Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 16/8/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή (16/8), η κλήρωση του Τζόκερ που μοίραζε 3.500.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι: 7, 34, 39, 42, 45 και ΤΖΟΚΕΡ ο αριθμός: 11.

Στην πρώτη κατηγορία σημειώθηκε τζακ ποτ, ενώ στη δεύτερη κατηγορία ένας νικητής θα λάβει 100.000 ευρώ.

Στην επόμενη κλήρωση οι νικητές θα διεκδικήσουν 3,8 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.