Φωτιές από αμέλεια: Δύο συλλήψεις σε Δομοκό και Σαλαμίνα για αγροτικές και τεχνικές εργασίες

Ένας σπινθήρας από τρακτέρ και ένας ηλεκτρικός τροχός χωρίς μέτρα πυρασφάλειας κινητοποίησαν την Πυροσβεστική

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Φωτιές από αμέλεια: Δύο συλλήψεις σε Δομοκό και Σαλαμίνα για αγροτικές και τεχνικές εργασίες
Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
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  • Δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια έγιναν σε Δομοκό και Σαλαμίνα κατά τη διάρκεια αγροτικών και θερμών εργασιών.
  • Στη Φθιώτιδα, πυρκαγιά εκδηλώθηκε από σπινθήρα αγροτικού μηχανήματος και έκαψε περίπου τρία στρέμματα πριν τεθεί υπό έλεγχο.
  • Στη Σαλαμίνα, η χρήση ηλεκτρικού τροχού χωρίς μέτρα πυρασφάλειας προκάλεσε φωτιά σε έκταση έξι στρεμμάτων, με τον υπαίτιο να συλλαμβάνεται και να επιβάλλεται πρόστιμο 4.021,87 ευρώ.
  • Από την αρχή του έτους έχουν γίνει 71 αυτόφωρες συλλήψεις για εμπρησμούς και έχουν επιβληθεί 402 πρόστιμα συνολικού ύψους 383.397 ευρώ.
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Σε δύο ακόμα συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια προχώρησαν οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων που διενεργούνται για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας κατά την αντιπυρική περίοδο. Τα δύο νέα περιστατικά σημειώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα το μεσημέρι της Κυριακής σε αγροτική περιοχή του Δομοκού και σε οικιστική ζώνη της Σαλαμίνας, αναδεικνύοντας για ακόμη μια φορά τους κινδύνους που εγκυμονούν οι καθημερινές εργασίες στην ύπαιθρο.

Η πρώτη περίπτωση καταγράφηκε στην περιοχή Μαντασιά Δομοκού, στη Φθιώτιδα, όπου ένας 34χρονος εκτελούσε αγροτικές εργασίες για τη συλλογή τριφυλλιού. Κατά τη διάρκεια της συγκομιδής, η επαφή ενός μεταλλικού εξαρτήματος του αγροτικού μηχανήματος με πέτρα προκάλεσε σπινθήρα, με αποτέλεσμα η φωτιά να επεκταθεί γρήγορα στη γύρω βλάστηση. Η πυρκαγιά έκαψε περίπου τρία στρέμματα εντός του αγροτεμαχίου και έφτασε μέχρι τα όρια της παρακείμενης δασικής έκτασης, προτού τεθεί υπό έλεγχο. Ο 34χρονος συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία από στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαμίας και του Κλιμακίου Δομοκού.

Μόλις λίγα λεπτά αργότερα, σήμανε δεύτερος συναγερμός στα Αμπελάκια Σαλαμίνας, όπου ένας 61χρονος προκάλεσε πυρκαγιά ενώ εκτελούσε θερμές εργασίες με ηλεκτρικό τροχό κοπής μετάλλων. Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, ο άνδρας προχώρησε στη χρήση του εργαλείου χωρίς να έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας, με συνέπεια οι σπινθήρες να τυλίξουν στις φλόγες μια έκταση περίπου έξι στρεμμάτων. Για το περιστατικό αυτό, ο υπαίτιος συνελήφθη από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) σε συνεργασία με το Ανακριτικό Τμήμα Πειραιά, ενώ του βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 4.021,87 ευρώ.

Οι δύο αυτές περιπτώσεις έρχονται να προστεθούν στα επίσημα στατιστικά στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, τα οποία αποτυπώνουν το μέγεθος των ελέγχων από την αρχή του έτους. Συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαρίου έως και σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 71 αυτόφωρες συλλήψεις για εμπρησμούς, ενώ παράλληλα έχουν επιβληθεί 402 διοικητικά πρόστιμα, με το συνολικό τους ύψος να αγγίζει τις 383.397 ευρώ.

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