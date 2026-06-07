Κρήτη: Η επιχείρηση Odin για την αποτροπή τρομοκρατικού χτυπήματος από τον Παλαιστίνιο της Χαμάς

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της ΕΥΠ μετά τη σύλληψη 37χρονου Παλαιστίνιου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες που σχετίζονται με συμμετοχή στη Χαμάς, εκπαίδευση σε τρομοκρατικές πρακτικές και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής, η οποία εκτελέστηκε υπό συνθήκες αυξημένης μυστικότητας.

Υπό παρακολούθηση επί δύο εβδομάδες

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο 37χρονος βρισκόταν στην Ελλάδα περίπου έναν χρόνο, έχοντας λάβει καθεστώς ασύλου. Εργαζόταν σε ξενοδοχειακή επιχείρηση στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, ενώ διατηρούσε και διαμέρισμα στα Πατήσια, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούσε και ως χώρο εργαστηριακών δραστηριοτήτων.

Οι αρχές τον είχαν θέσει υπό διακριτική παρακολούθηση τις τελευταίες 15 ημέρες, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών που οδήγησαν στην εκτίμηση ότι ενδεχομένως εμπλεκόταν σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για τρομοκρατική δράση.

Το σπίτι που διέμενε ο Παλαιστίνιος στα Πατήσια Eurokinissi

Σύνδεση με συλλήψεις στην Κύπρο

Στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκεται και η πιθανή σύνδεση της υπόθεσης με δύο Παλαιστίνιους που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι τρεις άνδρες είχαν κοινό κύκλο επαφών και φέρονται να είχαν εκπαιδευτεί στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 37χρονος είχε ταξιδέψει στη Μαλαισία μαζί με τουλάχιστον έναν από τους δύο συλληφθέντες στην Κύπρο, όπου φέρεται να έλαβαν εξειδικευμένη εκπαίδευση σε συνθετικά εκρηκτικά.

Το σπίτι που διέμενε ο Παλαιστίνιος στα Πατήσια Eurokinissi

Τι εντοπίστηκε στις έρευνες

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τόσο στην Κρήτη όσο και στην Αθήνα, κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, αποθηκευτικά μέσα δεδομένων, τραπεζικές κάρτες και εξοπλισμός εργαστηρίου.

Στο διαμέρισμα των Πατησίων εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, δοσομετρητές υγρών, χημικά αντιδραστήρια και ζυγαριές ακριβείας. Οι αρχές εξετάζουν επίσης στοιχεία που δείχνουν ότι είχαν αγοραστεί μέσω διαδικτύου επιμέρους υλικά τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού.

Όλα τα κατασχεθέντα έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου υποβάλλονται σε εξονυχιστική εξέταση.

Δεν βρέθηκε έτοιμος εκρηκτικός μηχανισμός

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν εντοπίσει ολοκληρωμένο εκρηκτικό μηχανισμό, γεγονός που δυσκολεύει την ασφαλή εκτίμηση για το ακριβές στάδιο στο οποίο βρισκόταν η φερόμενη προετοιμασία της επιχείρησης.

Παράλληλα, ερευνάται εάν υπήρχε σχέδιο συνάντησης του 37χρονου με τους δύο συλληφθέντες της Κύπρου, προκειμένου να προχωρήσουν σε περαιτέρω ενέργειες σε ευρωπαϊκή χώρα.

Αναζητείται ο πιθανός στόχος

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στον εντοπισμό του πιθανού στόχου της φερόμενης επίθεσης. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάστηκαν ήταν και η πιθανότητα στόχος να αποτελούσε πλοίο ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται να προσεγγίσει την Κρήτη.

Ωστόσο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να συνδέουν άμεσα τη συγκεκριμένη υπόθεση με το εν λόγω σενάριο.

Οι έρευνες επικεντρώνονται γενικότερα στο ενδεχόμενο σχεδιασμού επίθεσης εναντίον στόχου ισραηλινών συμφερόντων σε ευρωπαϊκό έδαφος, χωρίς να έχει προσδιοριστεί συγκεκριμένη χώρα ή τοποθεσία.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο ύπαρξης δικτύου υποστήριξης είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ενώ η διερεύνηση της υπόθεσης πραγματοποιείται σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες πληροφοριών.

Οι αρχές εκτιμούν ότι κρίσιμα στοιχεία για τη διαλεύκανση της υπόθεσης ενδέχεται να προκύψουν από την ανάλυση των ηλεκτρονικών συσκευών και των υπόλοιπων κατασχεθέντων αντικειμένων.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Συνελήφθη απογευματινές ώρες χθες, Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, σε περιοχή της Κρήτης, 37χρονος αλλοδαπός παλαιστινιακής καταγωγής, έπειτα από κοινή επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ένταξη ως μέλος στην τρομοκρατική οργάνωση HAMAS, καθώς και για λήψη εκπαίδευσης και ταξίδι για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, από τα οποία προέκυψαν ενδείξεις διασύνδεσης του 37χρονου με πρόσωπα που απασχόλησαν πρόσφατα τις αρχές άλλης ευρωπαϊκής χώρας για υποθέσεις τρομοκρατίας. Παράλληλα, ερευνώνται στοιχεία που αφορούν εκπαίδευσή του στην κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών υλών.

Μάλιστα, ο 37χρονος εργαζόταν και διέμενε σε περιοχή της Κρήτης, ενώ, όπως προέκυψε από την έρευνα, είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. Κατά τις επακόλουθες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες στην Κρήτη και την Αττική, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,

φορητές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων,

κάρτες τραπεζικών ιδρυμάτων,

αναλυτικός ζυγός ακριβείας εργαστηριακού τύπου και

εργαστηριακός μαγνητικός αναδευτήρας με θερμαινόμενη πλάκα.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Διαβάστε επίσης