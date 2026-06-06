Βρέθηκε νεκρός ο Αμερικανός φοιτητής – Είχε εξαφανιστεί αφού μάλωσε με την μητέρα του για το ChatGPT

Snapshot Ο 20χρονος Αμερικανός φοιτητής Τζέιμς «Γουέστον» Χίγκινμποθαμ βρέθηκε νεκρός σε δάσος κοντά στο Κιότο της Ιαπωνίας.

Εξαφανίστηκε στις 29 Μαΐου μετά από διαφωνία με τη μητέρα του σχετικά με τη χρήση του ChatGPT για την οργάνωση του ταξιδιού.

Η οικογένεια τον παρακολουθούσε μέσω της εφαρμογής Life360, η οποία απενεργοποιήθηκε ξαφνικά, κάτι ασυνήθιστο για τον ίδιο.

Τελευταία φορά καταγράφηκε σε βίντεο να περπατά μόνος σε μονοπάτι πεζοπορίας στην περιοχή Γιαμασίνα.

Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνες στο δάσος στις 2 Ιουνίου, αλλά η έρευνα δυσκόλεψε λόγω καταιγίδας και κακών καιρικών συνθηκών. Snapshot powered by AI

Τραγικό τέλος έλαβε η υπόθεση της εξαφάνισης του 20χρονου Αμερικανού φοιτητή, Τζέιμς «Γουέστον» Χίγκινμποθαμ ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε δάσος του Κιότο στην Ιαπωνία.

«Η οικογένειά μας με βαθιά θλίψη ανακοινώνει ότι ο Γουέστον βρέθηκε νεκρός από μια εθελοντική ομάδα έρευνας και διάσωσης σε μια ορεινή περιοχή έξω από το Κιότο. Η θλίψη που νιώθουμε είναι αδύνατο να περιγραφεί με λόγια», έγραψε η οικογένεια του 20χρονου.

Ο Αμερικανός, που ήταν φυσιολάτρης, εξαφανίστηκε στις 29 Μαΐου, αφού άφησε τους γονείς και τον αδελφό του για να εξερευνήσει το Κιότο μόνος του. Νωρίτερα είχε μαλώσει με την μητέρα του καθώς εκείνη χρησιμοποιούσε το ChatGPT για την οργάνωση του ταξιδιού τους και ο 20χρονος διαφωνούσε επειδή τέτοιου είδους εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης χρειάζονται αυξημένους φυσικούς πόρους για να λειτουργήσουν.

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Life360 για να παρακολουθήσουν τη θέση του, οι γονείς του είδαν ότι ο Γουέστον επιβιβάστηκε σε τρένο και επισκέφθηκε διάφορα καταστήματα. Του έστειλαν μήνυμα για να τον ρωτήσουν πού πηγαίνει, και η λειτουργία εντοπισμού της θέσης του απενεργοποιήθηκε λίγο αργότερα, κάτι που δεν συνάδει με τη συνήθη συμπεριφορά του, όπως είπε η μητέρα του.

Ο Γουέστον εμφανίστηκε για τελευταία φορά σε βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος να περπατά μόνος του στην περιοχή Γιαμασίνα της πόλης, σε ένα μονοπάτι που οδηγούσε σε διαδρομή πεζοπορίας στο κοντινό δάσος.

Λόγω της θέσης της κάμερας κοντά στη διαδρομή και της αγάπης του Γουέστον για την πεζοπορία, η αστυνομία αποφάσισε στις 2 Ιουνίου να ερευνήσει το δάσος, αλλά εμποδίστηκε από μια καταιγίδα που έφερε άνεμο και δυνατή βροχή στην περιοχή εκείνο το βράδυ.