Ισραηλινό ΥΠΕΞ: «Από την Ελλάδα έως την Κύπρο δραστηριοποιούνται δίκτυα της Χαμας»
Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ αναδημοσίευσε δημοσίευμα του Associated Press σχετικά με τη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης
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Στη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου στην Κρήτη, αναφέρθηκε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ.
Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ αναδημοσίευσε δημοσίευμα του Associated Press σχετικά με τη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, ο οποίος ερευνάται από τις ελληνικές αρχές για συμμετοχή στη Χαμάς και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών.
«Από την Ελλάδα έως την Κύπρο οι αρχές συνεχίζουν να αποκαλύπτουν δραστηριότητα που συνδέεται με τη Χαμάς σε ευρωπαϊκό έδαφος» σχολίασε το ισραηλινό ΥΠΕΞ.
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