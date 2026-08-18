Σίφνος: Νέο βίντεο-ντοκουμέντο από την πτώση του ελικοπτέρου - Τυλίχθηκε αμέσως στις φλόγες

Snapshot Νέο βίντεο δείχνει το ιδιωτικό ελικόπτερο Bell 206 να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα πριν τη συντριβή του στη Σίφνο, όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) εξέδωσε επείγουσα οδηγία για οπτικό και λειτουργικό έλεγχο του ουραίου στροφείου σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 πριν από κάθε πτήση.

Τα ευρήματα των ελέγχων πρέπει να κοινοποιούνται άμεσα στην ΑΠΑ, και σε περίπτωση βλάβης το ελικόπτερο απαγορεύεται να πετάξει μέχρι την πλήρη αποκατάσταση.

Στη Σίφνο μεταβαίνει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για να συνδράμει στις έρευνες, που διενεργούνται από την Αστυνομία Μήλου και Σίφνου υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου.

Συνεργασία υπάρχει με τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων για τη διερεύνηση των αιτίων της πτώσης. Snapshot powered by AI

Ένα νέο βίντεο από τη συντριβή του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σίφνο, το απόγευμα της Δευτέρας, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Τα νέα πλάνα έχουν καταγράψει τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από την πτώση του ελικοπτέρου, από την οποία τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Στο βίντεο διακρίνεται το ελικόπτερο Bell 206 να προσεγγίζει το ελικοδρόμιο του νησιού προκειμένου να προσγειωθεί, όταν ξαφνικά αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα με αποτέλεσμα να χάσει ύψος και να συντριβεί. Μετά τη συντριβή, το ελικόπτερο τυλίχθηκε αμέσως στις φλόγες.

Επείγουσα επιστολή για τα ελικόπτερα Bell 206 μετά το δυστύχημα

Επείγουσα επιστολή για ελέγχους σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νηολόγιο απέστειλε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), μετά το τραγικό δυστύχημα στη Σίφνο στο οποίο έχασαν τη ζωή τους ένα νιόπαντρο ζευγάρι από την Βρετανία και ο χειριστής του ελικοπτέρου, ελληνικής καταγωγής.

Η απόφαση του Διοικητή της ΑΠΑ προβλέπει την αποστολή επιστολής προς κάθε εταιρεία που εκμεταλλεύεται ελικόπτερα του συγκεκριμένου τύπου, ενώ όπως τονίζεται οι έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται πριν από κάθε επόμενη πτήση.

Ένδειξη για το ουραίο στροφείο

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, η οδηγία εκδόθηκε έπειτα από την προκαταρκτική αξιολόγηση των μέχρι τώρα διαθέσιμων στοιχείων από το δυστύχημα καθώς προέκυψαν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας στην απόδοση του tail rotor, δηλαδή του ουραίου στροφείου.

Η ΑΠΑ στην επιστολή της ζητά αρχικά να γίνεται οπτικός έλεγχος του συστήματος του ουραίου στροφείου σε κάθε Bell 206 προτού αυτό απογειωθεί. Παράλληλα, οι εταιρείες οφείλουν να πραγματοποιούν λειτουργικό έλεγχο, με βάση τις διαδικασίες και τις τεχνικές οδηγίες που προβλέπει ο κατασκευαστής.

Άμεση ενημέρωση της ΑΠΑ για κάθε εύρημα

Τα αποτελέσματα των ελέγχων πρέπει να υποβάλλονται άμεσα στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για κάθε ένδειξη φθοράς, τεχνικής ανωμαλίας ή δυσλειτουργίας που θα εντοπίζεται στο σύστημα.

Εφόσον προκύψει πρόβλημα, το ελικόπτερο δεν θα επιτρέπεται να εκτελέσει πτήση. Θα παραμένει καθηλωμένο έως ότου αποκατασταθεί πλήρως η βλάβη και επιβεβαιωθεί η καταλληλότητά του για πτητική λειτουργία.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για το ελικόπτερο

Στο μεταξύ στο νησί θα μεταβεί και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, περί ώρα 18:08, ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου Bell 206, κατέπεσε πλησίον του ελικοδρομίου Σίφνου, στην περιοχή Εξάμπελα.

Στο ελικόπτερο φέρεται να επέβαιναν τρία άτομα, ο χειριστής και δύο επιβάτες, τα οποία ανασύρθηκαν απανθρακωμένα. Από το περιστατικό μέχρι στιγμής δεν προκύπτει εμπλοκή άλλων ατόμων, ενώ δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε παρακείμενες ιδιοκτησίες.

Η προανάκριση για τη διερεύνηση του περιστατικού διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μήλου από κοινού με τον Αστυνομικό Σταθμό Σίφνου, υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης κινούνται οι διαδικασίες για τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων στις σορούς, ενώ υπάρχει συνεργασία και με τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.) που θα διερευνήσει τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου.

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