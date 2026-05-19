Το «Billie Jean» του Μάικλ Τζάκσον στην κορυφή του Billboard Global 200

Είναι η πρώτη φορά που ο «βασιλιάς της ποπ» κατακτά την κορυφή του Billboard Global 200, εκτοπίζοντας το «Beauty and a Beat» των Justin Bieber και Nicki Minaj

Ανθή Κουρεντζή

Ο Μάικλ Τζάκσον / AP

Περισσότερα από 43 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το «Billie Jean» του Μάικλ Τζάκσον είναι πλέον το πιο δημοφιλές τραγούδι στον κόσμο, ανεβαίνοντας δύο θέσεις και κατακτώντας την κορυφή του Billboard Global 200.

Το τραγούδι εκτοξεύτηκε από το Νο. 65 μόλις τρεις εβδομάδες νωρίτερα, καθώς η βιογραφική ταινία «Michael» συνεχίζει να προσελκύει θεατές στους κινηματογράφους, κατακτώντας την κορυφή του box office και στο τέταρτο Σαββατοκύριακο προβολής της.

Την ίδια στιγμή, το «Swim» των BTS συμπληρώνει έξι εβδομάδες στην κορυφή του Billboard Global Excl. U.S..

Σύμφωνα με τη Luminate, το «Billie Jean» κατέγραψε 51,5 εκατομμύρια streams παγκοσμίως το διάστημα 8-14 Μαΐου — σημειώνοντας αύξηση 7% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα — ενώ οι πωλήσεις του έφτασαν τις 3.000, παρουσιάζοντας πτώση 3%.

Ο Μάικλ Τζάκσον, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2009, κατακτά για πρώτη φορά την κορυφή του Billboard Global 200.

Παράλληλα, το «Billie Jean» σπάει το ρεκόρ της πιο αργής ανόδου στην κορυφή, φτάνοντας στο Νο.1 κατά την 144η εβδομάδα παρουσίας του στο chart. (Το chart δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2020.)

Το τραγούδι ξεπερνά το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε το «End of Beginning» του Djo, το οποίο είχε ανέβει στην κορυφή στην 94η εβδομάδα του τον περασμένο Ιανουάριο, λόγω της δημοτικότητας της σειράς «Stranger Things» του Netflix.

Το «Billie Jean» είναι πλέον και το παλαιότερο τραγούδι που έχει κατακτήσει ποτέ την κορυφή του Billboard Global 200, καθώς κυκλοφόρησε αρχικά τον Νοέμβριο του 1982 μέσα από το ιστορικό άλμπουμ «Thriller» του Μάικλ Τζάκσον.

Το τραγούδι είχε κυριαρχήσει και στο αμερικανικό Billboard Hot 100 για επτά εβδομάδες, από τον Μάρτιο έως τον Απρίλιο του 1983.

Τα επόμενα παλαιότερα τραγούδια που έφτασαν στο Νο.1 του Global 200 είναι το «Last Christmas» των Wham! από το 1984, το «Running Up That Hill» (A Deal With God) της Kate Bush από το 1985 — το οποίο γνώρισε νέα επιτυχία χάρη στη σύνδεσή του με τη σειρά Stranger Things — καθώς και το «All I Want for Christmas Is You» της Mariah Carey από το 1994, που διατηρεί το ρεκόρ παραμονής στην κορυφή με 20 εβδομάδες.

Στη λίστα βρίσκεται επίσης το «Beauty and a Beat» των Justin Bieber και Nicki Minaj, το οποίο βρισκόταν στο Νο.1 τις δύο προηγούμενες εβδομάδες.

Παράλληλα, ακόμη ένα κλασικό κομμάτι από το «Thriller», το «Beat It», μπαίνει στην πρώτη πεντάδα του Global 200, ανεβαίνοντας από το Νο.7 στο Νο.5, με αύξηση 7% και συνολικά 39,6 εκατομμύρια streams παγκοσμίως. Το τραγούδι είχε παραμείνει για τρεις εβδομάδες στην κορυφή του Hot 100 το 1983.

Στην υπόλοιπη πρώτη πεντάδα του Global 200, το «Swim» των BTS παραμένει στο Νο.2, μετά τις τέσσερις πρώτες εβδομάδες κυριαρχίας του τον Απρίλιο, ενώ το «Dracula» των Tame Impala και JENNIE διατηρείται στο Νο.4, έχοντας φτάσει μέχρι και το Νο.2.

