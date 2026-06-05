«Η Ρωσία επέλεξε για μία ακόμα φορά τον πόλεμο»: Η αντίδραση Ζελένσκι στο «όχι» Πούτιν για συνάντηση

Ο Ουκρανός Πρόεδρος είχε απευθύνει ανοιχτή επιστολή προτείνοντας τετ α τετ συνάντηση σε χώρα που «παραδοσιακά φιλοξενεί ηγέτες με στόχο την επίλυση ζητημάτων πολέμου και ειρήνης»

Δέσποινα Σοφιανίδου

«Η Ρωσία επέλεξε για μία ακόμα φορά τον πόλεμο»: Η αντίδραση Ζελένσκι στο «όχι» Πούτιν για συνάντηση
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε τετ α τετ συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν σε ουδέτερη χώρα για την επίλυση του πολέμου.
  • Ο Πούτιν απέρριψε την πρόταση, δηλώνοντας πως δεν βλέπει λόγο για συνάντηση και ζητώντας μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία.
  • Ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι επιλέγει τον πόλεμο και αρνείται να βάλει τέλος στη σύγκρουση.
  • Ο Πούτιν χαρακτήρισε την επιστολή Ζελένσκι αγενή και αμφισβήτησε την ειλικρίνειά της ως πρόταση διαλόγου.
  • Ο Ζελένσκι ήταν έτοιμος για πλήρη κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και ζήτησε άμεσες απαντήσεις χωρίς καθυστερήσεις.
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«Δυστυχώς, η ρωσική πλευρά επέλεξε για μία ακόμα φορά τον πόλεμο. (…) Απλά δεν θέλει να βάλει τέλος στον πόλεμο», ήταν η αντίδραση του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην απόρριψη από τον Ρώσο ομόλογό του της πρότασης για συνάντησή τους.

«Νομίζω πως αυτή η απάντηση θα απογοητεύσει πολλούς στον κόσμο», σημείωσε ο Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια του νυχτερινού βιντεοσκοπημένου μηνύματός του.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, νωρίτερα σχολιάζοντας την ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι, λέγοντας πως «δεν βλέπει τον λόγο» να συναντηθούν και ότι «χρειάζεται μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία»..

Μιλώντας στο ετήσιο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, ο Πούτιν κατηγόρησε επίσης τη Δύση ότι υπονομεύει την παγκόσμια οικονομία με μονομερείς κυρώσεις

Ο επικεφαλής του Κρεμλίνου δήλωσε ότι η επιστολή του Ζελένσκι ήταν σε ορισμένα σημεία αγενής και δεν φαινόταν ως ειλικρινής πρόταση για τη διεξαγωγή συνομιλιών.

Η επιστολή Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην ανοιχτή επιστολή του, πρότεινε μία κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, δηλώνοντας παράλληλα έτοιμος για «πλήρη κατάπαυση του πυρός» κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Όσον αφορά στην τοποθεσία αυτών των συνομιλιών, ο Ουκρανός πρόεδρος απέρριπτε τη Μόσχα και πρότεινε χώρα όπου «παραδοσιακά φιλοξενεί ηγέτες με στόχο την επίλυση ζητημάτων πολέμου και ειρήνης», όπως «η Ελβετία, η Τουρκία, οι χώρες του αραβικού κόσμου».

Ο Ζελένσκι αναφέρει ακόμα ότι οι ηγέτες «είναι αυτοί που επιλύουν τα κρίσιμα ζητήματα» και προτείνει μάλιστα να οριστεί και συγκεκριμένη ημερομηνία για τη συνάντηση.

«Πρέπει πρώτα να βρούμε απευθείας απαντήσεις μεταξύ μας στα ερωτήματα που παραμένουν και να μην κρυβόμαστε από τα δύσκολα ζητήματα πίσω από φόρμουλες, τεχνικές ομάδες εργασίας ή ατελείωτο χρόνο που χάνεται σε διπλωματικό πινγκ πονγκ», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι.

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