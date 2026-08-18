Σίφνος: Επείγουσα επιστολή για τα ελικόπτερα Bell 206 μετά το δυστύχημα- Έλεγχοι στο ουραίο στροφείο

Έλεγχοι στο ουραίο στροφείο πριν από κάθε πτήση - Έχουν εντοπιστεί ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας

Γιάννης Καλύβας

Σίφνος: Επείγουσα επιστολή για τα ελικόπτερα Bell 206 μετά το δυστύχημα- Έλεγχοι στο ουραίο στροφείο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) εξέδωσε επγουσα οδηγία για ελέγχους στο ουραίο στροφείο των ελικοπτέρων Bell 206 μετά από δυστύχημα στη Σίφνο.
  • Οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται πριν από κάθε πτήση και περιλαμβάνουν οπτικό και λειτουργικό έλεγχο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
  • Οι εταιρείες οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα την ΑΠΑ για κάθε ένδειξη φθοράς ή δυσλειτουργίας στο σύστημα του ουραίου στροφείου.
  • Ελικόπτερα με εντοπισμένα προβλήματα δεν θα επιτρέπεται να πετάξουν μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης και επιβεβαίωση της καταλληλότητάς τους.
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Επείγουσα επιστολή για ελέγχους σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νηολόγιο απέστειλε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), μετά το τραγικό δυστύχημα στη Σίφνο όπου τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους, ένα νιόπαντρο ζευγάρι από την Βρετανία και ο χειριστής του ελικοπτέρου, ελληνικής καταγωγής.

Η απόφαση του Διοικητή της ΑΠΑ προβλέπει την αποστολή επιστολής προς κάθε εταιρεία που εκμεταλλεύεται ελικόπτερα του συγκεκριμένου τύπου, ενώ όπως τονίζεται οι έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται πριν από κάθε επόμενη πτήση.

Ένδειξη για το ουραίο στροφείο

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, η οδηγία εκδόθηκε έπειτα από την προκαταρκτική αξιολόγηση των μέχρι τώρα διαθέσιμων στοιχείων από το δυστύχημα καθώς προέκυψαν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας στην απόδοση του tail rotor, δηλαδή του ουραίου στροφείου.

Η ΑΠΑ στην επιστολή της ζητά αρχικά να γίνεται οπτικός έλεγχος του συστήματος του ουραίου στροφείου σε κάθε Bell 206 προτού αυτό απογειωθεί. Παράλληλα, οι εταιρείες οφείλουν να πραγματοποιούν λειτουργικό έλεγχο, με βάση τις διαδικασίες και τις τεχνικές οδηγίες που προβλέπει ο κατασκευαστής.

Άμεση ενημέρωση της ΑΠΑ για κάθε εύρημα

Τα αποτελέσματα των ελέγχων πρέπει να υποβάλλονται άμεσα στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για κάθε ένδειξη φθοράς, τεχνικής ανωμαλίας ή δυσλειτουργίας που θα εντοπίζεται στο σύστημα.

Εφόσον προκύψει πρόβλημα, το ελικόπτερο δεν θα επιτρέπεται να εκτελέσει πτήση. Θα παραμένει καθηλωμένο έως ότου αποκατασταθεί πλήρως η βλάβη και επιβεβαιωθεί η καταλληλότητά του για πτητική λειτουργία.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για το ελικόπτερο

Στο μεταξύ στο νησί θα μεταβεί και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, περί ώρα 18:08, ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου Bell 206, κατέπεσε πλησίον του ελικοδρομίου Σίφνου, στην περιοχή Εξάμπελα.

Στο ελικόπτερο φέρεται να επέβαιναν τρία άτομα, ο χειριστής και δύο επιβάτες, τα οποία ανασύρθηκαν απανθρακωμένα. Από το περιστατικό μέχρι στιγμής δεν προκύπτει εμπλοκή άλλων ατόμων, ενώ δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε παρακείμενες ιδιοκτησίες.

Η προανάκριση για τη διερεύνηση του περιστατικού διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μήλου από κοινού με τον Αστυνομικό Σταθμό Σίφνου, υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης κινούνται οι διαδικασίες για τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων στις σορούς, ενώ υπάρχει συνεργασία και με τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.) που θα διερευνήσει τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου.

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