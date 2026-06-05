ΗΠΑ: «Ενθουσιασμένος» ο Τραμπ με την προοπτική της συνάντησης Πούτιν - Ζελένσκι

Snapshot Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήταν «υπέροχο» αν οι ηγέτες Ρωσίας και Ουκρανίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου.

Ο Τραμπ εξέφρασε ενθουσιασμό για την προοπτική μιας τέτοιας συνάντησης, χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες των προτάσεών του για συμβιβασμούς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι και οι δύο πλευρές πρέπει να κάνουν υποχωρήσεις για να τερματιστεί η σύγκρουση.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι ο πόλεμος έχει προκαλέσει πολύ βαρύ απολογισμό, με 25.000 νεκρούς τον προηγούμενο μήνα, κυρίως στρατιώτες. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήταν «υπέροχο» αν οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου.

«Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση. Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι… Νομίζω ότι ήταν υπέροχο να συναντηθούν», είπε ο Τραμπ.

Reporter: Zelensky wrote a letter to Putin. He wants to meet with Putin alone because he thinks you're too busy with Iran. Is he right?



Trump: I know exactly what you're doing. I think it would be great if they met. They should get it done. pic.twitter.com/M413J9Y074

— Pressify (@ThePressify) June 4, 2026



Στη συνέχεια, ο Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να αποκαλύψει ποιους συμβιβασμούς έχει προτείνει για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας - Ουκρανίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Προτιμώ να μην πω».

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι και οι δύο πλευρές θα χρειαστεί να κάνουν υποχωρήσεις, προσθέτοντας πως ο ίδιος έχει ήδη καταθέσει σχετικές προτάσεις. «Είναι δύο απίστευτες χώρες, όμορφες χώρες. Πρέπει να σταματήσουν», ανέφερε.

BREAKING: President Trump declines to reveal specific details of his own proposed compromises to end the Russia-Ukraine war:



"I'd rather not say."



"I'm very responsible when that happens. It's going to happen. They're going to both make compromises — I suggested those… pic.twitter.com/n7v37vEPgl

— Fox News (@FoxNews) June 4, 2026



Ο Τραμπ έκανε επίσης λόγο για πολύ βαρύ απολογισμό στο πεδίο, υποστηρίζοντας ότι τον περασμένο μήνα σκοτώθηκαν 25.000 άνθρωποι, κυρίως στρατιώτες.