσεις με drones της Ουκρανίας παρεμποδίζουν τη δυνατότητα της Ρωσίας να μεταφέρει στρατεύματα και εφόδια στις θέσεις της πρώτης γραμμής. Ο Βολομπούεφ δήλωσε: «Ο Πούτιν οδηγεί τη Ρωσία προς την καταστροφή. Στόχος του είναι να παραμείνει στην εξουσία με κάθε κόστος. Βυθίζει τη Ρωσία στο αίμα, την καταπίεση, τη φτώχεια, την καταστροφή και την εξαθλίωση.

Ο μακροπρόθεσμος στόχος της οργάνωσης είναι να δημιουργήσει ένα κλίμα στο οποίο θα είναι δυνατή η λεγόμενη «απο-πουτινοποίηση». Ο Βολομπούεφ εξήγησε ότι μια ολόκληρη γενιά έχει μεγαλώσει στη Ρωσία χωρίς να γνωρίζει ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά από ό,τι υπό τη 26ετή «δικτατορία» του Πούτιν.

«Η Ρωσία χρειάζεται απο-πουτινοποίηση. Πρέπει να εξαλείψουμε εντελώς την αυτοκρατορική, επεκτατική, αντι-ανθρώπινη ιδεολογία, να απομακρύνουμε τους Πουτινιστές από την πολιτική, την οικονομία και την εκπαίδευση. Χρειαζόμαστε μια δίκη του Πουτινισμού», είπε ο Βολομπούεφ.

Η Ουκρανία φαίνεται να κερδίζει έδαφος μέσω εσωτερικών επιθέσεων με drones που ταπεινώνουν τη Ρωσία σε παγκόσμιο επίπεδ αλλά, ο πρώην τραπεζίτης υποστηρίζει ότι αυτό δεν αρκεί. Ο Βολομπούεφ καταδίκασε τους συμμάχους της Ουκρανίας, υποστηρίζοντας ότι η Δύση διστάζει συνεχώς, ενώ θα έπρεπε να οργανώνει μια πλήρη ανταποδοτική αντίδραση.

Πρόσθεσε: «Ο Πούτιν βασίζεται στον φόβο σας. Σας εκβιάζει με πυρηνικά όπλα και εσείς υποχωρείτε συνεχώς. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος να σταματήσει ο Πούτιν: μέσω των συλλογικών προσπαθειών ολόκληρης της Δύσης, για να του σπάσουμε τα δόντια. Είστε πολύ πιο δυνατοί από αυτόν, όμως συμπεριφέρεστε σαν μια αβοήθητη, άβουλη αμοιβάδα. Οι παραχωρήσεις σας στον Πούτιν θα σας κοστίσουν πολύ περισσότερο από το να κινητοποιήσετε σήμερα δυνάμεις για έναν πόλεμο αντίποινα εναντίον του. Ο Πούτιν θα σταματήσει μόνο όταν συνειδητοποιήσει ότι κάθε πράξη επιθετικότητας εκ μέρους του θα αντιμετωπίζεται με μία ανελέητη γροθιά στο στομάχι».

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