Σίφνος: Αυτοί είναι ο Έλληνας πιλότος και το νιόπαντρο ζευγάρι - Πρώτο θέμα στα βρετανικά ΜΜΕ

Οι μεγαλύτερες εφημερίδες της Βρετανίας αναφέρουν ότι μαζί με τον πιλότο σκοτώθηκε και ένα ζευγάρι Βρετανών που βρισκόταν στον μήνα του μέλιτος

Εύη Απολλωνάτου

Σίφνος: Αυτοί είναι ο Έλληνας πιλότος και το νιόπαντρο ζευγάρι - Πρώτο θέμα στα βρετανικά ΜΜΕ
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένα ζευγάρι Βρετανών που βρισκόταν στο μήνα του μέλιτος σκοτώθηκε με τον πιλότο στην πτώση ελικοπτέρου στη Σίφνο.
  • Το ιδιωτικό ελικόπτερο υπέστη μηχανική βλάβη λίγα δευτερόλεπτα πριν την προσγείωση και συνετρίβη κοντά σε ελικοδρόμιο.
  • Οι νεκροί είναι ο πιλότος Γιώργος Ράικος και οι Βρετανοί επιβάτες Αλεξάντερ Κρόμι και Μαρί Έμπερτ.
  • Το Υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας βρίσκεται σε επαφή με τις ελληνικές αρχές και προσφέρει προξενική υποστήριξη.
  • Το γεγονός καλύπτεται εκτενώς από τα μεγαλύτερα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.
Snapshot powered by AI

Τον γύρο των μεγαλύτερων ΜΜΕ και των εφημερίδων της Βρετανίας κάνει η πτώση του ελικοπτέρου στη Σίφνο. Τα ρεπορτάζ εστιάζουν στο γεγονός ότι μαζί με τον πιλότο σκοτώθηκε και ένα ζευγάρι Βρετανών που βρισκόταν στον μήνα του μέλιτος.

Η εφημερίδα Daily Mail στην ιστοσελίδα της φιλοξενεί στην πρώτη θέση το ρεπορτάζ από τη Σίφνο. «Το ζευγάρι των Βρετανών βρισκόταν στο μήνα του μέλιτος και ήταν μεταξύ των τριών ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους σε ένα φλεγόμενο ατύχημα ελικοπτέρου σε ένα ελληνικό νησί χθες το βράδυ», αναφέρει η εφημερίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, το ιδιωτικό αεροταξί υπέστη μηχανική βλάβη λίγα δευτερόλεπτα πριν την προσγείωση και συνετρίβη κοντά σε ένα ελικοδρόμιο στη Σίφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο πιλότος και δύο επιβάτες.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι δύο Βρετανοί που επέβαιναν στο ελικόπτερο ήταν ο Αλεξάντερ Κρόμι και η Μαρί Έμπερτ ενώ ο πιλότος ήταν ο Γιώργος Ράικος. Το υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας δήλωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με τις τοπικές αρχές και αναζητά περαιτέρω πληροφορίες. Πρόσθεσε ότι είναι έτοιμη να παράσχει προξενική υποστήριξη στους πληγέντες.

daily-mail.jpg

«Βρετανοί νεόνυμφοι και το πιλότος στο ελικόπτερο τους πέθαναν σε δυστύχημα στην Ελλάδα». Αυτός είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ στην διαδικτυακή σελίδα της εφημερίδας Times. Στην περίληψη η εφημερίδα αναφέρει τα ονόματα των νεκρών.

times.jpg

Η εφημερίδα Telegraph τονίζει ότι ζευγάρι Βρετανών που έκανε μήνα του μέλιτος πέθαναν σε δυστύχημα με ελικόπτερο. Φιλοξενεί τη δήλωση του αναπληρωτή δημάρχου που είπε ότι «δεν έχει μείνει σχεδόν τίποτα» από το ελικόπτερο.

telegraph.jpg

Η εφημερίδα Metro στην ηλεκτρονική σελίδα της φιλοξενεί βίντεο από το σημείο του δυστυχήματος και τονίζει ότι «ζευγάρι Βρετανών που διένυε τον μήνα του μέλιτος πέθανε σε δυστύχημα με ελικοπτερο».

metro.jpg

Η εφημερίδα The Sun στον τίτλο του ρεπορτάζ της αναφέρει: «Φρίκη με ελικόπτερο. Βρετανοί νεόνυμφοι που βρίσκονταν στον μήνα του μέλιτος ανάμεσα στους 3 νεκρούς στο δυστύχημα με ελικόπτερο σε ελληνικό νησί καθώς οι ντόπιοι περιγράφουν τη φρίκη».

sun.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:27ANNOUNCEMENTS

Η ώρα των playoffs για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη με πλήθος στοιχηματικών επιλογών από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

11:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε μπαίνει σε θερμικό θόλο η χώρα - Οι προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε καύσωνα

11:07LIFESTYLE

Χέιντεν Πανετιέρ: «Δεν είχε ποτέ πραγματικά μια ευκαιρία» - Η «δεύτερη μητέρα» της αποκαλύπτει τον δύσκολο αγώνα της

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Αυτοί είναι ο Έλληνας πιλότος και το νιόπαντρο ζευγάρι - Πρώτο θέμα στα βρετανικά ΜΜΕ η συντριβή του ελικοπτέρου

10:56ΠΟΛΤΟΣ

Υπερτουρισμός ή μετανάστευση; Τι προτιμάτε;

10:52WHAT THE FACT

Νέα απάτη με ΑΙ: Ζευγάρι προσπάθησε να μην πληρώσει εκατοντάδες ευρώ σε ένα εστιατόριο

10:50ΥΓΕΙΑ

ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται πιάτα, δοχεία τροφίμων και κουτάλες που παρουσιάζονταν ως «μπαμπού»

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Ποσειδώνος: Η στιγμή που το ταξί κάνει αναστροφή και η μοτοσικλέτα πέφτει πάνω του – Βίντεο

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Τροιζήνα: 40χρονος συνελήφθη για εμπρησμό – Στο μικροσκόπιο για ακόμη 9 πυρκαγιές

10:38WHAT THE FACT

Μέσα στον κρατήρα του Τσερνόμπιλ οι μύκητες απέκτησαν μια σπάνια υπερδύναμη

10:36ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οδηγός τρόμαξε από έντομο – Βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και σκότωσε 2 μοτοσικλετιστές

10:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Ευανθία Ρεμπούτσικα στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού στις 17 Σεπτεμβρίου

10:35LIFESTYLE

Τζένη Κατσίγιαννη: Κλαρκ μετέφεραν παλέτες με πιάτα στο γλέντι που τραγουδούσε - Το απίστευτο σκηνικό στη Ζάκυνθο - Βίντεο

10:30ΕΥ ΖΗΝ

Το πιο παράξενο μανιτάρι στη Γη κάνει τους ανθρώπους να βλέπουν μικροσκοπικά ξωτικά στο πιάτο τους

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Ξανά στα Καμένα Βούρλα εμφανίστηκε η εντυπωσιακή πτεροφάλαινα

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: Νεκρός 45χρονος έπειτα από πυροβολισμό με κυνηγετικό όπλο

10:04ΚΟΣΜΟΣ

Κατεχόμενα: Υπόθεση εξαπάτησης σε κλινική εξωσωματικής–Βρετανοί απέκτησαν με παιδιά με τουρκικό DNΑ

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Νέο σοκαριστικό βίντεο: Ηλικιωμένη οδηγούσε ανάποδα στην Αθηνών - Κορίνθου - Σώθηκε αναβάτης μηχανής

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σκύλος επιτέθηκε σε 7χρονο και το έστειλε στο νοσοκομείο

09:41ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τι συνέβη στον Τζαμάλ Μουσιάλα; Η κατάρρευση που «πάγωσε» τη Μπάγερν Μονάχου – Τα νεότερα για τον νεαρό άσο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:42ΕΛΛΑΔΑ

Ποσειδώνος: Η στιγμή που το ταξί κάνει αναστροφή και η μοτοσικλέτα πέφτει πάνω του – Βίντεο

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Αυτοί είναι ο Έλληνας πιλότος και το νιόπαντρο ζευγάρι - Πρώτο θέμα στα βρετανικά ΜΜΕ η συντριβή του ελικοπτέρου

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: Νεκρός 45χρονος έπειτα από πυροβολισμό με κυνηγετικό όπλο

08:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» τον καύσωνα το ECMWF - Πότε έρχεται η «πύρινη κορύφωση» του Αυγούστου

07:17ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκική πρόκληση και για τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης: «Θα είναι Δούρειος Ίππος και θα βγάζει πράκτορες»

06:40ΚΟΣΜΟΣ

«Ζώνη της Φωτιάς»: Ποια είναι η περιοχή όπου συμβαίνει το 90% των σεισμών - Οι χώρες που βρίσκονται σε κίνδυνο

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Νέο σοκαριστικό βίντεο: Ηλικιωμένη οδηγούσε ανάποδα στην Αθηνών - Κορίνθου - Σώθηκε αναβάτης μηχανής

09:41ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τι συνέβη στον Τζαμάλ Μουσιάλα; Η κατάρρευση που «πάγωσε» τη Μπάγερν Μονάχου – Τα νεότερα για τον νεαρό άσο

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Τα δύο επικρατέστερα σενάρια για τη συντριβή του ελικοπτέρου – Τρεις ειδικοί αναλύουν τα κρίσιμα δευτερόλεπτα

17:56ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Επιδείνωση του καιρού το επόμενο 48ωρο - Πού αναμένονται καταιγίδες

10:38WHAT THE FACT

Μέσα στον κρατήρα του Τσερνόμπιλ οι μύκητες απέκτησαν μια σπάνια υπερδύναμη

06:10ΕΛΛΑΔΑ

Ψάθα: Αποχώρησε 15 λεπτά πριν τη σύγκρουση των πυροσβεστικών ελικοπτέρων ο επίγειος συντονιστής

10:04ΚΟΣΜΟΣ

Κατεχόμενα: Υπόθεση εξαπάτησης σε κλινική εξωσωματικής–Βρετανοί απέκτησαν με παιδιά με τουρκικό DNΑ

08:01ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει στο σάκχαρο του αίματος όταν τρώτε συχνά ροδάκινα

05:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:52WHAT THE FACT

Νέα απάτη με ΑΙ: Ζευγάρι προσπάθησε να μην πληρώσει εκατοντάδες ευρώ σε ένα εστιατόριο

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Νέοι 25-34 ετών: Το 56,3% ζει με τους γονείς του - Η γενιά που δεν μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα

09:35WHAT THE FACT

Τεράστιος βόας σκαρφάλωσε σε κολώνα στο Περού: Έπαθε ηλεκτροπληξία κυνηγώντας περιστέρια - Βίντεο

11:07LIFESTYLE

Χέιντεν Πανετιέρ: «Δεν είχε ποτέ πραγματικά μια ευκαιρία» - Η «δεύτερη μητέρα» της αποκαλύπτει τον δύσκολο αγώνα της

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Τρομακτικό βίντεο με τη στιγμή της ένοπλης επίθεσης σε σχολείο – Έχει τραβηχτεί από την κάμερα του δράστη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ