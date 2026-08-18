Πόσες θερμίδες παίρνετε από το άτμισμα

Άτμισμα και θερμίδες: Τι περιέχει το υγρό και τι απορροφά στην πραγματικότητα το σώμα σας.

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Πόσες θερμίδες παίρνετε από το άτμισμα
ΕΥ ΖΗΝ
5'
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Τα υγρά ατμίσματος περιέχουν συστατικά, που έχουν ενεργειακή αξία, γεγονός που έχει οδηγήσει σε ισχυρισμούς ότι το άτμισμα προσθέτει θερμίδες στη διατροφή σας.

Αλλά το βασικό στοιχείο συχνά λείπει από αυτούς τους ισχυρισμούς: η τρέχουσα έρευνα δεν παρέχει έναν αξιόπιστο αριθμό θερμίδων που ένα άτομο απορροφά και μεταβολίζει στην πραγματικότητα από το άτμισμα.

Η ποσότητα είναι πιθανώς μικρή και οι αριθμοί "θερμίδες ανά εισπνοή" στο διαδίκτυο είναι θεωρητικές εκτιμήσεις και όχι διατροφικές μετρήσεις.

Γιατί το υγρό ατμίσματος περιέχει θερμίδες εξαρχής;

Τα περισσότερα υγρά αναπλήρωσης χρησιμοποιούν προπυλενογλυκόλη (PG) και φυτική γλυκερίνη (VG) ως κύριους διαλύτες, μαζί με νικοτίνη και αρώματα.

Οι εμπορικοί οδηγοί ατμίσματος συνήθως εκτιμούν περίπου 4-5 χιλιοθερμίδες ανά χιλιοστόλιτρο υγρού αναπλήρωσης, βασιζόμενοι σε μεγάλο βαθμό στην πιθανή ενέργεια που περιέχεται στην PG και τη γλυκερόλη.

Αυτός ο αριθμός περιγράφει το θεωρητικό ενεργειακό περιεχόμενο του ίδιου του υγρού. Δεν καθορίζει πόσες από αυτές τις θερμίδες φτάνουν στο σώμα αφότου το υγρό αναπλήρωσης θερμαίνεται σε μορφή αερολύματος, εισπνέεται, εναποτίθεται στην αναπνευστική οδό και εκπνέεται εν μέρει.

Ορισμένοι ιστότοποι προχωρούν ένα βήμα παραπέρα και αποδίδουν θερμίδες ανά μεμονωμένες εισπνοές/ρουφηξιές.

Αυτές οι εκτιμήσεις ποικίλλουν επειδή οι συσκευές διαφέρουν ως προς την ισχύ, την κατανάλωση υγρού και το μέγεθος της εισπνοής και επειδή υποθέτουν ότι το υγρό που χρησιμοποιείται από τη συσκευή μεταφράζεται απευθείας σε θερμίδες που απορροφώνται από το άτομο. Προς το παρόν δεν υπάρχει επικυρωμένη κλινική μετατροπή που να υποστηρίζει μια ακριβή τιμή "θερμίδων ανά εισπνοή".

Απορροφά το σώμα σας κάτι από το αερόλυμα του ατμίσματος;

Ναι. Το άτμισμα δεν είναι απλώς η εισπνοή αβλαβών υδρατμών. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα παράγουν ένα αερόλυμα που μπορεί να περιέχει νικοτίνη και άλλες ουσίες και ορισμένα συστατικά εισέρχονται στο σώμα μέσω των πνευμόνων.

Έρευνες δείχνουν, επίσης, ότι η εισπνεόμενη γλυκερόλη μπορεί να φτάσει στην κυκλοφορία του αίματος. Σε μια μελέτη σε ποντίκια, η έκθεση σε αερόλυμα ηλεκτρονικού τσιγάρου που περιείχε γλυκερόλη αύξησε προσωρινά την κυκλοφορούσα γλυκερόλη και γλυκόζη και άλλαξε τα τριγλυκερίδια του ήπατος. Αυτό καταδεικνύει ότι ένα εισπνεόμενο συστατικό του ατμίσματος μπορεί να επηρεάσει τον μεταβολισμό, αλλά δεν μπορεί να μας πει πόσες διαιτητικές θερμίδες λαμβάνει ένα άτομο από το άτμισμα.

Έρευνα για την έκθεση στον άνθρωπο έχει όντως ανιχνεύσει PG μετά τη χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου, επιβεβαιώνοντας ότι η εισπνοή μπορεί να οδηγήσει σε συστηματική έκθεση σε θερμίδες. Αυτό που λείπει είναι στοιχεία που να ποσοτικοποιούν πόση εισπνεόμενη PG και VG διατηρείται, μεταβολίζεται για ενέργεια και τελικά συμβάλλει στο καθημερινό ενεργειακό ισοζύγιο.

Πόσες θερμίδες παίρνετε λοιπόν από το άτμισμα;

Η επιστημονικά δικαιολογημένη απάντηση είναι ότι δεν γνωρίζουμε ακριβώς, αλλά πιθανώς πολύ λίγες.

Οι εμπορικοί υπολογισμοί συνήθως τοποθετούν το θεωρητικό ενεργειακό περιεχόμενο του ηλεκτρονικού υγρού σε περίπου 4-5 χιλιοθερμίδες ανά χιλιοστόλιτρο. Ακόμα κι αν όλη αυτή η πιθανή ενέργεια γινόταν πλήρως διαθέσιμη στο σώμα (κάτι που οι μελέτες για το άτμισμα δεν έχουν δείξει) η ποσότητα θα ήταν και πάλι μικρή σε σύγκριση με την τυπική πρόσληψη θερμίδων από τις τροφές.

Είναι επομένως απίθανο το άτμισμα να συμβάλει ουσιαστικά στην αύξηση βάρους μόνο μέσω των θερμίδων. Αλλά το να λέμε ότι το άτμισμα έχει "μηδενικές θερμίδες" ή να αντιστοιχίζουμε με σιγουριά έναν ακριβή αριθμό θερμίδων σε κάθε εισπνοή, υπερβαίνει αυτό που μπορούν να αποδείξουν τα στοιχεία.

Ηλεκτρονικό τσιγάρο

Μπορεί το άτμισμα να επηρεάσει το σωματικό βάρος με άλλους τρόπους;

Δυνητικά, ναι. Η νικοτίνη μπορεί να καταστείλει την όρεξη, γεγονός που εξηγεί γιατί η όρεξη μπορεί να αυξηθεί μετά τη διακοπή της χρήσης νικοτίνης. Αυτό το φαινόμενο είναι ξεχωριστό από την όποια μικροσκοπική ποσότητα μεταβολικής ενέργειας μπορεί να προέρχεται από τα συστατικά του υγρού αναπλήρωσης.

Αυτό δεν καθιστά το άτμισμα στρατηγική… ελέγχου βάρους. Η νικοτίνη είναι εξαιρετικά εθιστική και το αερόλυμα του ηλεκτρονικού τσιγάρου μπορεί να περιέχει άλλες επιβλαβείς ή δυνητικά επιβλαβείς ουσίες. Αν δεν καπνίζετε ή ατμίζετε δεν πρέπει να ξεκινήσετε ως μέσο μείωσης της όρεξης ή του βάρους.

Συχνές Ερωτήσεις

Περιέχουν οι γλυκές γεύσεις του ατμίσματος ζάχαρη;

Όχι απαραίτητα. Μια γλυκιά γεύση δεν σημαίνει ότι το υγρό αναπλήρωσης περιέχει συνηθισμένη διαιτητική ζάχαρη. Οι συνθέσεις των προϊόντων ποικίλλουν και οι ρυθμιστικές αρχές προειδοποιούν ότι οι καταναλωτές μπορεί να μην γνωρίζουν πάντα ακριβώς ποιες ουσίες υπάρχουν.

«Σπάει» το άτμισμα μια νηστεία;

Δεν υπάρχουν επαρκή κλινικά στοιχεία, που να ορίζουν το άτμισμα σύμφωνα με τον μεταβολισμό νηστείας. Η καθαυτή νικοτίνη μπορεί να επηρεάσει την όρεξη και τη φυσιολογία, επομένως η απόφαση για το εάν το άτμισμα «σπάει μια νηστεία» αποκλειστικά από ένα θεωρητικό κλάσμα θερμίδας ανά ρουφηξιά είναι υπερβολικά απλοϊκή.

Συμπέρασμα

Το υγρό ατμίσματος δεν στερείται πιθανής μεταβολικής ενέργειας, επειδή τα κύρια συστατικά όπως η γλυκερόλη και η PG μπορούν να μεταβολιστούν. Ωστόσο, η εισπνοή αερολύματος δεν ισοδυναμεί με την κατάποση υγρού αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου και η επιστήμη δεν έχει καθορίσει μια αξιόπιστη τιμή θερμίδων ανά ρουφηξιά.

Για τη διαχείριση του βάρους, οι θερμίδες από το άτμισμα είναι απίθανο να έχουν μεγάλη σημασία. Ο εθισμός στη νικοτίνη και η έκθεση σε ουσίες στο αερόλυμα του ηλεκτρονικού τσιγάρου είναι πολύ πιο σημαντικά προβλήματα υγείας.

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