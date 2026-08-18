Σίφνος: Ποιος είναι ο Βρετανός τραπεζίτης και η σύζυγος που σκοτώθηκαν με το ελικόπτερο

Το ζευγάρι διέμενε στο Λονδίνο και ο Αλεξάντερ Κρόμι εργαζόταν ως στέλεχος επενδύσεων

Εύη Απολλωνάτου

Σίφνος: Ποιος είναι ο Βρετανός τραπεζίτης και η σύζυγος που σκοτώθηκαν με το ελικόπτερο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Αλεξάντερ Κρόμι και η σύζυγος του Μαρί Έμπερτ σκοτώθηκαν σε συντριβή ελικοπτέρου στη Σίφνο.
  • Το ζευγάρι ήταν νεόνυμφοι και ταξίδευαν για το μήνα του μέλιτος.
  • Ο Αλεξάντερ Κρόμι εργαζόταν ως αντιπρόεδρος στο Τμήμα Λύσεων Ιδιωτικής Περιουσίας της εταιρείας Blackstone στο Λονδίνο.
  • Η εταιρεία Blackstone εξέφρασε τη θλίψη της για τον τραγικό θάνατο του στελέχους της και της συζύγου του.
  • Το ζευγάρι ζούσε στο Λονδίνο και ήταν περίπου 30 ετών.
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Τα ονόματα, τις φωτογραφίες αλλά και την ιστορία του ζευγαριού από την Βρετανία το οποίο σκοτώθηκε χθες στην συντριβή του ελικοπτέρου στη Σίφνο, δημοσιεύει η βρετανική εφημερίδα Daily Mail.

Ο Αλεξάντερ Κρόμι και η Μαρί Έμπερτ πήγαιναν στο νησί για να ξεκινήσουν τον μήνα του μέλιτος καθώς ήταν νεόνυμφοι. Ήταν περίπου 30 ετών και διέμεναν στο Λονδίνο. Ο Αλεξάντερ Κρόμι εργαζόταν ως στέλεχος επενδύσεων στη Βρετανία.

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Η Μαρί Έμπερτ έχασε τη ζωή της μαζί με τον σύζυγό της

Συγκεκριμένα ήταν αντιπρόεδρος του Τμήματος Λύσεων Ιδιωτικής Περιουσίας στο γραφείο της εταιρείας επενδύσεων Blackstone στο Λονδίνο. «Είμαστε συγκλονισμένοι από τον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ο συνάδελφός μας Άλεξ Κρόμι και η σύζυγός του Μαρί Έμπερτ, οι οποίοι διένυαν τον μήνα του μέλιτος», ανέφερε η εταιρεία σε δήλωση στην Daily Mail.

«Ο Άλεξ ήταν αγαπητός σε όλους όσους τον γνώριζαν και συνεργάζονταν μαζί του στη Blackstone, και οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι μαζί με τους δικούς του», τονίζεται από την εταιρεία.

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Ο Αλεξάντερ Κρόμι ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στους συναδέλφους του

Στο τραγικό δυστύχημα έχασε επίσης τη ζωή του ο 55χρονος Έλληνας πιλότος Γιώργος Ράικος ο οποίο ήταν παντρεμένος και είχε τρία παιδιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, το ιδιωτικό αεροταξί υπέστη μηχανική βλάβη λίγα δευτερόλεπτα πριν την προσγείωση και συνετρίβη κοντά σε ένα ελικοδρόμιο στη Σίφνο. Το υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας δήλωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με τις τοπικές αρχές και αναζητά περαιτέρω πληροφορίες. Πρόσθεσε ότι είναι έτοιμη να παράσχει προξενική υποστήριξη στους πληγέντες.

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Η Μαρί Έμπερτ σε μικρότερη ηλικία

Τα δύο επικρατέστερα σενάρια για τη συντριβή του ελικοπτέρου

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Θόλος, κοντά στο ελικοδρόμιο, όταν το ελικόπτερο, λίγα μόλις μέτρα πριν από την προβλεπόμενη προσγείωση, έχασε τον έλεγχο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Από τη συντριβή προκλήθηκε ισχυρή έκρηξη και το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Το ιδιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη στην περιοχή Θόλος, σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων από το ελικοδρόμιο και πήρε φωτιά, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική που έφτασε στο σημείο άμεσα.

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Το ζευγάρι θα ξεκινούσε τον μήνα του μέλιτος από τη Σίφνο

Μέχρι στιγμής δεν έχουν εξακριβωθεί τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου Bell 206, όμως οι αρχές επικεντρώνονται σε δύο πιθανά ενδεχόμενα, τη μηχανική βλάβη και το ανθρώπινο λάθος.

Στο οπτικό υλικό, το ελικόπτερο φαίνεται να περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του λίγο πριν πέσει στο έδαφος. Αυτό που ερευνάται είναι η πιθανή απώλεια ελέγχου κατά τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης, όπως επίσης και το ενδεχόμενο κάποιου λάθος χειρισμού από τον πιλότο.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, ο πιλότος ενημέρωσε την εταιρεία ότι ετοιμαζόταν για προσγείωση και στη συνέχεια υπήρξε μία σύντομη σιγή ασυρμάτου.

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Ο Αλεξάντερ Κρόμι σε πιο μικρή ηλικία

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