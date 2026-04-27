«Michael»: Έσπασε κάθε ρεκόρ η ταινία στο ξένο box office - Υψηλές προσδοκίες για την Ελλάδα

Η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον καταγράφει ρεκόρ για το είδος  

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ο Τζαφάρ Τζάκσον

  • Η ταινία «Michael» σημείωσε ρεκόρ πρεμιέρας για μουσική βιογραφία με 217 εκατ. δολάρια παγκοσμίως, ξεπερνώντας το «Straight Outta Compton» και το «Bohemian Rhapsody».
  • Παρά αρνητικές κριτικές, η ανταπόκριση του κοινού ήταν θερμή, οδηγώντας σε υψηλά νούμερα εισιτηρίων από την πρώτη εβδομάδα.
  • Η ταινία σκηνοθετήθηκε από τον Antoine Fuqua και πρωταγωνιστεί ο ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον, Τζαφάρ Τζάκσον, στην πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση.
  • Με προϋπολογισμό περίπου 200 εκατ. δολάρια, το «Michael» είναι μία από τις πιο ακριβές βιογραφικές παραγωγές και αναμένεται να ξεπεράσει τα 700 εκατ. δολάρια σε παγκόσμια έσοδα.
  • Η ταινία έκανε πρεμιέρα στην Ελλάδα στις 23 Απριλίου, με τις πρώτες εκτιμήσεις να είναι θετικές λόγω της επιτυχίας της στο εξωτερικό.
Με εντυπωσιακές επιδόσεις ξεκίνησε την πορεία της η ταινία «Michael» στις κινηματογραφικές αίθουσες παγκοσμίως επιβεβαιώνοντας τις υψηλές προσδοκίες.

Στις ΗΠΑ, το πρώτο της Σαββατοκύριακο συγκέντρωσε 97 εκατ. δολάρια και συνολικά 217 εκατ. παγκοσμίως, καταγράφοντας μία από τις μεγαλύτερες πρεμιέρες της χρονιάς.

Έπειτα από το εκρηκτικό της άνοιγμα διεθνώς, η ταινία «Michael» έκανε πρεμιέρα και στην Ελλάδα στις 23 Απριλίου, με τις πρώτες εκτιμήσεις να θέλουν το ελληνικό κοινό να ακολουθεί αντίστοιχους ρυθμούς.

Μάικλ Τζάκσον - ταινία

Σκηνή από την ταινία «Michael», που ήδη σαρώνει στο παγκόσμιο box office

Ρεκόρ για βιογραφική ταινία

Το «Michael» σημείωσε την καλύτερη πρεμιέρα όλων των εποχών για μουσική βιογραφία, ξεπερνώντας το «Straight Outta Compton» (60 εκατ. δολάρια το 2015).

Άφησε πίσω ακόμη και το «Bohemian Rhapsody», το οποίο είχε ανοίξει με 51 εκατομμύρια δολάρια, πριν εξελιχθεί σε παγκόσμιο φαινόμενο.

Κόντρα σε κριτικούς, αποθέωση από το κοινό

Παρά τις μάλλον αρνητικές κριτικές, η ανταπόκριση του κοινού είναι ιδιαίτερα θερμή. Οι θεατές δείχνουν να αγκαλιάζουν την ταινία, οδηγώντας την σε υψηλά νούμερα εισιτηρίων από την πρώτη κιόλας εβδομάδα.

Η δυναμική της βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο μουσικό στοιχείο και τη νοσταλγία γύρω από τον «Βασιλιά της Ποπ».

Η ιστορία του «Βασιλιά της Ποπ» στη μεγάλη οθόνη

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Antoine Fuqua, ενώ τον Μάικλ Τζάκσον ενσαρκώνει ο ανιψιός του, Τζαφάρ Τζάκσον, στην πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση.

Η ταινία ακολουθεί την πορεία του καλλιτέχνη από τα πρώτα του βήματα με τους «Jackson 5» μέχρι την καθιέρωσή του ως παγκόσμιο φαινόμενο.

Υψηλό κόστος, μεγάλες προσδοκίες

Με προϋπολογισμό που αγγίζει τα 200 εκατ. δολάρια, το «Michael» συγκαταλέγεται στις πιο ακριβές βιογραφικές παραγωγές που έχουν γίνει.

Οι πρώτες εκτιμήσεις θέλουν την ταινία να ξεπερνά τα 700 εκατ. δολάρια παγκοσμίως, κάτι που θα την κατατάξει ανάμεσα στις μεγαλύτερες επιτυχίες της εταιρείας παραγωγής, Lionsgate.

Μία μεγάλη επιτυχία

Η επιτυχία της ταινίας δίνει σημαντική ώθηση στο στούντιο, το οποίο τα τελευταία χρόνια αναζητούσε ένα μεγάλο εμπορικό hit. Το «Michael» αποτελεί ήδη τη μεγαλύτερη επιτυχία του εδώ και πάνω από μία δεκαετία.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την πορεία της ταινίας στην Ελλάδα - η οποία έκανε πρεμιέρα την προηγούμενη εβδομάδα (23/4) ωστόσο το εντυπωσιακό άνοιγμα στο εξωτερικό δημιουργεί υψηλές προσδοκίες και για την εγχώρια αγορά.

