ΗΠΑ: «Ενθουσιασμένος» ο Τραμπ με την προοπτική της συνάντησης Πούτιν - Ζελένσκι
«Θα ήταν υπέροχο…» σχολίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
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- Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήταν «υπέροχο» αν οι ηγέτες Ρωσίας και Ουκρανίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου.
- Ο Τραμπ εξέφρασε ενθουσιασμό για την προοπτική μιας τέτοιας συνάντησης, χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες των προτάσεών του για συμβιβασμούς.
- Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι και οι δύο πλευρές πρέπει να κάνουν υποχωρήσεις για να τερματιστεί η σύγκρουση.
- Ο Τραμπ ανέφερε ότι ο πόλεμος έχει προκαλέσει πολύ βαρύ απολογισμό, με 25.000 νεκρούς τον προηγούμενο μήνα, κυρίως στρατιώτες.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήταν «υπέροχο» αν οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου.
«Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση. Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι… Νομίζω ότι ήταν υπέροχο να συναντηθούν», είπε ο Τραμπ.
Στη συνέχεια, ο Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να αποκαλύψει ποιους συμβιβασμούς έχει προτείνει για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας - Ουκρανίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Προτιμώ να μην πω».
Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι και οι δύο πλευρές θα χρειαστεί να κάνουν υποχωρήσεις, προσθέτοντας πως ο ίδιος έχει ήδη καταθέσει σχετικές προτάσεις. «Είναι δύο απίστευτες χώρες, όμορφες χώρες. Πρέπει να σταματήσουν», ανέφερε.
Ο Τραμπ έκανε επίσης λόγο για πολύ βαρύ απολογισμό στο πεδίο, υποστηρίζοντας ότι τον περασμένο μήνα σκοτώθηκαν 25.000 άνθρωποι, κυρίως στρατιώτες.