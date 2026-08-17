Χαλάνδρι: Αυτοκίνητο χτύπησε σε σταθμευμένο και ανετράπη - Τραυματίας ο οδηγός

Snapshot Στο Χαλάνδρι, ένα αυτοκίνητο που έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και ανετράπη.

Ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και αιμορραγούσε, αλλά κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του.

Το όχημα μετά την ανατροπή έπεσε πάνω σε άλλο σταθμευμένο αυτοκίνητο στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή βοήθειας στον οδηγό.

Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου εξακολουθούν να διερευνώνται. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 17/8 στο Χαλάνδρι, όταν ένα αυτοκίνητο που έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα ανετράπη, με τον οδηγό να τραυματίζεται σοβαρά.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Καραολή και Δημητρίου, όπου το ΙΧ που είχε αναπτύξει ταχύτητα, προσέκρουσε με τη μπροστινή δεξιά ρόδα στην πίσω αριστερά ρόδα ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου.

Από τη σύγκρουση το αυτοκίνητο αναποδογύρισε και έπεσε σε όχημα που ήταν σταθμευμένο στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

Ο οδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του από το όχημα, ήταν όμως τραυματισμένος και αιμορραγούσε.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον οδηγό, ενώ δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός άλλου ατόμου στο σημείο.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται.

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