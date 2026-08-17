Μάικλ Τζάκσον: Αποκαλύπτεται αδημοσίευτο υλικό από το 2001 – Άγνωστα στοιχεία για τη ζωή του σταρ

Snapshot Αποκαλύπτεται ανέκδοτο οπτικοακουστικό υλικό του Μάικλ Τζάκσον από το 2001, που δείχνει στιγμές χαλάρωσης και επίσκεψη στο πατρικό του στο Γκάρι της Ιντιάνα.

Το υλικό περιλαμβάνει τηλεφωνική συνομιλία του Τζάκσον με τη 19χρονη τότε Μπεγιόνσε για τη συνεργασία τους στο φιλανθρωπικό τραγούδι «What More Can I Give».

Τα γυρίσματα προορίζονταν για αυτοβιογραφικό ντοκιμαντέρ, το οποίο ανέστειλε λόγω των κατηγοριών σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων εναντίον του καλλιτέχνη.

Ο σκηνοθέτης Μαρκ Σάφελ αποφάσισε να ολοκληρώσει και να παρουσιάσει τώρα το ντοκιμαντέρ, αποκαλύπτοντας μια άγνωστη πλευρά του Μάικλ Τζάκσον. Snapshot powered by AI

Ανέκδοτο οπτικοακουστικό υλικό από τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον έρχεται στο φως της δημοσιότητας 17 χρόνια μετά τον θάνατό του, προσφέροντας μια σπάνια και πιο ανθρώπινη ματιά στην καθημερινότητα του «βασιλιά της ποπ».

Στα πλάνα, τα οποία γυρίστηκαν το 2001, ο κορυφαίος σταρ καταγράφεται σε στιγμές χαλάρωσης να αστεϊζονται με τους συνεργάτες του μέσα στη λιμουζίνα του, αλλά και κατά την επίσκεψή του στο σπίτι όπου μεγάλωσε, στο Γκάρι της Ιντιάνα. Εκεί, ο Τζάκσον περιηγείται στα δωμάτια των παιδικών του χρόνων και ξεφυλλίζει οικογενειακά φωτογραφικά άλμπουμ.

Παράλληλα, το υλικό περιλαμβάνει μια τηλεφωνική συνομιλία του με τη 19χρονη τότε Μπεγιόνσε, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για τη συνεργασία τους στο φιλανθρωπικό τραγούδι «What More Can I Give».

Τα γυρίσματα αυτά προορίζονταν αρχικά για ένα αυτοβιογραφικό ντοκιμαντέρ που ετοίμαζε ο ίδιος ο καλλιτέχνης. Ωστόσο, οι σοβαρές κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων που ακολούθησαν οδήγησαν στην πλήρη αναστολή του εγχειρήματος.

Σήμερα, αφήνοντας πίσω τη μακρά περίοδο που το υλικό παρέμενε στο συρτάρι, ο σκηνοθέτης Μαρκ Σάφελ αποφάσισε να ολοκληρώσει το ντοκιμαντέρ, παρουσιάζοντας στο κοινό αυτή την άγνωστη πλευρά του μεγαλύτερου αστέρα της παγκόσμιας ποπ σκηνής.

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