Σίφνος: Τα δύο επικρατέστερα σενάρια για τη συντριβή του ελικοπτέρου – Τι εξετάζουν οι ειδικοί

Snapshot Η συντριβή του ελικοπτέρου Bell 206 JetRanger στη Σίφνο συνέβη σε πολύ χαμηλό ύψος κατά την προσέγγιση, με απώλεια ελέγχου υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Τα δύο επικρατέστερα σενάρια είναι μηχανική βλάβη στον άξονα του ουραίου στροφείου ή απώλεια αποτελεσματικότητας του στροφείου που προκάλεσε ξαφνική δυσλειτουργία.

Η διαταραχή στη σχέση μεταξύ του κυρίως στροφείου και του ουραίου πτερυγίου προκάλεσε περιστροφή του ελικοπτέρου γύρω από τον άξονά του και την τελική συντριβή.

Οι έρευνες συνεχίζονται με ανάλυση των συντριμμιών και αξιολόγηση τυχόν προηγούμενων βλαβών ή συντηρήσεων στο αεροσκάφος. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για την τραγωδία στη Σίφνο, όπου συνετρίβη ιδιωτικό ελικόπτερο και σκοτώθηκαν και οι τρεις επιβαίνοντες, ο χειριστής κι ένα ζευγάρι τουριστών, που βρισκόταν σε ταξίδι του μέλιτος.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Θόλος, κοντά στο ελικοδρόμιο, όταν το ελικόπτερο, λίγα μόλις μέτρα πριν από την προβλεπόμενη προσγείωση, έχασε τον έλεγχο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Από τη συντριβή προκλήθηκε ισχυρή έκρηξη και το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες.

«Είτε είναι μηχανική βλάβη, είτε υπήρξε απώλεια αποτελεσματικότητας του στροφείου»

Ο διερευνητής αεροπορικών ατυχημάτων, Μανούσος Τραχαλάκης, αφού εξέφρασε συλλυπητήρια προς τις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων, εκτίμησε ότι «μπορούμε να αναλύσουμε μονάχα με αυτό που παρατηρούμε κι όχι ακόμη να προσδιορίσουμε την αιτία. Πρόκειται για Bell 206 JetRanger και αυτό που μπορούμε να δούμε, είναι ότι το συμβάν εξελίσσεται σε ένα πολύ χαμηλό ύψος στην περιοχή της προσέγγισης του ελικοπτέρου.

Αυτή είναι μία πολύ κρίσιμη φάση της πτήσης, γιατί ο διαθέσιμος χρόνος και το ύψος για να αντιμετωπίσει (σ.σ. ο πιλότος) μία βλάβη, είναι περιορισμένος· είχε αρχίσει την κάθοδό του και σε αυτήν τη φάση της πτήσης αρχίζει να μειώνει μαζί με το ύψος και την ταχύτητά του. Αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, εάν σού συμβεί μία τέτοια απώλεια ουραίου στροφείου, όπως διαφαίνεται εδώ πέρα. Δηλαδή, δεν μπορείς να απεμπλέξεις το σύστημα αυτό για να προσγειωθείς με ασφάλεια. Βέβαια, αυτά ακόμη και σε προσομοιωτές είναι εξαιρετικά δύσκολο να τα καταφέρεις, ιδιαίτερα όταν έχεις τόσο λίγο ύψος και χρόνο», μιλώντας σήμερα (18/08) στο MEGA.

Επιπλέον, ο κ. Τραχαλάκης σχολίασε πως «βλέποντας ξανά το βίντεο τώρα, είτε είναι μηχανική βλάβη, δηλαδή έχει σπάσει ο άξονας που δίνει κίνηση στο ουραίο στροφείο, είτε υπήρξε απώλεια αποτελεσματικότητας του στροφείου. Όποια περίπτωση και να εξετάσουμε, δεν σε προειδοποιεί. Δεν είναι κάτι που θα δώσει κάποιο ενδεικτικό σημάδι, όπως στον κινητήρα για παράδειγμα που συνήθως προειδοποιεί με τρεμοπαίξιμο ενός οργάνου ή μία διακύμανση. Αυτό έρχεται εντελώς ξαφνικά και η αντίδραση πρέπει να είναι αστραπιαία. Για αυτό και λέω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο, όσο έμπειρος κι αν είναι ένας κυβερνήτης, που άκουσα ότι ο συγκεκριμένος ήταν εξαιρετικά έμπειρος και στρατιωτικός των Ενόπλων Δυνάμεων».

«Κάτι αφαίρεσε από τον πιλότο τη δυνατότητα ελέγχου»

Ο αεροναυπηγός και διερευνητής αεροπορικών ατυχημάτων, Φαίδων Καραϊωσηφίδης, τόνισε ότι «δεν μπορούμε να κάνουμε διερεύνηση εξ αποστάσεως. Όλα παραμένουν ανοιχτά αλλά τα στοιχεία, βέβαια, δείχνουν ένα κυρίαρχο σενάριο. Αυτό φαίνεται ότι είναι η προφανής απώλεια ελέγχου αλλά από προέρχεται, είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί αυτήν τη στιγμή. Θα συμφωνήσω ότι ένα από τα σενάρια είναι η καταστροφική αστοχία ή η ραγδαία εξελισσόμενη βλάβη που αφαίρεσε από τον πιλότο τη δυνατότητα ελέγχου».

Επίσης, είπε ότι «ένα ελικόπτερο πετάει για έναν λόγο. Υπάρχει ένα στροφείο από πάνω, με πτέρυγες, που έχει ακριβώς αντίστοιχο ρόλο με αυτές του αεροπλάνου. Η περιστροφή του δημιουργεί άντωση, κρατά το ελικόπτερο στον αέρα και η αντιστάθμιση του στροφείου –γιατί αλλιώς θα γύριζε γύρω από τον άξονά του– γίνεται από ένα μικρότερο στροφείο στο πίσω μέρος, το οποίο επιτρέπει στον πιλότο την κατευθυντική οδήγηση. Φαίνεται εδώ ότι αρκετά πριν από το σημείο που το ελικόπτερο αρχίζει να στροβιλίζεται γύρω από τον άξονά του όπως ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας και είναι ορατό στο βίντεο, το αεροσκάφος εμφανίζεται να έχει κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή, ο πιλότος αντιμετωπίζει κάτι που δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε στις πραγματικές του διαστάσεις, αλλά το αποτέλεσμα τελικά είναι ότι παρ’ όλες τις προσπάθειες που φαίνεται ότι κάνει, δεν είναι επιτυχημένες ώστε το ελικόπτερο να εκτελέσει μία αναγκαστική προσγείωση ή να κατευθυνθεί προς τον προορισμό του».

«Όπως φαίνεται, έχει διαταραχθεί η σχέση κυρίως στροφείου και ουραίου πτερυγίου»

Ο πραγματογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων και πρώην πιλότος της Αεροπορίας Στρατού, Παντελής Φραγκούλης, υπογράμμισε αρχικά πως «έχουμε ένα βίντεο που θα μας δώσει πολλές πληροφορίες αναφορικά με το τι μπορεί να συνέβη στο ελικόπτερο αυτό. Δεν θα μιλήσω για το χειριστικό μέρος, γιατί πρόκειται για χειριστή με πολύ μεγάλη εμπειρία στα ελικόπτερα. Θα εστιάσω πρώτα την προσοχή μου στο εξής ενδεχόμενο: Αν το ελικόπτερο αυτό παρουσίαζε τις προηγούμενες μέρες κάποια βλάβη κι έγινε κάποια συντήρηση στο μέρος του ελικοπτέρου.

Υπάρχει μία σχέση του κυρίως στροφείου πάνω από το ελικόπτερο και το πίσω. Αν διαταραχθεί αυτή η σχέση με το ουραίο πτέρωμα, το ελικόπτερο περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του. Στο βίντεο που έχουμε, βλέπουμε ότι το ελικόπτερο πάει να κάνει μία προσέγγιση στο ελικοδρόμιο. Βλέπουμε μία πλαγιολίσθηση του ελικοπτέρου προς τα αριστερά κι αμέσως μία δεξιά περιστροφή μέχρι που συντρίβεται στο έδαφος. Τι θα έλεγα ότι συνέβη: Ουσιαστικά, έχει διαταραχθεί η σχέση κυρίως στροφείου και ουραίου πτερυγίου. Δηλαδή, δεν βλέπουμε στο βίντεο να έχει αποκολληθεί κάποιο από τα δύο του τμήματα, ώστε το ελικόπτερο να περιστραφεί γύρω από τον άξονά του. Αυτό δεν έχει συμβεί, γιατί θα έλεγαν κιόλας ότι βρέθηκε στον χώρο που συνετρίβη», μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Πιθανόν να έχει υπάρξει κάποια μηχανική βλάβη στο τμήμα που συνδέει την περιστροφή του ουραίου πτερυγίου. Θα μας πει η εταιρεία αν υπήρξε βλάβη τις προηγούμενες μέρες στο συγκεκριμένο αεροσκάφος και έγινε κάποια επισκευή ή συντήρηση. Αυτό θα μας το δείξουν και τα συντρίμμια, τι μπορεί να συμβεί», προσέθεσε ο κ. Φραγκούλης.

Ο πολύπειρος πραγματογνώμονας και πρώην πιλότος της Αεροπορίας Στρατού δίνει και μία άλλη διάσταση. «Άλλο ένα κομμάτι που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής για εμένα, είναι το ιατροδικαστικό. Βλέπουμε ότι ο χειριστής πηγαίνει για προσέγγιση και κάνει μία ολίσθηση προς τα αριστερά και μετά το ελικόπτερο περιστρέφεται δεξιόστροφα. Τι μπορεί να είχε συμβεί; Αν είναι εφικτό γιατί το ελικόπτερο πήρε φωτιά, ο ιατροδικαστής θα εξετάσει εάν ο χειριστής υπέστη κάτι που αφορά την υγεία του. Σε άλλες περιπτώσεις, στο εξωτερικό, έχουμε δει ότι ένα βαρύ ισχαιμικό επεισόδιο, καρδιακό δηλαδή, μπορεί να έχει προξενήσει μία διάταση χεριών ή ποδιών», υπογραμμίζει, μιλώντας για την πιθανότητα ο χειριστής να πάτησε πολύ δυνατά το δεξιό πετάλι με αποτέλεσμα το ελικόπτερο να περιστραφεί γύρω από τον άξονά του.

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