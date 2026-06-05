Πούτιν «γειώνει» Ζελένσκι: «Έριξα μία ματιά στην επιστολή - Δεν βλέπω κανένα νόημα να συναντηθούμε»

Αρνήθηκε την πρόσκληση του Ουκρανού προέδρου για συνάντηση ο Ρώσος πρόεδρος

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Πούτιν «γειώνει» Ζελένσκι: «Έριξα μία ματιά στην επιστολή - Δεν βλέπω κανένα νόημα να συναντηθούμε»
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  • Ο Βλαντίμιρ Πούτιν αρνήθηκε την πρόσκληση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για συνάντηση, θεωρώντας ότι δεν έχει νόημα προς το παρόν.
  • Ο Πούτιν ανέφερε πως έριξε μόνο μια ματιά στην επιστολή του Ζελένσκι και δεν την έχει διαβάσει λεπτομερώς.
  • Ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι προτεραιότητα είναι η επίτευξη μακροπρόθεσμων συμφωνιών και λύσεων, όχι απλώς η συνάντηση για χάρη της συνάντησης.
  • Ο Πούτιν εξέφρασε αμφιβολίες για την απροθυμία της Ουκρανίας να δεχθεί τη διαμεσολάβηση της κυβέρνησης Τραμπ στις ειρηνευτικές συνομιλίες.
  • Ο Πούτιν χαρακτήρισε λάθος την δημοσιοποίηση των συνομιλιών από την Ουκρανία, ενώ ο Ζελένσκι είχε προηγουμένως προτείνει ανοιχτά συνάντηση και επέκρινε τον Ρώσο ηγέτη.
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Αρνητικός εμφανίστηκε ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν στο ενδεχόμενο μίας συνάντησης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και αναφέρθηκε στο περιεχόμενο της επιστολής του Ουκρανού προέδρου.

Ο Πούτιν που μίλησε στο οικονομικό φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, είπε ότι «έριξε μια ματιά» στην επιστολή του Ζελένσκι αλλά δεν βλέπει «κανένα νόημα» να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο.

Συγκεκριμένα ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι του έδειξαν την επιστολή χθες, αλλά «δεν είχε την ευκαιρία να τη διαβάσει λεπτομερώς». Εξήγησε ότι «έριξε μια ματιά» σήμερα το πρωί και έδωσε προσοχή σε διάφορα στοιχεία.

Ανέφερε ότι ποτέ δεν αρνήθηκε να συναντηθεί αλλά δεν βλέπει το νόημα να γίνει μία συνάντηση με τον Ζελένσκι απλώς για να γίνει. «Αυτό που χρειαζόμαστε είναι συμφωνίες και ρυθμίσεις, όχι για έξι μήνες ή ένα χρόνο, αλλά μακροπρόθεσμα. Αλλά πρώτα πρέπει να καταλήξουμε σε μια λύση, και αυτό είναι το ζουμί της υπόθεσης», σημείωσε ο Πούτιν.

Όταν πιέστηκε να απαντήσει αν θα συναντούσε τον Ζελένσκι, είπε: «Μέχρι στιγμής δεν βλέπω κανένα νόημα». Σε όλη τη διάρκεια της ομιλίας του δεν ανέφερε τον Ζελένσκι ονομαστικά αλλά τον αποκαλούσε «τον συντάκτη αυτής της επιστολής».

Υπογράμμισε ότι δεν καταλαβαίνει γιατί η Ουκρανία δεν επιθυμεί να αναλάβει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ το ρόλο του εγγυητή για τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών. «Είμαι ευγνώμων στον Ντόναλντ, αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν», πρόσθεσε ο Πούτιν.

Συνέχισε λέγοντας ότι ήταν «λάθος» που η Ουκρανία δημοσιοποίησε τις συνομιλίες. Ο Ουκρανός πρόεδρος χλεύασε χθες τον Πούτιν σε ανοιχτή επιστολή, λέγοντας ότι ο Ρώσος ηγέτης δέχεται πιέσεις από τον ίδιο του τον λαό να τερματίσει τον πόλεμο. Ο Ζελένσκι πρότεινε επίσης μια συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο μεταξύ των δύο ηγετών.

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