Μάικλ Τζάκσον: 17 χρόνια χωρίς τον «Βασιλιά της Ποπ» - Η ζωή, η δόξα και η κληρονομιά του

Η εκτόξευση του σταρ, οι αμφιλεγόμενες στιγμές, οι δικαστικές περιπέτειες και η παρακαταθήκη που άφησε πίσω του

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Μάικλ Τζάκσον: 17 χρόνια χωρίς τον «Βασιλιά της Ποπ» - Η ζωή, η δόξα και η κληρονομιά του

Ο Μάικλ Τζάκσον / AP

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  • Ο Μάικλ Τζάκσον πέθανε στις 25 Ιουνίου 2009 σε ηλικία 50 ετών, λίγες ημέρες πριν την έναρξη της σειράς συναυλιών «This Is It».
  • Το άλμπουμ Thriller του 1982 έγινε το πιο επιτυχημένο στην ιστορία της δισκογραφίας, με πάνω από 70 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως.
  • Ο Τζάκσον μετέτρεψε τα μουσικά βίντεο σε κινηματογραφικές παραγωγές, με το «Thriller» να αποτελεί σημείο αναφοράς στη βιομηχανία.
  • Η παρουσίαση του «moonwalk» το 1983 τον καθιέρωσε ως παγκόσμιο σύμβολο της ποπ κουλτούρας.
  • Παρά τις προσωπικές δυσκολίες και αντιπαραθέσεις, η καλλιτεχνική επιρροή του παραμένει μεγάλη και συνεχίζει να εμπνέει νέους καλλιτέχνες.
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Στο πένθος βυθίστηκε ο κόσμος της μουσικής στις 25 Ιουνίου 2009, όταν έγινε γνωστό ότι ο Μάικλ Τζάκσον πέθανε σε ηλικία 50 ετών στο σπίτι του στο Λος Άντζελες. Η είδηση μεταδόθηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε κάθε γωνιά του πλανήτη, προκαλώντας πρωτοφανές σοκ στους εκατομμύρια θαυμαστές του.

Ο θάνατός του σημειώθηκε μόλις λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η πολυαναμενόμενη σειρά συναυλιών «This Is It» στο Λονδίνο, η οποία θα σηματοδοτούσε τη μεγάλη επιστροφή του στη σκηνή. Αντί για μια νέα αρχή, το κοινό βρέθηκε αντιμέτωπο με το οριστικό τέλος μιας από τις πιο εμβληματικές καριέρες στην ιστορία της μουσικής.

Η ημέρα που ο κόσμος σταμάτησε για τον Μάικλ Τζάκσον

Η είδηση του θανάτου του Μάικλ Τζάκσον στις 25 Ιουνίου 2009 προκάλεσε παγκόσμιο σοκ. Μέσα σε λίγα λεπτά, τηλεοπτικά δίκτυα και ιστοσελίδες σε όλο τον κόσμο διέκοψαν το πρόγραμμά τους για να μεταδώσουν την είδηση, ενώ εκατομμύρια θαυμαστές κατέκλυσαν δρόμους, πλατείες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκφράζοντας τη θλίψη τους.

Έξω από το νοσοκομείο του Λος Άντζελες όπου μεταφέρθηκε, αλλά και έξω από το σπίτι του, συγκεντρώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι, αδυνατώντας να πιστέψουν ότι ο «Βασιλιάς της Ποπ» είχε φύγει από τη ζωή. Τα τραγούδια του ακούγονταν ασταμάτητα σε ραδιόφωνα και τηλεοπτικούς σταθμούς, ενώ οι πωλήσεις των δίσκων του εκτοξεύθηκαν σε ολόκληρο τον κόσμο.

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Το πρωτοσέλιδο που κατέγραψε τη μέρα που ο κόσμος αποχαιρέτησε τον Μάικλ Τζάκσον

Η δημόσια τελετή μνήμης που πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες αργότερα στο Staples Center του Λος Άντζελες παρακολουθήθηκε από εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, μετατρέποντας το τελευταίο αντίο στον Μάικλ Τζάκσον σε ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά γεγονότα του 21ου αιώνα.

Για πολλούς, εκείνη η ημέρα δεν σηματοδότησε απλώς τον θάνατο ενός καλλιτέχνη, αλλά το τέλος μιας ολόκληρης εποχής της παγκόσμιας μουσικής.

Από παιδί-θαύμα στους Jackson 5

Ο Μάικλ Τζόζεφ Τζάκσον γεννήθηκε στις 29 Αυγούστου 1958 στην πόλη Gary των Ηνωμένων Πολιτειών. Από πολύ μικρή ηλικία ξεχώρισε για το σπάνιο ταλέντο του στο τραγούδι και τον χορό.

Η πρώτη του μεγάλη επιτυχία ήρθε μέσα από τους The Jackson 5, το συγκρότημα που δημιούργησε μαζί με τα αδέλφια του. Τραγούδια όπως τα «I Want You Back», «ABC» και «I'll Be There» τον καθιέρωσαν ως παιδί-θαύμα και προμήνυαν ότι η συνέχεια θα ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή.

Η εκτόξευση στη σόλο καριέρα

Η δεκαετία του 1980 ανήκε ολοκληρωτικά στον Μάικλ Τζάκσον. Το 1979 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Off the Wall, το οποίο σηματοδότησε τη μετάβασή του από παιδικό αστέρι σε ώριμο καλλιτέχνη. Ωστόσο, ήταν το 1982 που έμελλε να αλλάξει τα πάντα.

Το άλμπουμ Thriller έγινε το πιο επιτυχημένο στην ιστορία της δισκογραφίας, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 70 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως σύμφωνα με διάφορες εκτιμήσεις της μουσικής βιομηχανίας.

Τα τραγούδια «Billie Jean», «Beat It» και «Thriller» μετατράπηκαν σε παγκόσμιους ύμνους, ενώ τα βιντεοκλίπ τους θεωρούνται ακόμη και σήμερα σημεία αναφοράς.

Ο άνθρωπος που άλλαξε το μουσικό βίντεο

Πριν από τον Μάικλ Τζάκσον, τα μουσικά βίντεο αντιμετωπίζονταν κυρίως ως διαφημιστικά εργαλεία για την προώθηση τραγουδιών.

Ο ίδιος τα μετέτρεψε σε μικρές κινηματογραφικές παραγωγές. Το «Thriller», διάρκειας σχεδόν 14 λεπτών, θεωρείται μέχρι σήμερα ένα από τα σημαντικότερα μουσικά βίντεο όλων των εποχών.

Με υψηλό κόστος παραγωγής, ειδικά εφέ και κινηματογραφική αφήγηση, άνοιξε τον δρόμο για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται σήμερα τα βιντεοκλίπ από τη μουσική βιομηχανία.

Το moonwalk και οι σκηνικές εμφανίσεις που έγραψαν ιστορία

Η εμφάνισή του το 1983 στην τηλεοπτική εκπομπή «Motown 25» θεωρείται μία από τις πιο ιστορικές στιγμές της ποπ κουλτούρας. Εκεί παρουσίασε για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό το θρυλικό «moonwalk», μια χορευτική κίνηση που συνδέθηκε όσο καμία άλλη με το όνομά του.

Από εκείνη τη στιγμή, ο Μάικλ Τζάκσον έγινε κάτι περισσότερο από μουσικός, μετατράπηκε σε παγκόσμιο σύμβολο.

Οι δίσκοι που σφράγισαν μια εποχή

Μετά το «Thriller» ακολούθησαν επιτυχημένα άλμπουμ όπως:

  • Bad (1987)
  • Dangerous (1991)
  • HIStory: Past, Present and Future, Book I (1995)
  • Invincible (2001)

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του πούλησε εκατοντάδες εκατομμύρια δίσκους, κέρδισε δεκάδες βραβεία και δημιούργησε ένα μουσικό αποτύπωμα που παραμένει αξεπέραστο.

τζάκσον - εξώφυλλα - άλμπουμ

Τα εξώφυλλα που αφηγούνται την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από παιδί-θαύμα σε παγκόσμιο μουσικό θρύλο

Οι αντιφάσεις, οι δυσκολίες και η πίεση της παγκόσμιας φήμης

Η ζωή του Μάικλ Τζάκσον δεν χαρακτηρίστηκε μόνο από θριάμβους. Η τεράστια δημοσιότητα, οι συνεχείς φήμες, οι αλλαγές στην εξωτερική του εμφάνιση, τα προβλήματα υγείας και οι δικαστικές περιπέτειες τον έφεραν πολλές φορές στο επίκεντρο της επικαιρότητας.

Παρά τις αντιπαραθέσεις που σημάδεψαν ορισμένες περιόδους της ζωής του, η καλλιτεχνική του επιρροή εξακολουθεί να αναγνωρίζεται ως μία από τις μεγαλύτερες που γνώρισε ποτέ η παγκόσμια μουσική σκηνή.

Η κληρονομιά που παραμένει ζωντανή

Δεκαεπτά χρόνια μετά τον θάνατό του, η επιρροή του Μάικλ Τζάκσον παραμένει αδιαμφισβήτητη. Νέοι καλλιτέχνες εξακολουθούν να τον αναφέρουν ως βασική πηγή έμπνευσης, ενώ τα τραγούδια του συνεχίζουν να ακούγονται καθημερινά σε ραδιόφωνα, πλατφόρμες streaming και συναυλίες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η διαχρονικότητα του έργου του επιβεβαιώθηκε και πρόσφατα, όταν το θρυλικό «Billie Jean» κατέκτησε για πρώτη φορά την κορυφή του Billboard Global 200, περισσότερα από 43 χρόνια μετά την αρχική κυκλοφορία του.

Η επιτυχία αυτή αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στο ανανεωμένο ενδιαφέρον που προκάλεσε η βιογραφική ταινία «Michael», η οποία γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία στους κινηματογράφους.

Το γεγονός ότι ένα τραγούδι του 1983 μπορεί ακόμη να ξεπερνά σύγχρονες επιτυχίες και να αναδεικνύεται ως το δημοφιλέστερο τραγούδι στον κόσμο αποτελεί ίσως την πιο ισχυρή απόδειξη ότι η μουσική κληρονομιά του «Βασιλιά της Ποπ» παραμένει όχι απλώς ζωντανή, αλλά πιο επίκαιρη από ποτέ.

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